Коды ошибок ЕФС-1 с расшифровкой

Источник: Бухгалтерия.ру.
Код ошибки, допущенной в форме ЕФС-1, указывается в протоколе в графе «код результата». Перечень всех кодов можно найти в приказе СФР от 23 ноября 2023 года № 2315.
Какие ошибки самые опасные
Все ошибки можно разделить на некритические и грубые.
Некритические означают, что ЕФС-1 принят с погрешностями. Грубые — отчет не принят.
В любом случае ошибки нужно исправить путем подачи в фонд отчета заново с верными данными. Это не касается только незначительных ошибок с кодом «20». На исправление сведений и подачу новых данных у бухгалтера есть 5 рабочих дней.
Код ошибки, допущенной в ЕФС-1
Что значит?
Код 20
Не критическая ошибка. СФР принял сведения, но с предупреждением. Исправлять или уточнять отчет не нужно.
Код 30
Опасная, но некритическая ошибка. СФР отчет по форме ЕФС-1 принял с ошибками, которые нужно исправить в течение 5 рабочих дней.
Код 50
Грубая ошибка. Фонд не принял ЕФС-1, отчет нужно сдать заново.
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Индексы кодов ошибок «20» в форме ЕФС-1
Код «20» означаете, что отчет принят, но в нем есть ошибки. Такие отчеты пересдавать заново не нужно.
Ошибки в ЕФС-1 с кодом «20»
Что означает?
Как исправлять
ВС.Б-СТРАХОВАТЕЛЬ.1.3
Указанный КПП не соответствует КПП, указанному в вашей карточке в СФР
Повторно отправлять отчет не нужно. Проверьте КПП по свидетельству о присвоение компании ИНН. В этом документе должен быть указан ваш КПП. При подаче формы в следующий раз укажите правильный КПП. Если в свидетельстве КПП не указан, проставьте в поле девять нулей
ВС.Б-МП.1.4
Мероприятие, указанное в ЕФС-1 с такими же видом, датой и отметкой о совместительстве уже было учтено ранее
Исправлять отчет не нужно. Просто проверьте данные по работнику, в отношении которого фонд выявил ошибку и в следующий раз не ошибайтесь.
Расшифровка кода ошибки «30» в форме ЕФС-1
Критическая ошибка, она означает, что Фонд отчет принял отчет с погрешностями, их нужно исправить в течение 5 рабочих дней.
Код ошибки «30» в ЕФС-1
Что означает?
Как исправлять
ВС.Б-ЗЛ.1.1
СНИЛС, ФИО, указанные в ЕФС-1, не совпадают с данными СФР
Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, исправьте их и отправьте отчет заново.
ВСЗЛ.ОП.1.1
Указали некорректный СНИЛС некорректен, ошибка в последних двух цифрах номера
Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, исправьте их и отправьте отчет заново.
ВС.Б-ОИС2017.1.2
Вы указали лицевой счет, который уже не существует
Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, исправьте их и отправьте отчет заново.
ВС.Б-МП.1.1
Подали данные об отменном кадровом мероприятии, по которому фонд не обнаружил исходные сведения
Проверить исходный отчет с этим мероприятием. Отмените идентичное мероприятие, остальные поля не меняйте.
ВС.Б-МП.1.2
Мероприятие, по которому вы подали сведения, было учтено ранее
Подавать отчет заново не нужно. Сведения уже отражены на лицевом счете работника
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.1
Заполнили графу 5 для мероприятия «НАЧАЛО ДОГОВОРА ГПХ»
Проверьте данные по работнику на ГПХ, в отношении которого фонд выявил ошибку, исправьте ее и отправьте отчет заново.
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.2
В графе 6 не указали или указали неправильно код договора ГПХ
Проверьте данные по работнику на ГПХ, в отношении которого фонд выявил ошибку, исправьте ее и отправьте отчет заново.
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.3
Не заполнили графу 6 при указании в отчет данных по кадровому мероприятию: «ПРИЕМ», «ПЕРЕВОД», «УСТАНОВЛЕНИЕ (ПРИСВОЕНИЕ)», «ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ» или «ВОЗОБНОВЛЕНИЕ»
Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, исправьте их и отправьте отчет заново.
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.4
Заполнили графу 7 отчета при подаче сведения о прекращении договора ГПХ
Проверьте данные по работнику на ГПХ, в отношении которого фонд выявил ошибку, исправьте ее и отправьте отчет заново.
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.5
Не заполните реквизит «Должность» и/или «Сведения»
Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, исправьте их и отправьте отчет заново.
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.6
Не указали основание для увольнения работника или ссылку на ТК
Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, исправьте их и отправьте отчет заново.
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.7
Ошиблись с датой: указана «Дата мероприятия» позже текущей даты
Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, исправьте их и отправьте отчет заново.
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.8
Ошиблись с датой: указали «Дату мероприятия» позже «Даты заполнения» отчета
Проверьте данные по работнику на ГПХ, в отношении которого фонд выявил ошибку, исправьте ее и отправьте отчет заново.
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.9
Не заполнили реквизит «Сведения» для кадрового мероприятии «ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ»
Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, исправьте их и отправьте отчет заново.
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.10
Повторяется уникальный идентификатор мероприятия (UUID)
Проверьте данные по работнику на ГПХ, в отношении которого фонд выявил ошибку, исправьте ее и отправьте отчет заново.
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.11
Не указали код причины увольнения для кадрового мероприятия «УВОЛЬНЕНИЕ»
Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, исправьте их и отправьте отчет заново.
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.12
Сведения о трудовой деятельности должны содержать хотя бы один из блоков «Заявление» или «Трудовая деятельность»
Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, внести недостающие данные и отправьте отчет заново.
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.13
Ошиблись с датой. Для документа, который стал основанием кадрового мероприятия указали дату быть позже даты заполнения отчета
Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, внести недостающие данные и отправьте отчет заново.
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.17
Некорректно заполнили один или несколько реквизитов: «Наименование», «Номер», «Серия», «Должность», «Причина увольнения», «Нормативный документ», «Статья», «Часть», «Пункт», «Подпункт», «Абзац». Эти данные не могут состоять из одних пробелов
Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, внести недостающие данные и отправьте отчет заново.
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.18
Не заполнена графа 6 - код по ОКЗ. Он обязателен для мероприятий «ПРИЕМ» или «ПЕРЕВОД» с датой позднее 1 июля 2021 года
Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, внести недостающие данные и отправьте отчет заново.
Расшифровка кода ошибки «50» в форме ЕФС-1
Это критические ошибки, при наличии которых СФР отчет не принимает. Отчет нудно составить заново и отправить с фонд.
Код ошибки в ЕФС-1
Что означает?
Как исправлять
АФ.КСФ.1.1
Некорректный файл XTL
Заново выгрузите из своей программы файл с отчетом, по возможности проверьте его через сайт СФР. Отправьте отчет заново.
АФ.СХ.1.1
Неверная структура документа в файле
АФ.ЭП.1.1
Форма ЕФС-1 подписана недействительной (некорректной) УКЭП уполномоченного представителя.
Проверьте срок действия УКЭП, при необходимо продлите или получите новую подпись. Отправьте отчет заново.
ВС.Б-СТРАХОВАТЕЛЬ.1.1
В отчете указали неправильный регистрационный номер компании
Проверьте ваш регистрационный номер, исправьте, сформируйте отчет заново и отправьте в СФР.
ВС.Б-СТРАХОВАТЕЛЬ.1.2
Указанный в форме ИНН не совпадает с ИНН по выписке ЕГРЮЛ/ЕРГИП
Проверьте ИНН по свидетельству о регистрации и, или выписке ЕГРЮЛ/ЕГРИП, исправьте, сформируйте отчет заново и отправьте в СФР.
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.14
Неправильно указан ИНН: проставлены нули
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.15
В реквизите СНИЛС указаны нули
Проверьте номер, исправьте ошибку, сформируйте отчет заново и отправьте в СФР.
ВС.ЕФС-1.1.4
Указали «Дата заполнения» позже текущей даты или ошибочно проставили дату ранее 2023 года
Проверьте дату, исправьте ошибку, сформируйте отчет заново и отправьте в СФР.
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