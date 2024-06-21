Стоит ли открывать вклад, привязанный к ключевой ставке

За последние месяцы некоторые российские банки предложили клиентам вклады с доходностью, привязанной к ключевой ставке. Последнюю устанавливает Банк России. С конца прошлого года она сохраняется на уровне 16% годовых.

После заседания регулятора 7 июня выросла вероятность, что в ближайшие месяцы ключевую ставку могут поднять. На этом фоне вклады, привязанные к уровню ключевой ставки, стали появляться все больше. Узнали у экспертов, для чего нужны такие вклады и кому они подойдут.

Что такое вклад, привязанный к ключевой ставке, как по нему считается доходность

Ставка по такому вкладу изменяется вслед за изменением ключевой ставки.

Необязательно ставка банков строго дублирует «ключ»: часто она рассчитывается по формуле «ключевая ставка плюс или минус несколько процентов».

Например, при ставке ЦБ 16% годовых ставка по «привязанному» вкладу в одном банке может составлять до 19%, а в другом — не превышать 14%. Это зависит от предложений банков, условий и срока конкретного вклада. Если ключевая ставка поменяется, банки изменят доходность по привязанному к ней вкладу в соответствии со своей формулой.

Вкладчику будет выгодно, если ЦБ повысит ключевую ставку — тогда вырастет и его доходность по вкладу. И наоборот: если Центробанк решит снизить «ключ», то и ставка по вкладу станет ниже, а итоговый доход от вложенных средств уменьшится.

Часто ставка по вкладу обновляется в тот же день, когда вступает в силу новое значение ключевой ставки. Но в некоторых кредитных организациях — через пару дней.

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Примеры привязанных к «ключу» вкладов, которые сейчас предлагают банки

Некоторые банки предлагают вклады с плавающей ставкой для премиальных клиентов с крупной минимальной суммой вложения. Но есть и более доступные варианты.

Банк ВТБ, вклад «Ключевой» : относится к числу премиальных инструментов этого банка, минимальная сумма вклада — 1 млн рублей, доходность — 19,11% годовых для клиентов Private Banking и 18,33% годовых для держателей пакета услуг «Привилегия» при текущем уровне ключевой ставки ЦБ РФ. Срок — от шести до 36 месяцев.

Сбер, вклад «Ключевой Сохраняй» : доступен для держателей пакета услуг SberPrivateBanking или «СберПервый». Минимальная сумма вклада — от 1 млн рублей, срок — 12 и 36 месяцев. Текущая ставка при открытии вклада на 1 млн рублей на год — 13,50%, на три года — 14%.

Новикомбанк, вклад «Рантье» : минимальная сумма — 10 000 рублей, срок — 250, 550 и 110 дней, максимальная ставка сейчас — 16,50%.

Национальный Резервный Банк, вклад «Капитал – ключевой» : минимальная сумма — 30 млн рублей, срок — 91, 185, 367, 735 и 1100 дней, максимальная ставка сейчас — 15,5%.

Банк «Мир Привилегий», вклад «МП Ключевой»: минимальная сумма — 50 000 рублей, срок — 185 и 370 дней, ставка — 13,5% на 185 дней, 13,25% на 370 дней (при текущей ключевой ставке 16%).

Для чего нужен вклад с привязанной к «ключу» ставкой и кому он подойдет

Такие вклады особенно выгодны клиентам, когда ключевая ставка долгое время сохраняется повышенной или имеет тенденцию к повышению. У вкладчика с ростом значения ключевой ставки автоматически повысится доходность по вкладу.

Для банка выгода здесь заключается в том, что можно сразу заложить маржу относительно ключевой ставки и не переживать за инвестирование портфеля, так как в любой момент времени доход с него будет фиксированным. При этом при повышении ключевой ставки переоценка портфеля все-таки происходит в большую сторону, пояснили Банки.ру в Т-Банке.

Тип вклада с плавающей ставкой можно назвать более «безопасным» для банка, так как кредитная организация снимает с себя часть рисков.

При фиксированной ставке по долгосрочным вкладам банк ставит себя в заведомо проигрышную позицию: если ставки сильно вырастут, клиент «переразместится» по более высокой для банка стоимости, а если упадут, банк останется с дорогим фондированием без возможности внести изменения, отметили в Т-Банке.

Кредитные организации активно предлагают подобные депозиты, так как имеют возможность размещать полученные средства в аналогичные инструменты — флоатеры (облигации с переменным купоном) либо в фонды денежного рынка. И там и там доходность зависит от ситуации на денежном рынке, который зависит от ключевой ставки, пояснил главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

Заседания по ключевой ставке ЦБ проводит восемь раз в год. Но это не значит, что восемь раз за год «ключ» меняет свое значение: текущий показатель, 16% годовых, не меняли уже по итогам четырех заседаний.

То есть ключевая ставка, как и ставка по привязанному к ней вкладу, вряд ли будет меняться часто. Из этого следует, что эффективность привязанного к ключевой ставке вклада можно оценить в полной мере лишь по прошествии времени

Поэтому банки предлагают держать деньги на таких депозитах достаточно долго — от 1,5 до 3 лет. За это время ключевая ставка может как расти или уменьшаться, так и сохраняться — все это скажется на итоговой доходности вклада. Однако вкладчики вряд ли понесут свои средства на привязанные к «ключу» депозиты, когда ЦБ ведет разговоры о смягчении кредитно-денежной политики и понижении ключевой ставки. Из этого следует, что популярность и эффективность вкладов с привязкой к «ключу» существенно зависит от риторики Центробанка.

Вклад с привязанной к «ключу» ставкой подойдет клиентам, которые готовы разместить свои денежные средства на более длительный срок и не беспокоиться, что их процентная ставка в какой-то момент может стать не рыночной. Не подойдет такой вклад тем клиентам, которые открывают вклады на короткие сроки, уточнили в МТС Банке.

Размещая деньги на привязанном к «ключу» вкладе, клиент рискует несколькими процентами дохода, но получает взамен уверенность в том, что при повышении ключевой ставки он не потеряет средства из-за того, что они заморожены под старые ставки. Но стоит учитывать, что при снижении ставки обратная ситуация — клиент теряет доход относительно обычных вкладов, пояснили в Т-Банке.

Руководитель продуктов и сервисов Банка ДОМ.РФ Никита Казанцев в беседе с Банки.ру отметил, что вклады, привязанные к ключевой ставке, подходят для клиентов с соответствующей квалификацией и навыками ориентирования в экономической ситуации, отслеживания макроэкономических показателей и денежно-кредитной политики ЦБ.

Доходность этого инструмента напрямую связана с политикой ЦБ в вопросе ключевой ставки. Пока она растет или сохраняется на высоком уровне, доходность по вкладу будет максимальной. При снижении ключевой ставки — особенно быстрыми темпами — доходность будет снижаться, причем потенциально быстрее, чем по классическим вкладам с фиксированной ставкой, подчеркнул Казанцев.

Рассмотрим пример: Иван положил деньги на обычный вклад (с фиксированной ставкой), а Василий — на вклад, привязанный к ключевой ставке. Сроки вкладов одинаковые.

В какой-то момент в течение срока действия обоих вкладов ЦБ повышает ключевую ставку. В таком случае доходность по вкладу Ивана остается прежней, а у Василия — растет.

Обычно при повышении «ключа» банки начинают предлагать клиентам вклады с повышенными ставками. Если у Ивана уже действует стандартный вклад, он не сможет оперативно вывести с него деньги без потери процентов и вложить их на новый, более выгодный депозит.

Иван в такой ситуации не может моментально воспользоваться выгодой от повышения ключевой ставки, а Василий может — доходность его привязанного к «ключу» вклада повысится автоматически.

Другой пример: Иван и Василий держат средства на тех же вкладах, но ЦБ понижает ставку. У Ивана доходность по вкладу сохраняется, так как ставка зафиксирована. А у Василия доходность автоматически снизится вслед за ключевой ставкой. Василий в этом случае теряет итоговые проценты из-за решения ЦБ. Однако он, открывая вклад, допускал такой риск.

Если Василий будет держать средства на этом вкладе несколько лет, ключевая ставка может еще несколько раз измениться. Если она продолжит понижаться, вкладчик задумается о выводе своих средств и размещении их на более выгодном стабильном депозите.

Однако если срок действия вклада с плавающей ставкой подходит к концу, Василию, вероятно, будет выгоднее дождаться его окончания, чтобы не потерять накопленные проценты.

Если же до конца действия вклада еще долго, Василий может посчитать: возможно, потерять проценты сейчас и перевести деньги на депозит с более высокой ставкой будет выгоднее, чем дожидаться окончания вклада с падающей ставкой.

По вкладу с плавающей ставкой клиентам могут предоставить право досрочного отзыва без потери процентов, что обеспечивает гибкость, которой не хватает стандартным вкладам, отметили в Т-Банке. Однако в большинстве приведенных выше примеров вкладов с плавающей ставкой при досрочном закрытии вклада доход начисляется по минимальной ставке до востребования, то есть 0,01%.

Среди экспертов есть мнение, что привязанный к «ключу» вклад на долгий срок более привлекателен для состоятельных вкладчиков, которые не хотят или не имеют возможности оперативно вкладывать свои средства по лучшим текущим предложениям — то есть активно управлять финансами.

Они экономят свое время и при этом не боятся колебания доходности. Тот факт, что у ряда банков вклады с плавающей ставкой доступны лишь клиентам премиального уровня, также говорит о том, что привязанные к «ключу» вклады часто ориентированы на состоятельных клиентов.

Те же вкладчики, которые открывают депозиты с целью заработать конкретную сумму, сравнивают предложения разных банков, продумывают сроки депозитов, чтобы получить максимальную выгоду — другими словами, вручную управляют финансами и планируют свой доход. При таком подходе вероятность снижения доходности по вкладу из-за решения ЦБ вряд ли устроит таких клиентов.

«Вклад со ставкой, привязанной к ключевой, особенно интересен клиентам с большими суммами на депозите, которые не готовы жертвовать ликвидностью ради фиксации визуально высокой доходности. Они хотят получать понятную доходность, коррелирующую с ключевой ставкой, и иметь гибкость. Такой вклад не подойдет тем клиентам, кто обычно хранит накопления на вкладах с коротким или средними сроками и следит за динамикой рынка», — уточнили в Т-Банке.

Стоит ли сейчас открывать вклад, привязанный к ключевой ставке

Данный вид вклада может быть интересен в период роста ключевой ставки или при ее нахождении на высоких значениях продолжительное время.

В первом случае доходность будет расти вместе с ростом ставки или же удерживаться на повышенном уровне при неизменной ставке. Однако в случае, если такой вклад открыт, а ключевая ставка снижается, доходность будет также уменьшаться.

Ключевая ставка сейчас находится на пике или близ пика, то есть существенного роста «ключа» не ожидается. Напротив, в следующем году регулятор может перейти к смягчению денежно-кредитной политики, что будет способствовать снижению выплат по вкладам с плавающей ставкой, объяснил Зварич.

Тем не менее, согласно актуальному среднесрочному прогнозу, который Банк России давал 26 апреля, ключевая ставка в среднем в 2024 году будет на уровне 15–16% годовых. По сравнению с предыдущим прогнозом, который ЦБ делал в феврале, значение показателя выросло. Следующий прогноз регулятор даст 26 июля.

Если смотреть на текущую ситуацию и учесть, что ключевая ставка ЦБ останется на текущем уровне как минимум до следующего года и в дальнейшем будет плавно снижаться, а также риски дальнейшего подъема ключевой ставки, то сейчас такие депозиты могут быть интересными при открытии на год. При более долгосрочном вкладе с таким методом формирования ставки (2–3 года) в какой-то момент доходность может существенно снизиться за счет снижения ключевой ставки Центробанком, заключил аналитик.

Важно. При выборе вклада с плавающей ставкой необходимо внимательно изучить условия ее формирования.