Как и в какой срок исправить ошибку с кодом 30 в ЕФС-1

Источник: Бухгалтерия.ру.
Форма, по которой сейчас отчитываемся перед Соцфондом введена приказом СФР от 17.11.2023 № 2281, а формат подачи — приказом СФР от 23.11.2023 № 2315. В последнем из указанных приказов приведен полный перечень всех кодов ошибок.
После того, как вы сдадите отчет, пройдет автоматическая проверка представленных сведений, в том числе на соответствие Ф.И.О. и СНИЛС застрахованного лица.
Если в отправленной вами форме ФИО не будет соответствовать СНИЛС (по данным СФР), вы получите по ТКС протокол с указанием ошибки и кодом результата «30».
При получении такого протокола нужно представить исправленные сведения, причем, только по тем работникам, по которым выявлены ошибки.
Вам нужно просто заново перепроверить все сведения и направить отчет еще раз, в течение 5 рабочих дней.
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Что означает ошибка «30» в форме ЕФС-1
Если ЕФС-1 сдан с ошибкой, фонд высылает по ТКС протокол, где в графе «код результата» указан определенный индекс, которым зашифрована суть ошибки.
Код ошибки «30» означает, что в форме ЕФС-1 имеются незначительные недочеты, данные нужно уточнить.
У кода ошибки 30 есть несколько разных индексов, вот они:
Индекс кода ошибки 30
Причина
ВС.Б-ЗЛ.1.1
СНИЛС и Ф. И. О. не совпадают с данными СФР
ВСЗЛ.ОП.1.1
Некорректный СНИЛС
ВС.Б-ОИС2017.1.2
Указанный лицевой счет не существует
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.1
При мероприятии «НАЧАЛО ДОГОВОРА ГПХ» графа 5 не должна быть заполнена
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.2
Не указан или указан неправильно код договора ГПХ в графе 6
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.3
При кадровом мероприятии «ПРИЕМ», «ПЕРЕВОД», «УСТАНОВЛЕНИЕ (ПРИСВОЕНИЕ)», «ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ» или «ВОЗОБНОВЛЕНИЕ» не заполнена графа 6
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.4
Заполнена графа 7 отчета при подаче сведения о прекращении договора ГПХ
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.5
При кадровом мероприятии «ПРИЕМ», «ПЕРЕВОД», «УСТАНОВЛЕНИЕ (ПРИСВОЕНИЕ)», «ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ» или «ВОЗОБНОВЛЕНИЕ» у сотрудника пропущен реквизит «Должность» и/или «Сведения»
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.6
При кадровом мероприятии «УВОЛЬНЕНИЕ» не указаны основания увольнения или нет ссылки на статью ТК РФ
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.7
Ошиблись при указании даты: «Дата мероприятия» не может быть позже текущей даты
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.8
Ошиблись при указании даты: «Дата мероприятия» не может быть позже «Даты заполнения»
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.9
При кадровом мероприятии «ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ» не заполнили реквизит «Сведения»
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.10
Уникальный идентификатор мероприятия (UUID) не должен повторяться в пределах документа.
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.11
При кадровом мероприятии «УВОЛЬНЕНИЕ» не указали код причины увольнения
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.12
Сведения о трудовой деятельности должны содержать хотя бы один из блоков: «Заявление» или «Трудовая деятельность»
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.13
Ошиблись при указании даты. Дата документа, который является основанием для кадрового мероприятия не может быть позже даты заполнения ЕФС-1
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.17
Неправильно заполнено одно из полей: «Наименование», «Номер», «Серия», «Должность», «Причина увольнения», «Нормативный документ», «Статья», «Часть», «Пункт», «Подпункт», «Абзац». В них не могут быть только пробелы
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.18
Не заполнена графа 6 код по ОКЗ, при указании мероприятия «ПРИЕМ» или «ПЕРЕВОД» с датой 1 июля 2021 г. или позднее
Два индекса кода ошибки требуют нестандартных действий:
ВС.Б-МП.1.1: нет сведений о кадровом мероприятии, которое отменено. В этом случае, нужно проверить первичную форму ЕФС-1. Далее нужно отменить идентичное мероприятие, оставив все ранее заполненные поля без изменений.
ВС.Б-МП.1.2: подобное мероприятие с такими же данными уже было учтено ранее. Здесь исправлять ничего не нужно. Протокол от СФР означает, сведения уже были отражены в лицевом счете работника.
Как отразить корректировку в ЕФС-1
После того, как пришло уведомление от СФР с кодом ошибки 30, сформируйте корректирующую ЕФС-1 в течение 5 рабочих дней.
Почти все ошибки с кодом 30 исправляют путем подачи отчета еще раз, после внесения в него верных данных. Вам нужно сформировать и повторно направить в фонд исправленный подраздел 1 раздела 1 отчета ЕФС-1.
При этом сведения подраздела 1.2 и подраздела 1.3 на таких лиц нужно представить с типом сведений «Исходная».
В отчете укажите новые сведения только по тем работникам, где были ошибки.
Об ошибке с кодом 30 и правилах ее исправления СФР рассказал в письме от 19 апреля 2024 г. № 19-20/18046.
При заполнении формы:
В первой строке дублируйте сведения из первичного ЕФС-1, включая ошибку. В первой строк в графе 11 поставьте «Х».
В следующей строке укажите верные сведения.
Справочно
Опасные и неопасные ошибки в ЕФС-1 (приказ СФР от 23 ноября 2023 года № 2315).
Код ошибки
Что значит
Код 20
Не критическая ошибка. СФР принял сведения, но с предупреждением. Исправлять или уточнять отчет не нужно.
Код 30
Опасная, но некритическая ошибка. СФР отчет по форме ЕФС-1 принял с ошибками, которые нужно исправить в течение 5 рабочих дней.
Код 50
Грубая ошибка. Фонд не принял ЕФС-1, отчет нужно сдать заново.
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