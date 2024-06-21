Праздник дня. Всемирный день рукопожатий

Рукопожатие — один из самых распространенных и узнаваемых жестов приветствия с интересной историей.

Зарождение традиции рукопожатий относят к периоду расцвета древнегреческой и древнеримской цивилизаций. По мнению историков этот жест изначально использовался как способ продемонстрировать отсутствие оружия в руках — показать мирные намерения.

Древние греки и римляне применяли рукопожатие как символ заключения договора или соглашения.

Средневековые рыцари стали пожимать руки с потряхиванием, чтобы показать, что в рукавах нет кинжала или яда.

А у древних германцев и скандинавов рукопожатие помогало «проверить» силу и решительность человека. В Азии рукопожатие долгое время вовсе не практиковалось. Но со временем европейский ритуал проник и в восточные традиции.

Сегодня рукопожатие — повсеместный уважительный и дружественный способ приветствия. Подавая руку, люди выражают готовность к открытому и честному общению, демонстрируют дружелюбие и взаимное доверие.

С праздником, коллеги!