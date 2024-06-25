Страховые взносы в 2024 году: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера

Январь 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо Минфина от 20.12.2023 № 03-15-07/123282
Если доля государства (50%) в аккредитованной IT-компании снизилась, то будут пониженные взносы.
Письмо Минфина от 11.12.2023 № 03-04-06/119528
Выплаты людям, которые тестируют на себе лекарства, облагаются взносами.
Письмо ФНС от 20.12.2023 № БС-4-11/15948@
Зарплата сотрудников из Узбекистана по-особому облагается страховыми взносами.
Письмо Минфина от 07.12.2023 № 03-03-06/1/118035
Плата за справки о том, что сотрудник – не психбольной, алкоголик и наркоман, облагается взносами.
Февраль 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо Минфина от 11.01.2024 № 03-03-06/1/825
Перечень доходов IT-компаний для налоговых льгот надо искать в НК, а не в приказах Минцифры.
Письмо Минфина от 12.02.2024 № 03-15-06/11596
Автошкола может платить пониженные страховые взносы.
Письмо Минфина от 12.02.2024 № 03-15-05/11599
Организации без зарплаты тоже должны сдавать РСВ.
Письмо ФНС от 26.02.2024 № БС-4-11/2112@
Утвердили контрольные соотношения для РСВ.
Март 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо Минфина от 07.02.2024 № 03-15-05/10153
Выплаты старшим по дому облагают взносами за счет жильцов.
Письмо Минфина от 15.01.2024 № 03-15-05/1975
Адвокаты из числа бывших военных освобождены от взносов на ОПС, но взносы на ОМС они должны платить.
Письмо Минфина от 02.02.2024 № 03-00-07/8315
Проезд в командировку не облагают страховыми взносами.
Письмо Минфина от 05.06.2023 № 03-15-05/51680
Руководителей НКО без зарплаты не включают в персонифицированные сведения.
Письмо ФНС от 19.12.2023 № ЗГ-3-11/16764@
В персонифицированных сведениях можно не указывать ИНН сотрудников.
Письмо Минфина от 18.01.2024 № 03-03-06/1/3392
IT-компания учитывает доходы от своей программы только после того, как она внесена в реестр российского ПО.
Апрель 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо Минфина от 01.02.2024 № 03-15-03/8069
На выплаты старшим по дому надо начислять взносы, потому что это трудовые отношения. Но что с больничными и отпусками – непонятно.
Письмо Минфина от 17.01.2024 № 03-15-08/2898
ИП платит взносы за сотрудников-китайцев по полному тарифу.
Письмо Минфина от 27.02.2024 № 03-15-05/17215
Управляющая компания должна включать в РСВ и ПСФЛ членов совета дома.
Письмо Минфина от 05.03.2024 № 03-03-06/1/19840
Реорганизованная недавно IT-компания не может платить пониженные взносы, если не платила их в 2022 году.
Май 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо ФНС от 17.04.2024 № БС-4-11/4518@
ИП-военные пенсионеры из новых регионов могут платить только часть фиксированных взносов.
Письмо Минфина от 25.01.2024 № 03-15-05/5723
Для фиксированных взносов ИП-военных пенсионеров важна дата 24.06.2023.
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