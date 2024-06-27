Успех и здоровье: почему компаниям важно заботиться о ментальном состоянии сотрудников

Сегодня, когда Россия сталкивается с дефицитом рабочей силы и удержание кадров имеет первостепенное значение, одну из ключевых ролей играет забота о психологическом благополучии сотрудников.

Осознание важности ментального здоровья и активные действия для заботы о нем не только улучшают самочувствие людей, но и поднимают производительность труда в компании. О том, какие инструменты для этого используют работодатели и как оценить эффективность методов, рассказала Александра Остановская, Директор департамента по управлению персоналом Вертикалей Авито.

Доказано наукой

Многочисленные научные исследования говорят о том, что спорт положительно влияет на ментальное здоровье.

Согласно множеству исследований, индивидуальные и групповые тренировки способствуют улучшению настроения, снижению уровня тревоги и раздражительности, а также стимулируют социальную активность.

Отмечается и взаимосвязь между регулярным занятием спортом и увеличением размеров частей мозга, ответственных за память и способность к обучению.

Положительное влияние спорта на работоспособность отмечают и российские предприниматели. По их словам, тренировки помогают сплотить коллектив и повысить производительность труда. Кроме того, сотрудники, уделяющие внимание физической активности, получают ряд преимуществ:

Повышение эффективности . В большинстве компаний работники проводят за компьютером по 8–9 часов в день. Такой образ жизни вызывает усталость. Восстановить силы можно с помощью занятий спортом. Благодаря повышению уровня эндорфинов, которые вырабатываются во время физической активности, улучшается концентрация и продуктивность.

Укрепление самодисциплины . Регулярные тренировки требуют организованности, умения ставить и достигать цели. Освоение этих повседневных навыков также может благоприятно сказаться на выполнении рабочих задач.

Развитие лидерских качеств . Многие компании внедряют спортивные активности в корпоративную культуру: проводят марафоны, выездные тренировки, устраивают игры в футбол, волейбол и так далее. Участие в командных видах спорта развивает важные навыки и качества: лидерство, стратегическое мышление. Все это будет полезно при выполнении рабочих задач.

Снижение риска выгорания . Согласно исследованиям, более 13 млн россиян находятся в состоянии профессионального выгорания. Чтобы уменьшить эмоциональное напряжение после рабочего дня, необходимо хотя бы несколько раз в неделю заниматься спортом. Это поможет сохранить высокий уровень энергии и хорошее настроение в течение дня, что положительно скажется на офисной жизни.

Улучшение сна. Не секрет, что спорт улучшает качество сна, делая его более глубоким и крепким. Это критически важно для поддержания высокой производительности.

Роль работодателя

Есть мнение, что каждый человек несет ответственность за свое психическое состояние и должен самостоятельно о нем заботиться. Возникает вопрос: при чем тут компании?

Люди проводят много времени на работе, стремятся построить успешную карьеру и не всегда могут вовремя обнаружить признаки эмоционального выгорания. Иногда катализатором ухудшения ментального состояния становятся тяжелые условия труда, например, переработки, нестабильный график, плохая оснащенность рабочего места и так далее. В этом случае организации напрямую несут ответственность.

Поэтому лучший вариант распределения ролей — разделить ответственность между сотрудником и компанией. При этом важно, чтобы о ментальном здоровье своих работников заботились менеджеры всех уровней.

Так, именно руководители команд могут стать ключом к успеху спортивного мероприятия, принимая участие в них и подавая пример остальным. Обычно, вслед за ними подтягиваются и другие сотрудники.

Инструменты компаний

В российском корпоративном сегменте, особенно в крупных компаниях, осознают важность укрепления здоровья на рабочем месте. Это распространяется не только на систему ДМС, но и на развитие корпоративной культуры. Речь идет о спортивных инициативах и проведении мотивирующих мероприятий.

Так, некоторые компании, например, Авито организуют спартакиады. С каждым годом программа соревнований расширяется, тем самым привлекая все больше желающих принять в них участие.

Еще один вариант — соревнования между организациями. Согласно открытым данным, более 70% компаний в России со штатом более 50 человек содержат команду в одном виде спорта, как правило, мини-футболе.

Предприятия устраивают состязания, некоторые из которых носят благотворительный характер. Тем самым бизнес не просто инвестирует в продвижение корпоративных ценностей, но и транслирует их вовне.

В последнее время также популярность набирают корпоративные приложения, цель которых — поддержать ментальное и физическое здоровье сотрудников.

Одно из них — Avito Balance. На платформе собраны рекомендации и активности для восстановления внутреннего ресурса. Например, есть программы тренировок, челленджи, блог с полезными статьями, медитации, которые можно организовать непосредственно в офисах, чат для общения с коллегами и так далее. После реализации проекта уровень участия сотрудников в спортивных активностях компании вырос с 3 до 39%.

Оценка эффективности

Внедрение корпоративного спорта в бизнес имеет множество преимуществ. Чтобы оценить эффективность проведения спортивной инициативы, обратите внимание на следующие показатели:

Сокращение больничных. Работодатель может проанализировать статистику о количестве больничных дней до проекта и после него. Повышение эффективности. Регулярные занятия спортом способствуют увеличению трудоспособности сотрудников. Для оценки можно использовать показатели отдельных подразделений. Рост узнаваемости. Корпоративный спорт — это реклама бизнеса. Спортивные мероприятия становятся отличной возможностью для проведения PR-кампаний. Например, на футбольные матчи между организациями приходят не только участники, но и зрители. Это также можно измерить как показатель.

К тому же найти и удержать талантливых специалистов без организации корпоративных спортивных мероприятий и программ практически невозможно.

Согласно результатам исследования, молодые сотрудники считают одним из ключевых методов поддержки со стороны компании возможность заниматься спортом. Это говорит о том, что соискатели обращают внимание не только на заработную плату, но и на наличие физических активностей, которые организует работодатель.