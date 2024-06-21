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Кадровые документы

Как составить табель учета рабочего времени при вахтовом методе работы: образец

Табель учета рабочего времени — инструмент для подсчета зарплаты работника, учитывающий фактически отработанные часы. Как правильно составить табель учета рабочего времени при вахте сотрудников сроком три месяца и рассчитать зарплату и сверхурочные?
Как составить табель учета рабочего времени при вахтовом методе работы: образец
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В соответствии с п. 4 ст. 91 ТК работодатель обязан вести учет времени, которое фактически отработал каждый сотрудник. Согласно ТК РФ отчетность ведется по месяцам, а также за весь учетный период.

Закон не обязывает применять унифицированную формы для табеля: Т-12 или Т-13 (постановление Госкомстата от 05.01.2004 № 1). Работодатель вправе как использовать эти формы, так и оформить документ в соответствии с локальными нормативно-правовыми актами организации.

Скачать образец табеля для вахтового метода работ.

В общей форме Т-12 есть только два обозначения: буквенное «‎ВМ» и цифровое «‎05» — они оба означают продолжительность работы вахтовым методом.

Закон не предусматривает обозначения для междувахтового отдыха, дней в пути и дополнительных дней отдыха. Но работодатель вправе ввести их в свою форму табеля.

Дни междувахтового отдыха — дополнительные дни отдыха, которые предоставляются в связи с переработкой рабочего времени в пределах графика работы на вахте.

Правило подсчета зарплаты для всех здесь одинаково: каждый месяц работодатель заполняет табели и совершает выплаты, а по окончании отчетного периода подсчитывает их для оплаты сверхурочной работы.

Если сотрудник проработал три месяца, то окончание рабочего периода соответствует истечению этого срока. А значит и подсчет сверхурочных выплат исходит из совокупности трех месяцев работы.

Грамотное заполнение финансовой отчетности позволяет работодателю избежать проблем с Трудовой инспекцией, ФНС и судом.

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Кадровые документы

Как составить табель учета рабочего времени при вахтовом методе работы: образец

Табель учета рабочего времени — инструмент для подсчета зарплаты работника, учитывающий фактически отработанные часы. Как правильно составить табель учета рабочего времени при вахте сотрудников сроком три месяца и рассчитать зарплату и сверхурочные?

Как составить табель учета рабочего времени при вахтовом методе работы: образец

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