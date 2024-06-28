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Обзоры для бухгалтера

НДС в 2024 году: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера

Собрали для вас краткую сводку по разъяснениям Минфина и ФНС по НДС. Сохраняйте и пользуйтесь.
НДС в 2024 году: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Январь 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо Минфина от 08.12.2023 № 03-07-11/118526

В базу по НДС включают акциз.

Письмо Минфина от 07.11.2023 № 03-07-08/105744

С 2024 года для НДС 0% отменили отметку «Погрузка разрешена».

Письмо ФНС от 25.12.2023 № 03-07-08/125619

Если ИП на ПСН занимается грузоперевозками из Китая в Россию по заказу российской фирмы, НДС у него не будет.

Письмо Минфина от 21.12.2023 № 03-07-07/124607

Если туристу продают только услугу по жилью без проезда, то льготы по НДС не будет.

Письмо Минфина от 22.12.2023 № 03-07-13/1/124880

За услуги казахского айтишника российская компания должна платить НДС, если он – ИП.

Письмо ФНС от 09.01.2024 № СД-2-3/42

Услуги сауны в образовательной организации облагаются НДС, бассейна – не облагаются.

Письмо Минфина от 20.12.2023 № 03-07-11/123513

Если с момента ввода в эксплуатацию ОС (недвижимости) прошло 10 лет, то восстанавливать НДС по ним не надо.

Февраль 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо Минфина от 12.12.2023 № 03-07-07/119809

ИП на ЕСХН учитывает продажу земли для лимита доходов по НДС-льготе.

Письмо Минфина от 22.12.2023 № 03-07-11/124865

Передача ОС вышедшему из ООО участнику обязывает восстановить НДС.

Письмо Минфина от 19.12.2023 № 03-07-11/123362

При переходе реорганизованной компании с ОСНО на УСН надо восстановить НДС по основным средствам.

Письмо Минфина от 12.2.2023 № 03-07-11/119805

Металлолом переименовали во вторсырье, но НДС по нему по-прежнему платит покупатель – налоговый агент.

Письмо Минфина от 12.12.2023 № 03-07-07/119819

Минфин рассказал, как считать зарплату сотрудников ИП для льготы по НДС в общепите при смене прописки.

Письмо Минфина от 19.12.2023 № 03-07-07/123358

Письмо Минфина от 15.01.2024 № 03-07-07/2271

Минфин объяснил, где общепиту брать данные о средней зарплате для льготы по НДС в 2024 году.

Письмо Минфина от 12.12.2023 № 03-07-07/120014

Численность сотрудников на титульном листе РСВ нужна для расчета права на льготу по НДС в общепите.

Письмо Минфина от 22.12.2023 № 03-07-07/124860

ИП на ЕСХН может получать освобождение от НДС несколько раз.

Письмо Минфина от 19.12.2023 № 03-07-11/122813

При переходе с ОСНО на УСН восстановление НДС по недвижимости идет единовременно, а не частями.

Письмо Минфина от 20.12.2023 № 03-07-11/123518

На шведский стол с алкоголем по системе «Все включено» в отеле действует ставка НДС 0%.

Письмо ФНС от 01.02.2024 № СД-4-3/1079@

Общепит из новых регионов пока может не платить НДС при любой зарплате сотрудников.

Письмо Минфина от 25.12.2023 № 03-07-11/125550

Норма про НДС с межценовой разницы при перепродаже авто заработает с 1 апреля.

Письмо Минфина от 12.01.2024 03-07-11/1368

Покупатель должен восстановить НДС с аванса до того, как возьмет на вычет НДС с покупки.

Письмо Минфина от 12.01.2024 № 03-07-11/1486

Яйца облагаются НДС 0%, если их подают на завтрак в гостинице.

Письмо Минфина от 09.01.2024 № 03-07-11/258

Минфин пояснил, как быть с НДС при переходе с УСН «доходы» на ОСНО.

Письмо Минфина от 25.12.2023 № 03-07-07/125383

Пицца облагается НДС 10%, если она чуть-чуть не доготовлена.

Письмо Минфина от 09.01.2024 № 03-07-07/169

Для льготы по НДС общепит должен равняться на зарплату в том регионе, куда сдают РСВ.

Письмо Минфина от 25.01.2024 № 03-07-11/5724

С аванса надо платить НДС, даже если это не деньги, а взаимозачет.

Март 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо Минфина от 15.02.2024 № 03-07-11/12991

При передаче основных средств профсоюзам компания должна платить НДС.

Письмо Минфина от 18.01.2024 № 03-07-11/3227

Арендодатель облагает НДС компенсацию коммуналки, если это переменная часть аренды.

Письмо Минфина от 16.01.2024 № 03-07-11/2270

Власти не будут отменять НДС с авансов, чтобы не страдали покупатели.

Письмо Минфина от 15.01.2024 № 03-07-11/1790

Необразовательные услуги НКО сферы образования облагаются НДС.

Письмо Минфина от 16.01.2024 № 03-07-07/2330

Общепит с обособками для льготы по НДС должен ориентироваться на зарплату в регионе, где сдает РСВ.

Письмо ФНС от 28.02.2024 № СД-2-3/2962@

Новые правила-2024 подтверждения НДС 0% при экспорте касаются и отгрузок 2023 года.

Апрель 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо ФНС от 26.03.2024 № ЕА-4-15/3388@

Экспортеры должны подтверждать НДС 0% реестрами по новому формату.

Письмо Минфина от 31.01.2024 № 03-07-11/7529

Услуги гостиниц по размещению облагаются НДС 0%, прочие услуги – НДС 20%, а неустойка – вообще не облагается НДС.

Письмо Минфина от 31.01.2024 № 03-07-07/7581

За пшеницу, которая идет не на муку, а на посев, надо платить повышенный НДС.

Письмо от 01.02.2024 № 03-07-07/8089

При переходе с ОСНО на ЕСХН есть право на вычет НДС.

Письмо Минфина от 01.02.2024 № 03-07-03/8119

При ввозе в РФ уникального оборудования не надо платить НДС, если оно есть в перечне.

Письмо ФНС от 04.04.2024 № СД-4-3/3936@

С 2024 года исчислять и уплачивать НДС при ввозе товаров должны, в том числе агенты.

Письмо Минфина от 13.02.2024 № 03-07-07/12295

Для льготы по НДС зарплата сотрудников в общепите должна была не менее региональной среднеотраслевой по данным за 12 месяцев или за 9.

Письмо Минфина от 13.02.2024 № 03-07-07/11928

Минфин объяснил, как для льготы по НДС считать среднюю зарплату в общепите и с чем ее сравнивать

Письмо УФНС по г. Москве от 21.03.2024 № 16-17/035051@

Передача неисключительных прав на программы для ЭВМ, не облагается НДС, если они включены в реестр российского ПО.

Письмо Минфина от 24.01.2024 № 03-07-08/5189

При ввозе импортного уникального оборудования придется заплатить НДС, если его пока нет в перечне.

Письмо Минфина  от 22.02.2024 № 03-07-13/1/15654

При ввозе белорусских товаров надо платить НДС, даже если в Беларуси они необлагаемые.

Письмо Минфина от 11.03.2024 № 03-07-13/1/21593

При импорте товаров из Беларуси НДС платит компания, которая заключила договор.

Письмо Минфина от 04.03.2024 № 03-07-08/19263

За возврат товара от экспортного покупателя надо платить импортный НДС без права на вычет.

Май 2024

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо Минфина от 20.03.2024 № 03-07-07/24805

За физкультурные услуги не надо платить НДС.

Письмо Минфина от 05.03.2024 № 03-07-13/1/19755

При импорте материалов надо платить НДС, даже если они для необлагаемой деятельности.

Письмо Минфина от 22.02.2024 № 03-07-08/15639

С аванса от иностранного покупателя не надо платить НДС, если потом будет экспорт.

Письмо Минфина от 26.01.2024 № 03-07-07/6076

Замороженные булочки облагаются НДС 10%.

Письмо Минфина от 22.03.2024 № 03-07-08/25984

Продажа товаров международным организациям облагается НДС 0%.

Письмо Минфина от 21.11.2023 № 03-03-06/1/111251

Услуги застройщиков не облагаются НДС.

Письмо Минфина от 14.03.2024 № 03-07-08/22634

Для НДС отгрузку в валюте не всегда надо пересчитывать по курсу ЦБ.

Письмо Минфина от 29.01.2024 № 03-07-11/6856

Сдача в аренду жилья не облагается НДС.

Письмо Минфина от 26.02.2024 № 03-07-07/16209

Минфин запрещает льготную ставку НДС для семян горчицы.

Письмо Минфина от 13.09.2023 № 03-07-08/87245

При корректировке таможенной стоимости импортеры должны доплатить НДС и пени.

Письмо Минфина от 20.03.2024 № 03-07-13/1/24930

При импорте товаров из стран ЕАЭС через агентов вычет по НДС применяет принципал.

Письмо Минфина от 29.02.2024 № 03-07-11/18515

Восстанавливать НДС с аванса надо без оглядки на вычет у поставщика.

Письмо ФНС от 23.05.2024 № СД-4-3/5790@

Больше не будет проблем с восстановлением НДС с аванса.

Письмо Минфина от 23.04.2024 № 03-03-06/1/37822

При покупке товаров полностью за счет субсидий НДС идет не на вычет, а в расходы.

Письмо Минфина от 09.01.2024 № 03-07-05/119

По семенам сахарной свеклы ставка НДС 10% не применяется.

Письмо Минфина от 02.04.2024 № 03-07-11/29768

При переходе с УСН на ОСНО компания не платит НДС с прошлых авансов.

Письмо Минфина от 19.03.2024 № 03-07-11/24377

Лимит на возмещение НДС в заявительном порядке действует на каждый квартал, а не год.

Письмо Минфина от 17.04.2024 № 03-07-13/1/35597

Поставка товара из Москвы в Байконур облагается НДС 20%.

Письмо Минфина от 16.04.2024 № 03-07-13/1/35129

Грузоперевозка в страну ЕАЭС может облагаться разным НДС.

Письмо ФНС от 05.04.2024 № ЗГ-2-15/5332@

При импорте товаров из ЕАЭС в счете-фактуре можно не указывать страну происхождения.

Письмо Минфина от 02.04.2024 № 03-07-14/29495

По медицинским товарам может быть одна из трех ставок НДС.

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