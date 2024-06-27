₽ Заказать рекламу
Отчетность в СФР

Как и в какой срок исправить ошибку с кодом 30 в ЕФС-1

Ошибка с кодом 30 не является критической, ее несложно исправить и можно обойтись без штрафов. У кода ошибки 30 несколько индексов, но чаще всего, речь идет о несовпадении ФИО и СНИЛС работника со сведениями, имеющимися в фонде.
Как и в какой срок исправить ошибку с кодом 30 в ЕФС-1
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Источник: Бухгалтерия.ру.

Форма, по которой сейчас отчитываемся перед Соцфондом введена приказом СФР от 17.11.2023 № 2281, а формат подачи — приказом СФР от 23.11.2023 № 2315. В последнем из указанных приказов приведен полный перечень всех кодов ошибок.

После того, как вы сдадите отчет, пройдет автоматическая проверка представленных сведений, в том числе на соответствие Ф.И.О. и СНИЛС застрахованного лица.

Если в отправленной вами форме ФИО не будет соответствовать СНИЛС (по данным СФР), вы получите по ТКС протокол с указанием ошибки и кодом результата «30».

При получении такого протокола нужно представить исправленные сведения, причем, только по тем работникам, по которым выявлены ошибки.

Вам нужно просто заново перепроверить все сведения и направить отчет еще раз, в течение 5 рабочих дней.

Научим вести кадровый учет на курсе профпереподготовки с дипломом «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП».

Вы узнаете, как увольнять и принимать сотрудников, заполнять трудовые книжки, оформлять все виды рабочего времени, отпуска и пособия, вести воинский учет и работать в 1С:ЗУП. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Сейчас записаться на курс можно со скидкой за 7 500 рублей вместо 32 890 рублей.

Записаться

Программа соответствует профстандарту «Специалист по управлению персоналом» и стандартам Министерства образования РФ.

Что означает ошибка «30» в форме ЕФС-1

Если ЕФС-1 сдан с ошибкой, фонд высылает по ТКС протокол, где в графе «код результата» указан определенный индекс, которым зашифрована суть ошибки.

Код ошибки «30» означает, что в форме ЕФС-1 имеются незначительные недочеты, данные нужно уточнить.

У кода ошибки 30 есть несколько разных индексов, вот они:

Индекс кода ошибки 30

Причина

ВС.Б-ЗЛ.1.1

СНИЛС и Ф. И. О. не совпадают с данными СФР

ВСЗЛ.ОП.1.1

Некорректный СНИЛС

ВС.Б-ОИС2017.1.2

Указанный лицевой счет не существует

ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.1

При мероприятии «НАЧАЛО ДОГОВОРА ГПХ» графа 5 не должна быть заполнена

ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.2

Не указан или указан неправильно код договора ГПХ в графе 6

ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.3

При кадровом мероприятии «ПРИЕМ», «ПЕРЕВОД», «УСТАНОВЛЕНИЕ (ПРИСВОЕНИЕ)», «ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ» или «ВОЗОБНОВЛЕНИЕ» не заполнена графа 6

ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.4

Заполнена графа 7 отчета при подаче сведения о прекращении договора ГПХ

ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.5

При кадровом мероприятии «ПРИЕМ», «ПЕРЕВОД», «УСТАНОВЛЕНИЕ (ПРИСВОЕНИЕ)», «ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ» или «ВОЗОБНОВЛЕНИЕ» у сотрудника пропущен реквизит «Должность» и/или «Сведения»

ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.6

При кадровом мероприятии «УВОЛЬНЕНИЕ» не указаны основания увольнения или нет ссылки на статью ТК РФ

ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.7

Ошиблись при указании даты: «Дата мероприятия» не может быть позже текущей даты

ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.8

Ошиблись при указании даты: «Дата мероприятия» не может быть позже «Даты заполнения»

ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.9

При кадровом мероприятии «ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ» не заполнили реквизит «Сведения»

ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.10

Уникальный идентификатор мероприятия (UUID) не должен повторяться в пределах документа.

ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.11

При кадровом мероприятии «УВОЛЬНЕНИЕ» не указали код причины увольнения

ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.12

Сведения о трудовой деятельности должны содержать хотя бы один из блоков: «Заявление» или «Трудовая деятельность»

ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.13

Ошиблись при указании даты. Дата документа, который является основанием для кадрового мероприятия не может быть позже даты заполнения ЕФС-1

ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.17

Неправильно заполнено одно из полей: «Наименование», «Номер», «Серия», «Должность», «Причина увольнения», «Нормативный документ», «Статья», «Часть», «Пункт», «Подпункт», «Абзац». В них не могут быть только пробелы

ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.18

Не заполнена графа 6 код по ОКЗ, при указании мероприятия «ПРИЕМ» или «ПЕРЕВОД» с датой 1 июля 2021 г. или позднее

Два индекса кода ошибки требуют нестандартных действий:

  • ВС.Б-МП.1.1: нет сведений о кадровом мероприятии, которое отменено. В этом случае, нужно проверить первичную форму ЕФС-1. Далее нужно отменить идентичное мероприятие, оставив все ранее заполненные поля без изменений.

  • ВС.Б-МП.1.2: подобное мероприятие с такими же данными уже было учтено ранее. Здесь исправлять ничего не нужно. Протокол от СФР означает, сведения уже были отражены в лицевом счете работника.

Как отразить корректировку в ЕФС-1

После того, как пришло уведомление от СФР с кодом ошибки 30, сформируйте корректирующую ЕФС-1 в течение 5 рабочих дней.

Почти все ошибки с кодом 30 исправляют путем подачи отчета еще раз, после внесения в него верных данных. Вам нужно сформировать и повторно направить в фонд исправленный подраздел 1 раздела 1 отчета ЕФС-1.

При этом сведения подраздела 1.2 и подраздела 1.3 на таких лиц нужно представить с типом сведений «Исходная»

В отчете укажите новые сведения только по тем работникам, где были ошибки.

Об ошибке с кодом 30 и правилах ее исправления СФР рассказал в письме от 19 апреля 2024 г. № 19-20/18046.

При заполнении формы:

  • В первой строке дублируйте сведения из первичного ЕФС-1, включая ошибку. В первой строк в графе 11 поставьте «Х».

  • В следующей строке укажите верные сведения.

Справочно

Опасные и неопасные ошибки в ЕФС-1 (приказ СФР от 23 ноября 2023 года № 2315).

Код ошибки

Что значит

Код 20

Не критическая ошибка. СФР принял сведения, но с предупреждением. Исправлять или уточнять отчет не нужно.

Код 30

Опасная, но некритическая ошибка. СФР отчет по форме ЕФС-1 принял с ошибками, которые нужно исправить в течение 5 рабочих дней.

Код 50

Грубая ошибка. Фонд не принял ЕФС-1, отчет нужно сдать заново.

Клерк
Обучение для бухгалтеров

🔥НДС при УСН, дробление, амнистия, снижение рисков. Главные темы — V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Ждем вас!

До V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» осталось всего два месяца — она состоится 12 сентября! И мы открыли предзапись. Оставляйте заявку на главное бухгалтерское событие года — и узнаете про все налоговые изменения на нашем уникальном мероприятии. Ждем самых продвинутых бухгалтеров, запишитесь в лист ожидания старта продаж!

🔥НДС при УСН, дробление, амнистия, снижение рисков. Главные темы — V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Ждем вас!
2

Начать дискуссию

Интернет и IT

Бизнесу упростили внедрение цифровых инноваций

Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон, который совершенствует механизм применения экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых инноваций.

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Вячеслав Василевский
Налоговые проверки

Про комиссии по «добровольно-принудительному» уточнению налоговых обязательств. Продолжение

Комиссия прошла, протокол на руках. Что делаем?

Про комиссии по «добровольно-принудительному» уточнению налоговых обязательств. Продолжение
3
Пенсии

Сколько потребуется денег на индексацию пенсий в 2025 году

Со следующего года пенсия будет индексироваться дважды – с 1 февраля по уровню инфляции и с 1 апреля ее страховая часть.

Календарь вебинаров

14
Лучшие спикеры, новый каждый день
Маркировка товаров

Система маркировки заблокировала продажу больше 8 млн литров пива

Кассы не дают пробить просрочку, продукцию с поддельными кодами маркировки и товары с признаками контрафакта.

Мошенничество

Обличена новая схема мошенников по отъему земельных участков

Председатель комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предупредил о новой схеме мошенников по отъему земельной собственности.

Миграционный учет

Одобрен пакет законов об усилении контроля за мигрантами

Госдума приняла в первом чтении законопроекты об ужесточении миграционной политики.

Онлайн-курсы

58
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Налоги, взносы, пошлины

Литва разорвет соглашение о двойном налогообложении с РФ

Соглашение между странами действовало с 1999 года. Литва также планирует отказаться от двусторонних договоров по торговому сотрудничеству с Россией и Белоруссией.

Бесплатно с Право

Как использовать фото людей, чтобы не получить штрафы

Конституционное право на информацию (в т.ч. путем производства и распространения фото и видео, ст. 29) ограничено правами человека разрешать или запрещать фиксацию и распространение своих персональных данных (ст. 152.1 ГК). Разберемся, когда такое согласие нужно, а когда можно и без него.

Как использовать фото людей, чтобы не получить штрафы
Отчетность в СФР

Как и в какой срок исправить ошибку с кодом 30 в ЕФС-1

Ошибка с кодом 30 не является критической, ее несложно исправить и можно обойтись без штрафов. У кода ошибки 30 несколько индексов, но чаще всего, речь идет о несовпадении ФИО и СНИЛС работника со сведениями, имеющимися в фонде.

Как и в какой срок исправить ошибку с кодом 30 в ЕФС-1
Маркировка товаров

Чем маркировка отличается от прослеживаемости

Маркировка товаров служит для борьбы с контрафактом. Прослеживаемость призвана препятствовать схемам уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей. О других отличиях этих систем расскажем в нашей статье.

Чем маркировка отличается от прослеживаемости
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: Джулиан Ассанж на свободе, фермер нашел два алмаза, а девушку арестовали за езду на электрочемодане

Подготовили обзор главных событий дня — 26 июня 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

3
Елена Ярушкина

Совмещение ПСН с другими режимами налогообложения: выгоды и учет

Патентная система — одна из самых простых систем налогообложения для ИП. Разберемся зачем вообще ИП совмещать ПСН и другие режимы и как это делать.

Совмещение ПСН с другими режимами налогообложения: выгоды и учет

Разборы законов

1 336
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Инвестиции

Центробанк: на фондовом рынке не должен измениться баланс интересов

Регулятор выступил против прямого доступа инвесторов к торгам, поскольку это размоет границы между инфраструктурной и брокерской деятельностью.

Арендные отношения

🙅 Могут запретить посуточную аренду квартир без разрешения соседей. Бухгалтер оценивает шансы на принятие

В Госдуме готовится законопроект о праве запретить соседу посуточную аренду квартиры.

Валюта

Новые правила обмена валюты

Из-за санкций в России действуют временные ограничения на операции с иностранной валютой. Рассказываем, как сегодня купить валюту и в каких случаях удастся получить наличные.

Новые правила обмена валюты
Мотивация персонала

Успех и здоровье: почему компаниям важно заботиться о ментальном состоянии сотрудников

Сегодня, когда Россия сталкивается с дефицитом рабочей силы и удержание кадров имеет первостепенное значение, одну из ключевых ролей играет забота о психологическом благополучии сотрудников.

Успех и здоровье: почему компаниям важно заботиться о ментальном состоянии сотрудников
Реклама

Блогеров могут привлечь к ответственности за рекламу IPO

СМИ и блогеры должны быть внимательны при размещении финансовой информации и рекомендаций, которые могут привести их аудиторию к убыткам.

Клерк
Уведомление по ЕНП

Три вопроса про уведомление по НДФЛ: что важно знать бухгалтеру

Как сдавать уведомление при наличии обособенных подразделений? Как уточнить уведомление по НДФЛ: если работник уволился, при выплате компенсации за задержку зарплаты? Ответы на важные вопросы бухгалтеру в закладки.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Имущественный вычет

Для имущественного вычета по одной квартире документы в ИФНС надо сдавать только один раз

Если купили квартиру, но имущественный вычет на нее получили не полностью (менее 2 млн руб.), остаток вычета можно получить в следующие годы.

Интересные материалы

Наталия Лукина
Воинский учет

Реестр воинского учета. Что нужно знать, как подготовиться

С 1 ноября 2024 года в России заработает Единый электронный реестр воинского учета. Рекомендуем начать аудит данных военнообязанных сотрудников уже сейчас. Расскажем, какие документы необходимы военкомату от компаний для реестра и как обезопасить себя от штрафов. Забирайте в закладки, пригодится.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру