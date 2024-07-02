Основания и порядок истребования документов налоговым органом

Как регулируется истребование документов налоговым органом

Налоговики часто требуют лишние документы, чтобы тайно добыть доказательства для возбуждения выездной проверки. Поэтому не торопитесь отправлять всё подряд по первому же запросу.

В НК закреплено ограниченное число случаев, когда у вас могут потребовать документы (п. 6, 7, 8, 8.1, 8.3, 8.4 ст. 88, 93, 93.1 НК). Например, при камералке, если компания заявила в отчетности льготу или подала декларацию по НДС с суммой к возмещению.

Для запроса документов используется установленная законом форма требования (приказ ФНС от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628). Никаких телефонных звонков или запросов через электронную почту.

Налоговики не имеют право требовать слишком много документов, но сами ограничения нигде не прописаны. Поэтому они должны следовать принципам целесообразности, разумности и реальной возможности исполнить запрос.

В противном случае налогоплательщики имеют право отказаться от предоставления лишних документов (письмо ФНС от 27.06.2017 № ЕД-4-2/12216@).

В каких случаях налоговая может потребовать документы для проверки

У налоговой есть несколько поводов, когда можно запросить документы:

Камеральная или выездная проверка;

В ходе рассмотрения дела о налоговом правонарушении, выявленном в результате проведения налоговой проверки;

Вне рамок проведения налоговых проверок.

Порядок истребования документов установлен ст. 93 и 93.1 НК.

У кого могут быть запрошены документы налоговым органом

Документы могут быть запрошены у ограниченного круга лиц:

налогоплательщики;

плательщики сборов;

налоговые агенты;

контрагенты налогоплательщика;

иные лица, располагающие информацией.

В отношении каких бумаг допускается истребование документов

Истребуемые бумаги должны касаться лишь тех налогов, в отношении которых проводится проверка, и относиться к проверяемым периодам.

Документы из запроса должны служить основанием для исчисления и уплаты, или для проверки исчисления и сроков уплаты.

Какие нюансы предоставления документов налоговой нужно знать

Чужая налоговая не может требовать от вас каких-либо документов, только та инспекция, где стоит на учете налогоплательщик (письмо ФНС от 03.08.2022 № СД-4-22/10067@).

Вы имеете право не предоставлять копии документов, если ранее уже отправляли независимо в рамках какой проверки. Если ранее налоговая ознакомилась только с оригиналами, то по запросу вы обязаны предоставить копии.