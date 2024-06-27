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Пользователи интернета

Персона дня. ICQ

Самый популярный мессенджер «нулевых» прекратил свою работу.
Персона дня. ICQ

Прощай, «аська»!

Нынешний владелец ICQ — компания VK — объявил о полном закрытии приложения. Сейчас на сайте ICQ сказано, что «сервис завершил работу».

Пользователям предлагают перейти на «VK Мессенджер» и корпоративные решения на базе VK WorkSpace.

Клерк
Обучение для бухгалтеров

🔥НДС при УСН, дробление, амнистия, снижение рисков. Главные темы — V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Ждем вас!

До V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» осталось всего два месяца — она состоится 12 сентября! И мы открыли предзапись. Оставляйте заявку на главное бухгалтерское событие года — и узнаете про все налоговые изменения на нашем уникальном мероприятии. Ждем самых продвинутых бухгалтеров, запишитесь в лист ожидания старта продаж!

🔥НДС при УСН, дробление, амнистия, снижение рисков. Главные темы — V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Ждем вас!
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Клерк
Уведомление по ЕНП

Три вопроса про уведомление по НДФЛ: что важно знать бухгалтеру

Как сдавать уведомление при наличии обособенных подразделений. Как уточнить уведомление по НДФЛ: если работник уволился, при выплате компенсации за задержку зарплаты. Важные вопросы бухгалтеру в закладки.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Имущественный вычет

Для имущественного вычета по одной квартире документы в ИФНС надо сдавать только один раз

Если купили квартиру, но имущественный вычет на нее получили не полностью (менее 2 млн руб.), остаток вычета можно получить в следующие годы.

Наталия Лукина
Воинский учет

Реестр воинского учета. Что нужно знать, как подготовиться

С 1 ноября 2024 года в России заработает Единый электронный реестр воинского учета. Рекомендуем начать аудит данных военнообязанных сотрудников уже сейчас. Расскажем, какие документы необходимы военкомату от компаний для реестра и как обезопасить себя от штрафов. Забирайте в закладки, пригодится.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Новости ФНС

С 1 июля компании должны сообщать ФНС об открытии зарубежных счетов по новым формам

Компании, которые входят в международную группу, должны уведомить ФНС об изменении реквизитов счетов нерезидентов.

Алина Шереметьева
Оптимизация налогообложения

Как выбор формы собственности для бизнеса влияет на возможность оптимизировать налоги?

Первое, о чем вам надо знать, форма собственности сильно влияет на возможность оптимизировать не только налогообложение, но и финансы в целом.

Как выбор формы собственности для бизнеса влияет на возможность оптимизировать налоги?
Efsol_1Ссервисы

Что такое 1С СПАРК Риски и как он помогает бизнесу? Обзор для бухгалтера

В современном мире, где конкуренция становится все более жесткой, важно иметь надежного партнера, который поможет защитить ваш бизнес от рисков. Одним из таких партнеров является сервис 1С СПАРК Риски. В данной статье мы рассмотрим, что представляет собой этот сервис и какие преимущества он может предоставить вашей компании.

Что такое 1С СПАРК Риски и как он помогает бизнесу? Обзор для бухгалтера

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Банки

Сбер откажется от устаревших карт Maestro, Virtual и ПРО100

С июля держатели устаревших карт не смогут оплачивать покупки и снимать наличные в банкоматах. Клиентов просят перейти на «Сберкарту Мир» с бесплатным обслуживанием.

Пользователи интернета

Персона дня. ICQ

Самый популярный мессенджер «нулевых» прекратил свою работу.

Персона дня. ICQ
Наталья Горячая
Самозанятые

Суд пришел к выводу, что общество вынуждало граждан регистрироваться в качестве самозанятых

Клининг. Камеральная проверка. Доначисления НДФЛ и страховых взносов.

НДФЛ

КПРФ: ставка НДФЛ должна быть 47 процентов, а не 22

Депутат фракции КПРФ Николай Арефьев заявил: кто получает выше 50 миллионов рублей в год, надо облагать налогом на доходы по ставке 47 процентов.

Северсталь — ЦЕС
Управленческий учет

Злейший враг управленческой отчетности

Быстрое закрытие — миф или реальность? И почему решения руководства не всегда успевают за реалиями бизнеса.

Злейший враг управленческой отчетности
Налог на имущество физических лиц

За нежилую недвижимость из регионального перечня ИП на УСН платит налог по ставке 2%

Недвижимость ИП облагается налогом на имущество по ставкам 0,5% или 2% от кадастровой стоимости.

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Пенсии

Депутат объяснил, за счет чего будет индексация работающим пенсионерам

По мнению председатель комитета Госдумы по экономической политике Максима Топилина, переход с 2025 года на новую систему индексации пенсий стал возможен благодаря собираемости страховых взносов.

Пожарные проверки

После пожара во Фрязино предложено ввести для всех добровольный аудит противопожарной безопасности

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил о необходимости ввести добровольный аудит противопожарной безопасности после пожара во Фрязино.

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Бухгалтеры

Нужен ли бухгалтеру на аутсорсе личный кабинет в Росфинмониторинге

Все привыкли что 115-ФЗ – закон для банков. Однако в законе есть перечень операций, которые затрагивают деятельность бухгалтерских фирм.

Бесплатно с

Как платить взносы на травматизм в 2024 году. Мини-курс

Разбираемся в мини-курсе, как в 2024 году платить взносы на травматизм.

Как платить взносы на травматизм в 2024 году. Мини-курс
Бесплатно с Импорт

Бухгалтерский и налоговый учет импорта через посредника

Разберем, как компании покупателю в налоговом и бухгалтерском учете отразить работу с посредником при импорте товаров из-за рубежа.

Бухгалтерский и налоговый учет импорта через посредника
Имущественный вычет

Студент, живущий на стипендию, не может получить вычет за покупку квартиры

Если человек купил на свое имя квартиру, но временно не работает, а только учится и получает стипендию, то имущественный вычет по НДФЛ ему не положен.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
ITCOM
ЭДО

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1С:Сервистренд
Кадровый учет

Как подтвердить, что сотрудник получил расчетный листок

Расчетный листок — это основной документ, из которого сотрудник узнает о всех выплатах работодателя и удержаниях из своей зарплаты. Если работодатель не выдаст расчетный листок или не сможет подтвердить его выдачу, есть риск нарваться на штраф от ГИТ. О том, как этого избежать, — в статье.

Как подтвердить, что сотрудник получил расчетный листок