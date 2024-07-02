Расчеты по инкассо и расчеты платежными требованиями

Безналичные расчеты ведутся разными способами. Для этого используют чеки, аккредитивы, инкассо, платежные требования. Данный материал посвящен двум последним из указанных форм расчетов. Рассмотрим, как происходят банковские операции по инкассо и с помощью платежных требований, а также в чем разница между ними.

Расчеты по инкассо

Инкассо — это особая форма безналичных расчетов, при которой инициатором платежа выступает не плательщик, а получатель финансов.

Он дает поручение банку, и тот получает для него денежные средства от плательщика (п. 1 ст. 874 ГК). За это банк берет с получателя денег комиссию.

Если на счете плательщика не будет нужной суммы финансовых средств, списание банк произведет по мере их поступления. При этом банк должен придерживаться предусмотренной законом очередности.

Такой порядок расчетов используется при взыскании налоговой задолженности и недоимок по исполнительным документам, при оплате коммунальных услуг, в торговых сделках. Расчеты по инкассо допускаются, если они оговорены федеральным законом или договором. В последней ситуации дополнительно потребуется, чтобы плательщик включил соответствующие условия в договор со своим банком.

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Платежное требование и инкассовое поручение

И платежное требование, и инкассовое поручение предполагают, что перевод платежа инициирует не плательщик, а получатель денег. Но между этими формами расчетов есть и значительные различия, которые заключаются в основаниях для их применения и в способах, которыми происходит их исполнение. Главные различия приведены ниже в виде таблицы.

Расчеты инкассовыми поручениями

Чтобы рассчитаться инкассовым поручением, потребуется оформить документ по установленным для этого правилам и предъявить его в банк. Тот спишет средства со счета плательщика, не получая одобрения с его стороны на проведение операции.

В ряде ситуаций вместе с инкассовым поручением понадобится направить банку плательщика документы, подтверждающие право на списание средств.

Это может быть договор с контрагентом. Обычно такие бумаги предоставляет плательщик, но если право требовать списания установлено федеральным законом, получатель средств тоже может представить их (п. 7.3 Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П). Полный список таких документов, форма и порядок их представления законодателем не определены. Поэтому стоит предварительно выяснить требования банка плательщика на этот счет.

Отозвать инкассовое поручение, в том числе если документ направлен ошибочно или в нем отпала необходимость, можно только до списания денег со счета плательщика (ч. 7 ст. 5, ч. 9 ст. 8 закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ).

Банк возвращает инкассовое поручение без исполнения, то есть аннулирует его, если:

В каком порядке аннулировать поручение, зависит от того, в каком виде оно было выставлено. Если на бумаге, то банк в поручении пропишет дату и причину возврата, поставит подпись и штамп (п. 2.12 Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П). Если поручение электронное, банк направит электронное уведомление с указанием даты и причин возврата, причем причину банк может указать в виде кода (п. 2.12 Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П).

Оформление инкассового поручения

Составить инкассовое поручение можно на бумажном носителе или в электронном виде (п. 7.2 Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П). Заполнение документа происходит по форме, определенной в соответствии с п. 1.10 Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П.

Образец оформления инкассового поручения.

Оплата инкассового поручения

Банк списывает средства сразу же после получения инкассового поручения. Но если документы предусматривают оплату средств в другой срок, банк должен руководствоваться им (п. 3 ст. 875 ГК).

После списания деньги по общему правилу должны поступить получателю в срок не дольше 3 рабочих дней (ч. 5 ст. 5 закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ).

Если на счете плательщика недостаточно денег, банк не должен возвращать инкассовое поручение (п. 2.10 Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П). Он исполнит его по мере поступления денег на счет в соответствии с очередностью списания, установленной в п. 2 ст. 855 ГК.

Расчеты платежными требованиями

Платежное требование является расчетным платежным документом. Его используют при безналичных расчетах для перевода денег по требованию получателя средств (пп. 1.1, 1.13, 9.2 Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П).

При расчетах платежными требованиями, чтобы списать финансы со счета плательщика, понадобится не только требование, но и согласие плательщика, то есть его акцепт (ч. 1 ст. 6 закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ).

Расчеты платежными требованиями стороны могут зафиксировать, заключая сделку. Это условие может быть прописано в договоре поставки товаров, подряда с выполнением работ в несколько этапов, долгосрочного оказания услуг или в любом другом. Никакие ограничения в этом плане законодателем не предусмотрены. Однако эти расчеты возможны, только если в договоре между плательщиком и банком оговорено право получателя средств предъявлять платежные требования к счету плательщика (ч. 2 ст. 6 закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ).

Одобрить требование получателя плательщик может предварительно или уже после поступления требования получателя средств в банк (ч. 3 ст. 6 закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ).

Априори такое согласие должно поступить до того, как получатель средств предъявит платежное требование. Когда требование поступит в банк плательщика, банк проконтролирует предварительно данный акцепт, а если его нет, будет получать одобрение от плательщика. В последнем случае плательщику надо выдать акцепт в срок, указанный в платежном требовании, а если срок не указан, то по общему правилу на протяжении 5 рабочих дней (ч. 7 ст. 6 закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ, п. 2.9, пп. 2.9.1 Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П).

Условие о заранее данном акцепте может быть предусмотрено в договоре плательщика с банком. Нередко такой акцепт фиксируется в трехсторонних соглашениях между банком, плательщиком и получателем. Кроме этого, акцепт можно выразить в отдельном сообщении или заявлении: как электронном, так и на бумаге.

В заранее данном акцепте указывают (пп. 2.9.1 Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П):

сумму акцепта или порядок ее определения;

сведения о получателе средств, который вправе предъявлять распоряжения к счету плательщика;

сведения об обязательстве плательщика и о договоре между ним и получателем средств.

Заранее данный акцепт плательщика в виде отдельного сообщения или документа в электронном виде подписывается электронной подписью, аналогом собственноручной подписи или удостоверяется кодами, паролями, иными средствами, позволяющими подтвердить, что сообщение или документ в электронном виде составлены плательщиком или уполномоченным на это лицом.

Заранее данный акцепт плательщика в виде отдельного сообщения или документа на бумажном носителе оформляется собственноручной подписью и оттиском печати плательщика, если она есть, согласно образцам, заявленным банку в карточке или альбоме (пп. 2.9.1 Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П).

Акцепт требования получателя средств после его поступления в банк оформляется в виде заявления об акцепте в электронном виде или на бумажном носителе (пп. 2.9.2 Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П). В заявлении нужно указать сумму акцепта, реквизиты плательщика и получателя средств и их банков (пп. 2.9.2 Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П).

Заявление в электронном виде подписывается электронной подписью, аналогом собственноручной подписи или удостоверяется кодами, паролями, другими средствами, которые позволяют подтвердить, что оно составлено плательщиком или уполномоченным на это лицом.

Заявление, оформленное на бумажном носителе, оформляется собственноручной подписью и оттиском печати плательщика согласно образцам, которые заявлены банку в карточке или альбоме (пп. 2.9.2 Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П).

Оформление платежного требования

Составить и предъявить платежное требование можно на бумажном носителе и в электронном виде (п. 9.4 Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П).

Перечень реквизитов, форма требования определяются в соответствии с п. 1.10 Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П.

В данном документе нужно заполнить:

номер, дату и вид платежа (если заполняется);

сведения о плательщике и получателе денежных средств;

сведения о платеже;

условия оплаты, срок акцепта, при необходимости и дату отсылки или вручения документов плательщику.

Если акцепт был дан плательщиком заранее, при оформлении требования стоит свериться с условиями этого акцепта. Если требование не будет соответствовать им, по общему правилу банк должен его вернуть (ч. 14 ст. 6 закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ).

Подписи на бумажном платежном требовании проставляют те, кто указан в карточке с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете. Оттиск печати, если она имеется, также ставится по образцу, заявленному банку в карточке с образцами оттисков.

Электронное платежное требование заверяют электронной подписью, аналогом собственноручной подписи или удостоверяют кодами, паролями и другими средствами, позволяющими подтвердить, что его составил получатель платежа или его уполномоченное лицо (п. 1.26 Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П).

Образец заполнения платежного требования.

Оплата платежного требования

Схема оплаты платежного требования предполагает обязательность получения акцепта со стороны плательщика. Законодатель не фиксирует перечень оснований, при наличии которых плательщик вправе отказать в одобрении платежа. Обычно это происходит в тех же случаях, для которых закон или договор предусматривает право стороны договора не платить по нему. Такое возможно при поставке некачественного товара (п. 2 ст. 520 ГК).

На практике же плательщик может в любой ситуации отказать в акцепте платежного требования. Притом мотивировать отказ банку он не обязан.

Банк не станет устанавливать причины отказа или его обоснованность, даже если основания для этого стороны прописали в своем договоре. Вне зависимости от причин отказа банк не осуществит платеж без акцепта (ч. 11 ст. 6 закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ, пп. 2.9.2 Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П).

Предварительно данный акцепт плательщик также вправе отозвать или изменить в порядке, установленном договором, до того момента, как платежное требование поступит в обслуживающий его банк (пп. 2.9.1 Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П).

Чтобы уменьшить риск необоснованного отказа или уклонения плательщика от одобрения платежа, можно зафиксировать в договоре с контрагентом неустойку (п. 1 ст. 330 ГК). Вариант такого условия выглядит так: «За необоснованный отказ или уклонение от акцепта платежного требования покупатель уплачивает штраф в размере 20% от суммы неакцептованного платежа».