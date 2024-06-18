КУБ дня. Про учет ГСМ

Бухгалтер микропредприятия интересуется, как сократить документооборот по ГСМ.
Коллеги и эксперты предлагают варианты упрощения документооборота. Приводим ответ главного эксперта «Клерка».
А как вы выходите из ситуации? Поделитесь в комментариях.
Бухгалтер микропредприятия интересуется, как сократить документооборот по ГСМ.
Коллеги и эксперты предлагают варианты упрощения документооборота. Приводим ответ главного эксперта «Клерка».
А как вы выходите из ситуации? Поделитесь в комментариях.
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