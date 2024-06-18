«У меня накопления в долларах. Что делать?»: почему важно успокоиться и как сберечь свои деньги

В среду, 12 июня, США ввели санкции против Московской биржи, Национального Клирингового Центра (НКЦ), который является контрагентом во всех валютных операциях на бирже, и Национального расчетного депозитария (НРД), который учитывает все счета инвесторов.

На следующий день Мосбиржа заявила об остановке торгов долларом США, евро и гонконгским долларом.

Главные ожидаемые риски, следующие за этими событиями, — удар по валютному рынку и неясность в дальнейшей работе механизмов курсообразования.

Происходящее вызывает вопросы у держателей валюты: что будет с деньгами и стоит ли что-то предпринимать прямо сейчас? Спросили об этом экспертов.

Повлияет ли ситуация с долларом на другие валюты

На этот счет у экспертов два мнения.

С одной стороны, санкции в отношении Мосбиржи могут отразиться на других валютах: сейчас США запретили только своим банкам-корреспондентам производить расчеты с НКЦ. Но банки-корреспонденты других стран могут добровольно исполнять предписания США, опасаясь попадания под вторичные санкции.

Таким образом, ограничение в торгах может распространиться в том числе и на юань, и на лиру, не исключают юристы, опрошенные Forbes. Это допускают в юридической фирме NSP и коллегии адвокатов Pen & Paper.

Однако возможно и противоположное: Китай может воспользоваться ситуацией, чтобы стать лидером на российском валютном рынке. Но, возможно, действовать он будет не через крупные банки, а через мелкие, чтобы подстраховаться от попадания под вторичные санкции. Такого мнения придерживаются в инвестиционной компании «Риком Траст».

В майском «Обзоре рисков финансовых рынков» Банк России сообщал, что доля юаня на валютном рынке в очередной раз обновила максимум в структуре биржевого валютного рынка, достигнув 53,6%.

Главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич считает, что китайский юань продолжит торговаться как раньше и его можно будет купить в рамках биржевых торгов.

Что будет с курсом доллара и евро

Как отмечает Зварич, введенные в среду ограничения были давно ожидаемы и к ним финансовый рынок и ЦБ были готовы. Главным последствием приостановки торгов долларом и евро станет изменение механизма определения курсов валют.

Торги долларами и евро полностью переместятся на внебиржевой рынок, а официальные курсы ЦБ для данных валют будут рассчитываться на базе банковской отчетности и сведений, поступающих от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Сейчас оборот долларов и евро на внебиржевом рынке уже давно превосходит объем сделок по этим валютам на Московской бирже, отмечают в ЦБ.

При этом фундаментальные факторы, которые определяют курс рубля по отношению к иностранным валютам, не претерпят существенных изменений, а значит, и поводов для сильного ослабления рубля в текущий момент нет, говорит Зварич.

Для оценки курсов «недружественных» валют можно будет использовать официальные курсы Центробанка, а также каждый самостоятельно сможет рассчитывать их через курсы юаня к доллару и евро с учетом курса юаня относительно рубля.

Доцент кафедры экономики НИТУ МИСИС Лазарь Бадалов в беседе с Банки.ру отметил, что 13 июня юань даже укрепился против основных валют — доллара и евро, при этом показав ослабление к рублю. Юань в ходе торгов опустился ниже 12 рублей впервые с июня 2023 года, однако к вечеру отыграл потери. Сейчас российский валютный рынок адаптируется к новым условиям, в связи с чем может наблюдаться высокая курсовая волатильность.

Что будет с долларами/евро на банковских вкладах

ЦБ в своем заявлении в среду указал, что средства в долларах и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными.

По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, с учетом ограничений, действовавших ранее.

Что будет с валютой на брокерских счетах

Брокеры, работающие на Московской бирже, 14 июня временно заблокировали вывод валюты со счетов — среди них были «Финам», БКС, «Цифра брокер», Райффайзен банк, «Солид». Однако уже вечером часть брокеров объявила о возобновлении возможности переводов по крайней мере в отношении части средств.

Как сообщал 14 июня «Коммерсант», не исключено, что часть средств окажется заморожена или выведена через конвертацию в рубли, как произошло при введении санкций против СПБ Биржи. Но также НКЦ может попытаться оспорить санкции США или получить лицензии на отдельные операции.

ЦБ в своих разъяснениях по поводу валюты на брокерских счетах пишет следующее: большинство брокеров уже предусмотрели в своих договорах специальные правила в случае блокировки клиентских активов. Так, могут быть установлены порядок и условия совершения брокерами сделок по конвертации валюты, а также порядок определения обменного курса, по которому будет осуществляться конвертация.

В этом случае остатки валюты на счетах будут конвертированы в рубли и клиент сможет их вывести с брокерского счета. Но договоры могут содержать исключения, когда брокер вправе отказаться исполнить требование клиента о возврате валюты, если она заблокирована третьей стороной, до момента снятия блокировки.

Чтобы вывести валютные остатки со счетов, клиенту необходимо подать брокеру поручение. Брокер обязан исполнить требование клиента о возврате суммы в сроки, установленные договором, если не установлено иное.

Стоит ли сейчас покупать или продавать доллар и евро

ЦБ в своем заявлении также отметил, что проблем с покупкой/продажей доллара и евро не будет, компании и физлица смогут продолжить покупать доллары и евро в банках. Покупка валюты в текущий момент может привести к дополнительным потерям, отмечает Зварич. Первая реакция рынка обусловлена эмоциями, тогда как фундаментальные факторы говорят в пользу стабильной ситуации на валютном рынке.

Поэтому в первое время может произойти всплеск волатильности, затем последует стабилизация.

По мнению Зварича, волна ослабления рубля возможна. Но пока что, на 14 июня, по новому курсу ЦБ, установленному без биржевых торгов, рубль даже укрепился: сейчас доллар стоит 88,2 рубля, евро — 94,8 рубля. В последний день торгов на Мосбирже доллар стоил 89,1 рубля, евро — 95,6 рубля.

Что касается курсов доллара и евро в банках, то сейчас наблюдается рост и расширение спреда между ценами покупки и продажи «недружественных» валют. Как объясняет Зварич, это связано с ростом неопределенности.

Банки не готовы продавать и покупать валюту, пока нет четкого понимания влияния остановки торгов долларом и евро на Мосбирже. Финорганизациям нужно время, чтобы перестроить свои механизмы работы с валютой на внебиржевой рынок и оценить, как происходящее влияет на динамику курса рубля.

По оценке аналитика, ситуация с курсами и спредами носит временный характер. Через некоторое время спреды снизятся, но могут остаться выше, чем были до приостановки торгов долларом и евро на Мосбирже, потому что для банков вырастут расходы на валютообменные операции на внебиржевом рынке.

На этом фоне спрос со стороны населения на валюту в ближайшее время может вырасти. «Но это скорее эмоциональная реакция на новости и ожидания со стороны граждан ослабления национальной валюты на фоне введенных санкций», — пояснил Зварич.

Пока участники финансового рынка адаптируются к новым изменениям, ситуация может быть изменчивой. Среди экспертных мнений не встречаются рекомендации покупать/продавать или выводить валюту. При этом на фоне тревожных новостей могут возникать мысли о том, что с «недружественной» валютой нужно срочно что-то делать.

Поэтому основная рекомендация сейчас — не совершать резких действий, пока сохраняется повышенная неопределенность. Согласно заявлению ЦБ, покупка и продажа долларов и евро в России продолжится, валютные средства на вкладах и счетах сохранятся.

Закрытие валютных вкладов и вывод наличных сейчас может привести к потерям на комиссиях и процентах. Разница между ценами покупки и продажи долларов и евро в банках сейчас велика. Прогнозировать курс валют в настоящий момент сложно, поскольку новая механика курсообразования пока формируется.

Как относиться к происходящему: мнение бизнес-психолога

Финансовая стабильность — один из основополагающих аспектов жизни. И страх потери денег вызывает у человека сильные эмоциональные реакции, вплоть до тревоги и паники. Эти чувства еще больше усиливаются в условиях экономической нестабильности или кризиса.

«Финансовые кризисы и изменения курса валют — неизбежные явления в экономике. Они происходили в прошлом и будут происходить в будущем. Важно понять, что такие события — это не конец света, а часть экономического цикла. Кризисы проходят. Сосредоточьтесь на своих долгосрочных целях и стратегиях, а не на краткосрочных колебаниях курса валют», — советует читателям Банки.ру основатель Центра бизнес-психологии и деловых взаимодействий Mind Practice Лиза Майер-Мараховска.

Как отметила эксперт, в текущей ситуации важно:

Ограничить потребление новостей , которые сеют панику, и не погружаться в негатив. Читать только надежные источники.

Анализировать информацию , опираясь на факты , а не на эмоции. Это поможет противостоять массовой истерии и сохранять объективность.

Включать критическое мышление и не принимать все на веру . «Всегда проверяйте информацию из нескольких источников, прежде чем начинать делать поспешные выводы и принимать эмоциональные решения, которые могут привести к еще большим финансовым потерям», — подчеркивает она.

Спокойно воспринимать плохие новости рынка и тщательно анализировать ситуацию, прежде чем действовать в соответствии с ней. Если отложить любое финансовое решение на несколько часов, ваш мыслительный процесс станет намного яснее, а разум — спокойнее, указывает эксперт.

Быть готовым пересматривать свои финансовые планы и адаптироваться к новым условиям.

«Помните, что страх потери денег — это естественная реакция на неопределенность, и он не должен управлять вашей жизнью. Когда этот страх выходит из-под контроля, он может парализовать или помешать принятию здравых решений», — предупреждает психолог.

С помощью осознанного подхода к своим финансам и эмоциональной саморегуляции можно научиться справляться с этим страхом. Финансовое планирование, обучение и поддержка окружающих помогут не только пережить кризис, но и выйти из него с новыми знаниями и опытом.

«Чем больше вы знаете о финансах и инвестициях, тем меньше у вас страха перед неизвестностью», — заключила Майер-Мараховска.