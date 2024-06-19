Ошибки, которые на работе хоть раз совершал каждый. И как после них выплывать

Ошибок бояться — на работу не ходить. Они не просто неизбежны, но важны для профессионального роста, даже если в моменте вызывают дискомфорт / смущение / желание дауншифтнуть. Расскажем о пяти ошибках, которые совершает за свою карьеру каждый, а также подскажем, как справиться с последствиями и предотвратить оплошность в будущем.

Ошибки типа «сразу не сообразил»

Случаются, когда делаешь что-то осознанно, целенаправленно, точно в соответствии с планами — но в критический момент или спустя некоторое время осознаешь, что можно было сделать иначе (читай: лучше).

Почему возникают? Недостаточная осведомленность; плохо выстроенная коммуникация с коллегами, руководством, подчиненными, клиентами; неверные предположения.

Примеры:

Вы задаете клиенту вопрос, на который ваш руководитель уже знает ответ (и стоило бы спросить именно его, не дергая клиента).

Вы используете неверный формат или шаблон документа при составлении отчета.

Вы обнаруживаете, что использовали устаревшую статистику в презентации.

Как исправить? Начните с извинений, но старайтесь не оправдываться: что сделано, то сделано.

Не перекладывайте ответственность на коллег и не объясняйте случившееся обстоятельствами. Просто исправьте ошибку так быстро, насколько это возможно.

Как извлечь уроки и предотвратить в будущем:

Выполняя какую-либо задачу, не стремитесь к автоматизму. Наоборот, время от времени останавливайтесь и анализируйте свои действия.

Регулярно запрашивайте обратную связь у коллег и непосредственного руководителя. Перед началом работы над задачей попросите совета у того, кого считаете экспертом в данной сфере.

Регулярно освежайте знания и проверяйте источники информации.

Совершив ошибку, 15–20 минут подумайте о том, какой урок вы получили и что будете впредь делать иначе. Поделитесь своими размышлениями с опытными коллегами, прислушайтесь к их мнению.

Непрерывно совершенствуйте навыки, пробуйте новые методы и инструменты, которые помогут справляться с задачами лучше.

Лайфхак. Не пренебрегайте посиделками с коллегами, собраниями в стиле стендапа, посвященными провалам и неудачам, и любыми другими неформальными способами обменяться опытом. Внимательно слушайте истории о том, как кто-то пытался справиться задачами, похожими на ваши.

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Ошибки типа «опять 25»

Происходят, когда совершаешь оплошность, даже заранее зная, что она вероятна, — в том числе потому, что уже хотя бы раз так ошибался.

Почему возникают? Усталость, выгорание, стремление к многозадачности, спешка, чрезмерное волнение.

Примеры:

Вы в очередной раз забываете отправить документы на утверждение.

Вы неверно составили бюджет, так как не внесли поправку в формулу.

Вы путаете даты важных встреч.

Вы третий день подряд опаздываете на работу.

Вы пропускаете несколько опечаток в отчете для инвесторов.

Вы отправляете письмо не тому адресату.

Как исправить? Просто исправьте. При удачном стечении обстоятельств вашу оплошность могут не заметить. А если все-таки заметят — спросите, как можете загладить вину.

Озвучьте свое намерение не повторять ошибку и поделитесь с теми, кого она затронула, идеями, как избежите ее в будущем.

Как извлечь уроки и предотвратить в будущем:

Установите напоминания о важных встречах/датах/созвонах.

Составьте чек-листы для сложных задач, включающих выполнение большого количества действий.

Возьмите за правило фокусироваться на одной задаче в один момент времени.

Отвлекайтесь в выходные и делайте перерывы на отдых в рабочие дни.

Анализируйте алгоритмы и процессы на предмет «слабых мест» — ситуаций, когда высока вероятность ошибок.

Лайфхак. Делитесь своими выводами о повторяющихся ошибках с командой. Кому-то ваши откровенные признания помогут не ошибаться, а кого-то вдохновят обменяться с вами идеями.

Ошибки типа «быстрее, выше, сильнее»

Случаются, когда выходишь за пределы своих текущих возможностей и опыта.

Почему возникают? Желание расти в карьере, развиваться как личность и профессионал; любовь к нововведениям и экспериментам; стремление произвести впечатление на руководителя/коллег.

Примеры:

Вы меняете шаблонную структуру презентации для акционеров — и получается неудачно.

Вы беретесь за сложный проект и не справляетесь.

Вы пытаетесь внедрить инновации, но они не работают.

Вы осваиваете новый инструмент и не всегда действуете верно из-за незнания всех нюансов.

Как исправить? Зависит от содержания ошибки. Если вы выступили с неудачной презентацией — назначьте новую встречу, переделайте презентацию и выступите еще раз. Если взялись за проект и не потянули — честно признайтесь, попросите помощи и не сдавайтесь, пока не начнет получаться.

Ошибки типа «быстрее, выше, сильнее», по сути, уникальны — потому что обязательны. Стоит насторожиться, если вы таких не совершаете.

Это может означать, что вы не стремитесь выходить из зоны комфорта, в глубине души боитесь роста или вам не интересна нынешняя работа.

Как извлечь уроки и предотвратить в будущем:

Разбивайте большие и сложные задачи на простые и понятные шаги.

Запрашивайте обратную связь на каждом этапе проекта.

Беритесь за задачи вне своих текущих, привычных обязанностей — но в так называемой зоне ближайшего развития.

Ищите вдохновение и подсказки у экспертов и коллег.

Лайфхак. Применяйте новые навыки и внедряйте инновации в условно безопасных, не самых важных рабочих ситуациях. Будьте готовы к провалу и заранее обдумывайте планы Б, В и Г. Выходите на принципиально новый уровень с инструментами и решениями, которые уже подтвердили свою эффективность.

Ошибки типа «кажется, конец карьере»

Просто происходят — потому что мы склонны ошибаться. Отличаются от остальных типов тем, что влекут серьезные последствия для карьеры, наносят заметный ущерб бизнесу/компании/репутации.

Почему возникают? Стресс; незнакомые и неожиданные ситуации; чрезмерные амбиции и завышенные ожидания; чересчур сложные задачи; VUCA-мир — нестабильная, неопределенная, неоднозначная реальность, в которой современные люди живут, работают и строят карьеру.

Примеры:

Вы пропускаете важный дедлайн, что приводит к потере клиента.

Вы пропускаете опечатку в заголовке интервью с первым лицом компании (хуже того — в его фамилии).

Вы случайно раскрываете конфиденциальную информацию.

Вы неправильно составляете налоговую отчетность, что приводит к большому штрафу.

Вы забываете внести важный пункт в договор доставки дорогостоящего товара, и, когда он приходит поврежденным, компания не вправе требовать возмещение ущерба.

Как исправить? Порой исправить такую ошибку невозможно. Остается ее признать: например, сообщить руководителю до того, как он узнает о случившемся из других источников.

Попросите помощи с предотвращением последствий у тех, кто обладает властью, ресурсами, авторитетом. Возьмите на себя ответственность и достойно примите наказание, даже если это увольнение.

Как извлечь уроки и предотвратить в будущем (если вас не уволили / не перевели в другой отдел / не понизили в должности):

Проведите с командой мозговой штурм о том, какие действия помогут подстраховаться от подобных серьезных ошибок в будущем.

Составьте «план быстрого реагирования», который поможет свести последствия похожей ошибки к минимуму.

Обдумайте варианты повышения квалификации или обретения навыков, из-за отсутствия которых с вами и случилась неприятность.

Лайфхак. Старайтесь различать истинные и ложные ситуации типа «кажется, конец». Люди склонны придавать важность тому, что второстепенно, и считать безнадежным то, что легко поправимо чувством юмора, творческим подходом или звонком от высокопоставленного стейкхолдера (= лица, заинтересованного в успехе).

Ошибки типа «моя твоя не понимай»

Возникают, когда мы друг друга недопонимаем или недостаточно внимательно слушаем. Могут привести к ошибкам любого другого типа, вызвать конфликт с руководителем или коллегой.

Почему возникают? Невнимание к деталям при общении; различия в восприятии и интерпретации информации; недостаточно развитая эмпатия; языковой барьер или профессиональный жаргон; неполная или некорректная передача информации; неумение «читать между строк».

Примеры:

Вы недопонимаете инструкции коллеги, стесняетесь или ленитесь прояснить, в результате выполняете задачу неправильно или не укладываетесь в срок.

Ваши слова в искаженном виде или сильном сократив пересказывают коллеге — и тот на вас обижается, из-за чего в дальнейшем страдает рабочий процесс.

Как исправить? Если коллега готов общаться — поговорите откровенно. Старайтесь проявлять эмпатию, быть тактичным.

Если идти на контакт он не хочет — обратитесь за помощью к посреднику, например к эйчару или кому-то авторитетому в коллективе.

Как извлечь уроки и предотвратить в будущем:

Развивайте навыки активного слушания.

Всегда запрашивайте детали и задавайте уточняющие вопросы.

Формулируйте мысли просто и ясно.

Используйте визуализацию: схемы, рисунки.

Старайтесь не обсуждать коллег в их отсутствие: так недоброжелатели не смогут втянуть вас в конфликт или подковерную игру.

Лайфхак. Составляйте краткие конспекты важных рабочих бесед, отправляйте их всем участникам одновременно, дополняйте совместно, затем сохраняйте в папке с общим доступом.