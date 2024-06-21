Как составить табель учета рабочего времени при вахтовом методе работы: образец

В соответствии с п. 4 ст. 91 ТК работодатель обязан вести учет времени, которое фактически отработал каждый сотрудник. Согласно ТК РФ отчетность ведется по месяцам, а также за весь учетный период.
Закон не обязывает применять унифицированную формы для табеля: Т-12 или Т-13 (постановление Госкомстата от 05.01.2004 № 1). Работодатель вправе как использовать эти формы, так и оформить документ в соответствии с локальными нормативно-правовыми актами организации.
Скачать образец табеля для вахтового метода работ.
В общей форме Т-12 есть только два обозначения: буквенное «ВМ» и цифровое «05» — они оба означают продолжительность работы вахтовым методом.
Закон не предусматривает обозначения для междувахтового отдыха, дней в пути и дополнительных дней отдыха. Но работодатель вправе ввести их в свою форму табеля.
Дни междувахтового отдыха — дополнительные дни отдыха, которые предоставляются в связи с переработкой рабочего времени в пределах графика работы на вахте.
Правило подсчета зарплаты для всех здесь одинаково: каждый месяц работодатель заполняет табели и совершает выплаты, а по окончании отчетного периода подсчитывает их для оплаты сверхурочной работы.
Если сотрудник проработал три месяца, то окончание рабочего периода соответствует истечению этого срока. А значит и подсчет сверхурочных выплат исходит из совокупности трех месяцев работы.
Грамотное заполнение финансовой отчетности позволяет работодателю избежать проблем с Трудовой инспекцией, ФНС и судом.
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