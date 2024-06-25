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Обзоры для бухгалтера

Что сдаем за полугодие-2024, ЕФС-1 при увольнении, новые семейные выплаты-2025, возложение обязанностей директора на время отпуска. Дайджест разборов

Подготовили для вас еженедельный дайджест Разборов.
Что сдаем за полугодие-2024, ЕФС-1 при увольнении, новые семейные выплаты-2025, возложение обязанностей директора на время отпуска. Дайджест разборов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что разберем сегодня:

  • Какие отчеты может сдавать ИП через свой личный кабинет на сайте ФНС.

  • ​​​​​​​Как сдавать персонифицированные сведения по обособленным подразделениям

  • ​​​​​​​Как подтвердить нулевую ставку НДС при экспорте с помощью электронных реестров

  • ​​​​​​​Какие разделы нужно заполнить, какие данные указать и какие нюансы учесть.

Скорее читайте дайджест Клерк.Плюс – здесь много полезных разборов и мини-курсов.

Какие отчеты может сдавать ИП через свой личный кабинет на сайте ФНС

Какие формы отчетности может сдать ИП через свой личный кабинет на сайте ФНС и как это сделать, рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.

Как сдавать персонифицированные сведения по обособленным подразделениям

В сегодняшнем мини-курсе, за пару минут видео мы поговорим о том, кто должен сдавать персонифицированные сведения о физических лицах, узнаем о сроках подачи отчетности и условиях сдачи персонифицированных сведений по обособленным подразделениям.

Как подтвердить нулевую ставку НДС при экспорте с помощью электронных реестров

Наконец-то появилась возможность в упрощенном порядке подтверждать нулевую ставку по НДС при экспорте. В мини-курсе рассказываем, как это сделать.

Формы и сроки сдачи отчетности за полугодие 2024 года

Чтобы ничего не потерять и вовремя отчитаться за полугодие, собрали всю полезную информацию в одной таблице.

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Увольнение сотрудника — это процесс, который требует внимания к деталям. В этой статье мы даем пошаговую инструкцию и образец заполнения ЕФС-1 при увольнении работника. Вы узнаете, какие разделы нужно заполнить, какие данные указать и какие нюансы учесть.

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Грядет налоговая реформа, и скоро нужно будет рассчитывать налоги по новым правилам. В подписке Клерк.Премиум регулярно появляются инструкции по практическому применению изменений в виде статей, вебинаров и онлайн-курсов. Рассказываем, какой контент уже добавился и скоро добавится в подписке. А еще мы увеличили количество доступных подписчикам консультаций!

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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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