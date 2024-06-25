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Обзоры для бухгалтера

Страховые взносы в 2024 году: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера

Подготовили для вас большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по страховым взносам. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.
Страховые взносы в 2024 году: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Январь 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо Минфина от 20.12.2023 № 03-15-07/123282

Если доля государства (50%) в аккредитованной IT-компании снизилась, то будут пониженные взносы.

Письмо Минфина от 11.12.2023 № 03-04-06/119528

Выплаты людям, которые тестируют на себе лекарства, облагаются взносами.

Письмо ФНС от 20.12.2023 № БС-4-11/15948@

Зарплата сотрудников из Узбекистана по-особому облагается страховыми взносами.

Письмо Минфина от 07.12.2023 № 03-03-06/1/118035

Плата за справки о том, что сотрудник – не психбольной, алкоголик и наркоман, облагается взносами.

Февраль 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо Минфина от 11.01.2024 № 03-03-06/1/825

Перечень доходов IT-компаний для налоговых льгот надо искать в НК, а не в приказах Минцифры.

Письмо Минфина от 12.02.2024 № 03-15-06/11596

Автошкола может платить пониженные страховые взносы.

Письмо Минфина от 12.02.2024 № 03-15-05/11599

Организации без зарплаты тоже должны сдавать РСВ.

Письмо ФНС от 26.02.2024 № БС-4-11/2112@

Утвердили контрольные соотношения для РСВ.

Март 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо Минфина от 07.02.2024 № 03-15-05/10153

Выплаты старшим по дому облагают взносами за счет жильцов.

Письмо Минфина от 15.01.2024 № 03-15-05/1975

Адвокаты из числа бывших военных освобождены от взносов на ОПС, но взносы на ОМС они должны платить.

Письмо Минфина от 02.02.2024 № 03-00-07/8315

Проезд в командировку не облагают страховыми взносами.

Письмо Минфина от 05.06.2023 № 03-15-05/51680

Руководителей НКО без зарплаты не включают в персонифицированные сведения.

Письмо ФНС от 19.12.2023 № ЗГ-3-11/16764@

В персонифицированных сведениях можно не указывать ИНН сотрудников.

Письмо Минфина от 18.01.2024 № 03-03-06/1/3392

IT-компания учитывает доходы от своей программы только после того, как она внесена в реестр российского ПО.

Апрель 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо Минфина от 01.02.2024 № 03-15-03/8069

На выплаты старшим по дому надо начислять взносы, потому что это трудовые отношения. Но что с больничными и отпусками – непонятно.

Письмо Минфина от 17.01.2024 № 03-15-08/2898

ИП платит взносы за сотрудников-китайцев по полному тарифу.

Письмо Минфина от 27.02.2024 № 03-15-05/17215

Управляющая компания должна включать в РСВ и ПСФЛ членов совета дома.

Письмо Минфина от 05.03.2024 № 03-03-06/1/19840

Реорганизованная недавно IT-компания не может платить пониженные взносы, если не платила их в 2022 году.

Май 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо ФНС от 17.04.2024 № БС-4-11/4518@

ИП-военные пенсионеры из новых регионов могут платить только часть фиксированных взносов.

Письмо Минфина от 25.01.2024 № 03-15-05/5723

Для фиксированных взносов ИП-военных пенсионеров важна дата 24.06.2023.

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Страховые взносы в 2024 году: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера

Подготовили для вас большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по страховым взносам. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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