НДС в 2024 году: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера

Январь 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо Минфина от 08.12.2023 № 03-07-11/118526
В базу по НДС включают акциз.
Письмо Минфина от 07.11.2023 № 03-07-08/105744
С 2024 года для НДС 0% отменили отметку «Погрузка разрешена».
Письмо ФНС от 25.12.2023 № 03-07-08/125619
Если ИП на ПСН занимается грузоперевозками из Китая в Россию по заказу российской фирмы, НДС у него не будет.
Письмо Минфина от 21.12.2023 № 03-07-07/124607
Если туристу продают только услугу по жилью без проезда, то льготы по НДС не будет.
Письмо Минфина от 22.12.2023 № 03-07-13/1/124880
За услуги казахского айтишника российская компания должна платить НДС, если он – ИП.
Письмо ФНС от 09.01.2024 № СД-2-3/42
Услуги сауны в образовательной организации облагаются НДС, бассейна – не облагаются.
Письмо Минфина от 20.12.2023 № 03-07-11/123513
Если с момента ввода в эксплуатацию ОС (недвижимости) прошло 10 лет, то восстанавливать НДС по ним не надо.
Февраль 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо Минфина от 12.12.2023 № 03-07-07/119809
ИП на ЕСХН учитывает продажу земли для лимита доходов по НДС-льготе.
Письмо Минфина от 22.12.2023 № 03-07-11/124865
Передача ОС вышедшему из ООО участнику обязывает восстановить НДС.
Письмо Минфина от 19.12.2023 № 03-07-11/123362
При переходе реорганизованной компании с ОСНО на УСН надо восстановить НДС по основным средствам.
Письмо Минфина от 12.2.2023 № 03-07-11/119805
Металлолом переименовали во вторсырье, но НДС по нему по-прежнему платит покупатель – налоговый агент.
Письмо Минфина от 12.12.2023 № 03-07-07/119819
Минфин рассказал, как считать зарплату сотрудников ИП для льготы по НДС в общепите при смене прописки.
Письмо Минфина от 19.12.2023 № 03-07-07/123358
Письмо Минфина от 15.01.2024 № 03-07-07/2271
Минфин объяснил, где общепиту брать данные о средней зарплате для льготы по НДС в 2024 году.
Письмо Минфина от 12.12.2023 № 03-07-07/120014
Численность сотрудников на титульном листе РСВ нужна для расчета права на льготу по НДС в общепите.
Письмо Минфина от 22.12.2023 № 03-07-07/124860
ИП на ЕСХН может получать освобождение от НДС несколько раз.
Письмо Минфина от 19.12.2023 № 03-07-11/122813
При переходе с ОСНО на УСН восстановление НДС по недвижимости идет единовременно, а не частями.
Письмо Минфина от 20.12.2023 № 03-07-11/123518
На шведский стол с алкоголем по системе «Все включено» в отеле действует ставка НДС 0%.
Письмо ФНС от 01.02.2024 № СД-4-3/1079@
Общепит из новых регионов пока может не платить НДС при любой зарплате сотрудников.
Письмо Минфина от 25.12.2023 № 03-07-11/125550
Норма про НДС с межценовой разницы при перепродаже авто заработает с 1 апреля.
Письмо Минфина от 12.01.2024 03-07-11/1368
Покупатель должен восстановить НДС с аванса до того, как возьмет на вычет НДС с покупки.
Письмо Минфина от 12.01.2024 № 03-07-11/1486
Яйца облагаются НДС 0%, если их подают на завтрак в гостинице.
Письмо Минфина от 09.01.2024 № 03-07-11/258
Минфин пояснил, как быть с НДС при переходе с УСН «доходы» на ОСНО.
Письмо Минфина от 25.12.2023 № 03-07-07/125383
Пицца облагается НДС 10%, если она чуть-чуть не доготовлена.
Письмо Минфина от 09.01.2024 № 03-07-07/169
Для льготы по НДС общепит должен равняться на зарплату в том регионе, куда сдают РСВ.
Письмо Минфина от 25.01.2024 № 03-07-11/5724
С аванса надо платить НДС, даже если это не деньги, а взаимозачет.
Март 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо Минфина от 15.02.2024 № 03-07-11/12991
При передаче основных средств профсоюзам компания должна платить НДС.
Письмо Минфина от 18.01.2024 № 03-07-11/3227
Арендодатель облагает НДС компенсацию коммуналки, если это переменная часть аренды.
Письмо Минфина от 16.01.2024 № 03-07-11/2270
Власти не будут отменять НДС с авансов, чтобы не страдали покупатели.
Письмо Минфина от 15.01.2024 № 03-07-11/1790
Необразовательные услуги НКО сферы образования облагаются НДС.
Письмо Минфина от 16.01.2024 № 03-07-07/2330
Общепит с обособками для льготы по НДС должен ориентироваться на зарплату в регионе, где сдает РСВ.
Письмо ФНС от 28.02.2024 № СД-2-3/2962@
Новые правила-2024 подтверждения НДС 0% при экспорте касаются и отгрузок 2023 года.
Апрель 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо ФНС от 26.03.2024 № ЕА-4-15/3388@
Экспортеры должны подтверждать НДС 0% реестрами по новому формату.
Письмо Минфина от 31.01.2024 № 03-07-11/7529
Услуги гостиниц по размещению облагаются НДС 0%, прочие услуги – НДС 20%, а неустойка – вообще не облагается НДС.
Письмо Минфина от 31.01.2024 № 03-07-07/7581
За пшеницу, которая идет не на муку, а на посев, надо платить повышенный НДС.
При переходе с ОСНО на ЕСХН есть право на вычет НДС.
Письмо Минфина от 01.02.2024 № 03-07-03/8119
При ввозе в РФ уникального оборудования не надо платить НДС, если оно есть в перечне.
Письмо ФНС от 04.04.2024 № СД-4-3/3936@
С 2024 года исчислять и уплачивать НДС при ввозе товаров должны, в том числе агенты.
Письмо Минфина от 13.02.2024 № 03-07-07/12295
Для льготы по НДС зарплата сотрудников в общепите должна была не менее региональной среднеотраслевой по данным за 12 месяцев или за 9.
Письмо Минфина от 13.02.2024 № 03-07-07/11928
Минфин объяснил, как для льготы по НДС считать среднюю зарплату в общепите и с чем ее сравнивать
Письмо УФНС по г. Москве от 21.03.2024 № 16-17/035051@
Передача неисключительных прав на программы для ЭВМ, не облагается НДС, если они включены в реестр российского ПО.
Письмо Минфина от 24.01.2024 № 03-07-08/5189
При ввозе импортного уникального оборудования придется заплатить НДС, если его пока нет в перечне.
Письмо Минфина от 22.02.2024 № 03-07-13/1/15654
При ввозе белорусских товаров надо платить НДС, даже если в Беларуси они необлагаемые.
Письмо Минфина от 11.03.2024 № 03-07-13/1/21593
При импорте товаров из Беларуси НДС платит компания, которая заключила договор.
Письмо Минфина от 04.03.2024 № 03-07-08/19263
За возврат товара от экспортного покупателя надо платить импортный НДС без права на вычет.
Май 2024
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо Минфина от 20.03.2024 № 03-07-07/24805
За физкультурные услуги не надо платить НДС.
Письмо Минфина от 05.03.2024 № 03-07-13/1/19755
При импорте материалов надо платить НДС, даже если они для необлагаемой деятельности.
Письмо Минфина от 22.02.2024 № 03-07-08/15639
С аванса от иностранного покупателя не надо платить НДС, если потом будет экспорт.
Письмо Минфина от 26.01.2024 № 03-07-07/6076
Замороженные булочки облагаются НДС 10%.
Письмо Минфина от 22.03.2024 № 03-07-08/25984
Продажа товаров международным организациям облагается НДС 0%.
Письмо Минфина от 21.11.2023 № 03-03-06/1/111251
Услуги застройщиков не облагаются НДС.
Письмо Минфина от 14.03.2024 № 03-07-08/22634
Для НДС отгрузку в валюте не всегда надо пересчитывать по курсу ЦБ.
Письмо Минфина от 29.01.2024 № 03-07-11/6856
Сдача в аренду жилья не облагается НДС.
Письмо Минфина от 26.02.2024 № 03-07-07/16209
Минфин запрещает льготную ставку НДС для семян горчицы.
Письмо Минфина от 13.09.2023 № 03-07-08/87245
При корректировке таможенной стоимости импортеры должны доплатить НДС и пени.
Письмо Минфина от 20.03.2024 № 03-07-13/1/24930
При импорте товаров из стран ЕАЭС через агентов вычет по НДС применяет принципал.
Письмо Минфина от 29.02.2024 № 03-07-11/18515
Восстанавливать НДС с аванса надо без оглядки на вычет у поставщика.
Письмо ФНС от 23.05.2024 № СД-4-3/5790@
Больше не будет проблем с восстановлением НДС с аванса.
Письмо Минфина от 23.04.2024 № 03-03-06/1/37822
При покупке товаров полностью за счет субсидий НДС идет не на вычет, а в расходы.
Письмо Минфина от 09.01.2024 № 03-07-05/119
По семенам сахарной свеклы ставка НДС 10% не применяется.
Письмо Минфина от 02.04.2024 № 03-07-11/29768
При переходе с УСН на ОСНО компания не платит НДС с прошлых авансов.
Письмо Минфина от 19.03.2024 № 03-07-11/24377
Лимит на возмещение НДС в заявительном порядке действует на каждый квартал, а не год.
Письмо Минфина от 17.04.2024 № 03-07-13/1/35597
Поставка товара из Москвы в Байконур облагается НДС 20%.
Письмо Минфина от 16.04.2024 № 03-07-13/1/35129
Грузоперевозка в страну ЕАЭС может облагаться разным НДС.
Письмо ФНС от 05.04.2024 № ЗГ-2-15/5332@
При импорте товаров из ЕАЭС в счете-фактуре можно не указывать страну происхождения.
Письмо Минфина от 02.04.2024 № 03-07-14/29495
По медицинским товарам может быть одна из трех ставок НДС.
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