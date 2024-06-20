Кому будет выгодна налоговая амнистия за дробление бизнеса

Этот шаг может быть полезен в следующих случаях:
бизнесу, в отношение которого ФНС уже приняла решение о доначислениях, но оно еще не вступило в силу. В 2025–2026 годах такие налогоплательщики через амнистию, могут не доплачивать сумму налогов, пеней и штрафов за применение дробленки в период 2022–2024;
если есть риск начисления недоимок за 2022–2024 годы. Компания может воспользоваться амнистией и не применять схемы в 2025–2026 годах. В таком случае, при проверке со стороны ФНС в 2027 году все решения о привлечении к ответственности будут отменены. Однако если налоговики найдут применение дробленки, то примут решение о привлечении к ответственности и за 2025–2026 годы, и за 2022-2024;
в случае риска назначения выездной налоговой проверки. Если добровольно отказаться от дробления за 2025–2026 годы после назначения ВНП за данный период, то предпринимателю могут простить доначисления за дробление в 2022–2023 годах. Однако есть условие — нужно оплатить недоимку, которая возникла от применения схемы в 2024 году.
Отказаться от дробления можно частично, тогда из суммы доначислений за 2022–2024 годы вычтут размер частичного отказа.
Определять это будут по формуле: размер выгоды, полученной от обеления бизнеса в 2025–2028 годах, будет равен размеру недоимки за применение дробления в 2022–2024 годах.
Закрыть компанию и начать работать с чистого листа через подставных лиц не прокатит. Бизнесменам придется уплатить недоимку, доначисленную по итогам ВНП за 2022–2024. Сначала обязанность возникнет у подставных юрлиц и ИП, а потом и у бенефициара схемы по дроблению.
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