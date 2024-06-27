Персона дня. ICQ

Прощай, «аська»!
Нынешний владелец ICQ — компания VK — объявил о полном закрытии приложения. Сейчас на сайте ICQ сказано, что «сервис завершил работу».
Пользователям предлагают перейти на «VK Мессенджер» и корпоративные решения на базе VK WorkSpace.
Прощай, «аська»!
Нынешний владелец ICQ — компания VK — объявил о полном закрытии приложения. Сейчас на сайте ICQ сказано, что «сервис завершил работу».
Пользователям предлагают перейти на «VK Мессенджер» и корпоративные решения на базе VK WorkSpace.
До V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» осталось всего два месяца — она состоится 12 сентября! И мы открыли предзапись. Оставляйте заявку на главное бухгалтерское событие года — и узнаете про все налоговые изменения на нашем уникальном мероприятии. Ждем самых продвинутых бухгалтеров, запишитесь в лист ожидания старта продаж!
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