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Валюта

Новые правила обмена валюты

Из-за санкций в России действуют временные ограничения на операции с иностранной валютой. Рассказываем, как сегодня купить валюту и в каких случаях удастся получить наличные.
Новые правила обмена валюты
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Как теперь происходит обмен валюты

Купить безналичную иностранную валюту можно двумя способами:

  1. Открыть в банке валютный счет и перечислить на него деньги с рублевого. Конвертация пройдет по курсу вашего банка. Но обналичить эти деньги можно только в рублях — обратный обмен произойдет по курсу банка в день снятия.

  2. Купить валюту по курсу биржи через брокера (учтите, что через брокера можно купить только ту валюту, которая торгуется на Московской бирже — доллар США, гонконгский доллар и евро купить нельзя). За операцию придется заплатить ему комиссию. Брокер тоже не выдаст вам наличные — доступен только перевод денег с брокерского счета на банковский валютный счет.

Обмен рублей на иностранную наличную валюту, как и раньше, возможен через кассы банков или банкоматы. Но прежде чем приезжать в отделение, стоит удостовериться, что там есть нужная вам сумма.

Ограничений на сумму обмена Банк России не установил.

Как формируется обменный курс

Банк России каждый рабочий день устанавливает официальные курсы иностранных валют.

Раньше курсы евро, доллара США и юаня зависели от того, как проходят торги этими валютами на Московской бирже — брались усредненные результаты сделок с 10:00 до 15:30 мск. Если эти данные отсутствуют, вместо них используются сведения о сделках с валютами на внебиржевом рынке.

С 13 июня 2024 года Московская биржа попала под санкции и биржевые торги долларами США и евро были приостановлены. Поэтому с этого дня Банк России использует данные Мосбиржи только для определения официального курса юаня.

Официальный курс доллара США и евро устанавливается по данным внебиржевого рынка.

Банки устанавливают свои обменные курсы самостоятельно, поэтому они обычно отличаются от официального.

Что такое внебиржевой рынок и могу ли я купить там валюту

По большому счету любые операции с валютой, которые проводятся не на бирже, считаются внебиржевыми. К примеру, когда один банк совершает сделку напрямую с другим банком или закупает валюту у компании-экспортера. 

Но даже если вы сами просто обмениваете деньги в банке — это тоже внебиржевая сделка, так как она происходит вне биржи.

Я клал на счет наличные иностранные деньги. Могу ли я их снять?

Получить наличную валюту с банковских счетов и вкладов выйдет, только если иностранные деньги были там до 9 марта 2022 года. При этом максимальная сумма, которую могут выдать наличными в одном банке, не должна превышать 10 000 долларов США или эквивалент в евро.

Накопления сверх этого лимита допускается получить в рублях либо оставить на счетах или вкладах, пока не отменят ограничения.

Если у вас были счета в других иностранных валютах — скажем, в швейцарских франках, то деньги можно будет обменять либо на доллары и евро (не превышая лимит в 10 000 долларов США), либо на рубли.

Конвертация должна проходить по официальному курсу Банка России на день обмена. Если деньги оказались на счете позже 9 сентября 2022 года, то их конвертируют по курсу банка на дату выдачи.

До 9 сентября 2024 года банки не вправе брать комиссию за выдачу валюты со счетов и вкладов. Если вы планируете снимать крупную сумму со счета, лучше заказать ее заранее, иначе в кассе банка может не оказаться достаточно наличных.

Лимитов нет только в одном случае: если вы хранили валюту в банковской ячейке, то можете забрать всю сумму в любой момент.

Родственники сделали мне перевод в валюте. Я смогу его получить?

Как и прежде, вы можете получать международные переводы, но при выдаче деньги конвертируют в рубли — по курсу Банка России.

Такие же правила действуют и для электронных кошельков — вывести с них деньги получится только в рублях по официальному курсу.

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