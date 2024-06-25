Что сдаем за полугодие-2024, ЕФС-1 при увольнении, новые семейные выплаты-2025, возложение обязанностей директора на время отпуска. Дайджест разборов

Что разберем сегодня:

Какие отчеты может сдавать ИП через свой личный кабинет на сайте ФНС.

​​​​​​​Как сдавать персонифицированные сведения по обособленным подразделениям

​​​​​​​Как подтвердить нулевую ставку НДС при экспорте с помощью электронных реестров

​​​​​​​Какие разделы нужно заполнить, какие данные указать и какие нюансы учесть.

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Какие формы отчетности может сдать ИП через свой личный кабинет на сайте ФНС и как это сделать, рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.

В сегодняшнем мини-курсе, за пару минут видео мы поговорим о том, кто должен сдавать персонифицированные сведения о физических лицах, узнаем о сроках подачи отчетности и условиях сдачи персонифицированных сведений по обособленным подразделениям.

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