Кому будет выгодна налоговая амнистия за дробление бизнеса

Этот шаг может быть полезен в следующих случаях:

бизнесу, в отношение которого ФНС уже приняла решение о доначислениях, но оно еще не вступило в силу. В 2025–2026 годах такие налогоплательщики через амнистию, могут не доплачивать сумму налогов, пеней и штрафов за применение дробленки в период 2022–2024;

если есть риск начисления недоимок за 2022–2024 годы. Компания может воспользоваться амнистией и не применять схемы в 2025–2026 годах. В таком случае, при проверке со стороны ФНС в 2027 году все решения о привлечении к ответственности будут отменены. Однако если налоговики найдут применение дробленки, то примут решение о привлечении к ответственности и за 2025–2026 годы, и за 2022-2024;