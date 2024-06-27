Как и в какой срок исправить ошибку с кодом 30 в ЕФС-1

Ошибка с кодом 30 не является критической, ее несложно исправить и можно обойтись без штрафов. У кода ошибки 30 несколько индексов, но чаще всего, речь идет о несовпадении ФИО и СНИЛС работника со сведениями, имеющимися в фонде.

Источник: Бухгалтерия.ру.

Форма, по которой сейчас отчитываемся перед Соцфондом введена приказом СФР от 17.11.2023 № 2281, а формат подачи — приказом СФР от 23.11.2023 № 2315. В последнем из указанных приказов приведен полный перечень всех кодов ошибок.

После того, как вы сдадите отчет, пройдет автоматическая проверка представленных сведений, в том числе на соответствие Ф.И.О. и СНИЛС застрахованного лица.

Если в отправленной вами форме ФИО не будет соответствовать СНИЛС (по данным СФР), вы получите по ТКС протокол с указанием ошибки и кодом результата «30».

При получении такого протокола нужно представить исправленные сведения, причем, только по тем работникам, по которым выявлены ошибки.

Вам нужно просто заново перепроверить все сведения и направить отчет еще раз, в течение 5 рабочих дней.

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Что означает ошибка «30» в форме ЕФС-1

Если ЕФС-1 сдан с ошибкой, фонд высылает по ТКС протокол, где в графе «код результата» указан определенный индекс, которым зашифрована суть ошибки.

Код ошибки «30» означает, что в форме ЕФС-1 имеются незначительные недочеты, данные нужно уточнить.

У кода ошибки 30 есть несколько разных индексов, вот они:

Индекс кода ошибки 30

Причина ВС.Б-ЗЛ.1.1 СНИЛС и Ф. И. О. не совпадают с данными СФР ВСЗЛ.ОП.1.1 Некорректный СНИЛС ВС.Б-ОИС2017.1.2 Указанный лицевой счет не существует ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.1 При мероприятии «НАЧАЛО ДОГОВОРА ГПХ» графа 5 не должна быть заполнена ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.2 Не указан или указан неправильно код договора ГПХ в графе 6 ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.3 При кадровом мероприятии «ПРИЕМ», «ПЕРЕВОД», «УСТАНОВЛЕНИЕ (ПРИСВОЕНИЕ)», «ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ» или «ВОЗОБНОВЛЕНИЕ» не заполнена графа 6 ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.4 Заполнена графа 7 отчета при подаче сведения о прекращении договора ГПХ ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.5 При кадровом мероприятии «ПРИЕМ», «ПЕРЕВОД», «УСТАНОВЛЕНИЕ (ПРИСВОЕНИЕ)», «ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ» или «ВОЗОБНОВЛЕНИЕ» у сотрудника пропущен реквизит «Должность» и/или «Сведения» ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.6 При кадровом мероприятии «УВОЛЬНЕНИЕ» не указаны основания увольнения или нет ссылки на статью ТК РФ ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.7 Ошиблись при указании даты: «Дата мероприятия» не может быть позже текущей даты ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.8 Ошиблись при указании даты: «Дата мероприятия» не может быть позже «Даты заполнения» ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.9 При кадровом мероприятии «ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ» не заполнили реквизит «Сведения» ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.10 Уникальный идентификатор мероприятия (UUID) не должен повторяться в пределах документа. ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.11 При кадровом мероприятии «УВОЛЬНЕНИЕ» не указали код причины увольнения ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.12 Сведения о трудовой деятельности должны содержать хотя бы один из блоков: «Заявление» или «Трудовая деятельность» ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.13 Ошиблись при указании даты. Дата документа, который является основанием для кадрового мероприятия не может быть позже даты заполнения ЕФС-1 ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.17 Неправильно заполнено одно из полей: «Наименование», «Номер», «Серия», «Должность», «Причина увольнения», «Нормативный документ», «Статья», «Часть», «Пункт», «Подпункт», «Абзац». В них не могут быть только пробелы ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.18 Не заполнена графа 6 код по ОКЗ, при указании мероприятия «ПРИЕМ» или «ПЕРЕВОД» с датой 1 июля 2021 г. или позднее

Два индекса кода ошибки требуют нестандартных действий:

ВС.Б-МП.1.1 : нет сведений о кадровом мероприятии, которое отменено. В этом случае, нужно проверить первичную форму ЕФС-1. Далее нужно отменить идентичное мероприятие, оставив все ранее заполненные поля без изменений.

ВС.Б-МП.1.2: подобное мероприятие с такими же данными уже было учтено ранее. Здесь исправлять ничего не нужно. Протокол от СФР означает, сведения уже были отражены в лицевом счете работника.

Как отразить корректировку в ЕФС-1

После того, как пришло уведомление от СФР с кодом ошибки 30, сформируйте корректирующую ЕФС-1 в течение 5 рабочих дней.

Почти все ошибки с кодом 30 исправляют путем подачи отчета еще раз, после внесения в него верных данных. Вам нужно сформировать и повторно направить в фонд исправленный подраздел 1 раздела 1 отчета ЕФС-1.

При этом сведения подраздела 1.2 и подраздела 1.3 на таких лиц нужно представить с типом сведений «Исходная».

В отчете укажите новые сведения только по тем работникам, где были ошибки.

Об ошибке с кодом 30 и правилах ее исправления СФР рассказал в письме от 19 апреля 2024 г. № 19-20/18046.

При заполнении формы:

В первой строке дублируйте сведения из первичного ЕФС-1, включая ошибку. В первой строк в графе 11 поставьте «Х».

В следующей строке укажите верные сведения.

Справочно

Опасные и неопасные ошибки в ЕФС-1 (приказ СФР от 23 ноября 2023 года № 2315).