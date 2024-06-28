НДС в 2024 году: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера

Реквизиты письма Суть разъяснений

Письмо Минфина от 20.03.2024 № 03-07-07/24805 За физкультурные услуги не надо платить НДС.

Письмо Минфина от 05.03.2024 № 03-07-13/1/19755 При импорте материалов надо платить НДС, даже если они для необлагаемой деятельности.

Письмо Минфина от 22.02.2024 № 03-07-08/15639 С аванса от иностранного покупателя не надо платить НДС, если потом будет экспорт.

Письмо Минфина от 26.01.2024 № 03-07-07/6076 Замороженные булочки облагаются НДС 10%.

Письмо Минфина от 22.03.2024 № 03-07-08/25984 Продажа товаров международным организациям облагается НДС 0%.

Письмо Минфина от 21.11.2023 № 03-03-06/1/111251 Услуги застройщиков не облагаются НДС.

Письмо Минфина от 14.03.2024 № 03-07-08/22634 Для НДС отгрузку в валюте не всегда надо пересчитывать по курсу ЦБ.

Письмо Минфина от 29.01.2024 № 03-07-11/6856 Сдача в аренду жилья не облагается НДС.

Письмо Минфина от 26.02.2024 № 03-07-07/16209 Минфин запрещает льготную ставку НДС для семян горчицы.

Письмо Минфина от 13.09.2023 № 03-07-08/87245 При корректировке таможенной стоимости импортеры должны доплатить НДС и пени.

Письмо Минфина от 20.03.2024 № 03-07-13/1/24930 При импорте товаров из стран ЕАЭС через агентов вычет по НДС применяет принципал.

Письмо Минфина от 29.02.2024 № 03-07-11/18515 Восстанавливать НДС с аванса надо без оглядки на вычет у поставщика.

Письмо ФНС от 23.05.2024 № СД-4-3/5790@ Больше не будет проблем с восстановлением НДС с аванса.

Письмо Минфина от 23.04.2024 № 03-03-06/1/37822 При покупке товаров полностью за счет субсидий НДС идет не на вычет, а в расходы.

Письмо Минфина от 09.01.2024 № 03-07-05/119 По семенам сахарной свеклы ставка НДС 10% не применяется.

Письмо Минфина от 02.04.2024 № 03-07-11/29768 При переходе с УСН на ОСНО компания не платит НДС с прошлых авансов.

Письмо Минфина от 19.03.2024 № 03-07-11/24377 Лимит на возмещение НДС в заявительном порядке действует на каждый квартал, а не год.

Письмо Минфина от 17.04.2024 № 03-07-13/1/35597 Поставка товара из Москвы в Байконур облагается НДС 20%.

Письмо Минфина от 16.04.2024 № 03-07-13/1/35129 Грузоперевозка в страну ЕАЭС может облагаться разным НДС.

Письмо ФНС от 05.04.2024 № ЗГ-2-15/5332@ При импорте товаров из ЕАЭС в счете-фактуре можно не указывать страну происхождения.