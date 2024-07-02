Коды ошибок ЕФС-1 с расшифровкой

Большинство ошибок в сданной ЕФС-1 выявляются фондом в процессе автоматической проверки отчета при приеме формы. По отчетам с ошибками СФР направляет протоколы, где указан код (индекс) ошибки, которую нужно исправить.

Источник: Бухгалтерия.ру.

Код ошибки, допущенной в форме ЕФС-1, указывается в протоколе в графе «код результата». Перечень всех кодов можно найти в приказе СФР от 23 ноября 2023 года № 2315.

Какие ошибки самые опасные

Все ошибки можно разделить на некритические и грубые.

Некритические означают, что ЕФС-1 принят с погрешностями. Грубые — отчет не принят.

В любом случае ошибки нужно исправить путем подачи в фонд отчета заново с верными данными. Это не касается только незначительных ошибок с кодом «20». На исправление сведений и подачу новых данных у бухгалтера есть 5 рабочих дней.

Код ошибки, допущенной в ЕФС-1 Что значит? Код 20 Не критическая ошибка. СФР принял сведения, но с предупреждением. Исправлять или уточнять отчет не нужно. Код 30 Опасная, но некритическая ошибка. СФР отчет по форме ЕФС-1 принял с ошибками, которые нужно исправить в течение 5 рабочих дней. Код 50

Грубая ошибка. Фонд не принял ЕФС-1, отчет нужно сдать заново.

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Индексы кодов ошибок «20» в форме ЕФС-1

Код «20» означаете, что отчет принят, но в нем есть ошибки. Такие отчеты пересдавать заново не нужно.

Ошибки в ЕФС-1 с кодом «20» Что означает? Как исправлять ВС.Б-СТРАХОВАТЕЛЬ.1.3 Указанный КПП не соответствует КПП, указанному в вашей карточке в СФР Повторно отправлять отчет не нужно. Проверьте КПП по свидетельству о присвоение компании ИНН. В этом документе должен быть указан ваш КПП. При подаче формы в следующий раз укажите правильный КПП. Если в свидетельстве КПП не указан, проставьте в поле девять нулей ВС.Б-МП.1.4 Мероприятие, указанное в ЕФС-1 с такими же видом, датой и отметкой о совместительстве уже было учтено ранее Исправлять отчет не нужно. Просто проверьте данные по работнику, в отношении которого фонд выявил ошибку и в следующий раз не ошибайтесь.

Расшифровка кода ошибки «30» в форме ЕФС-1

Критическая ошибка, она означает, что Фонд отчет принял отчет с погрешностями, их нужно исправить в течение 5 рабочих дней.

Код ошибки «30» в ЕФС-1 Что означает? Как исправлять ВС.Б-ЗЛ.1.1 СНИЛС, ФИО, указанные в ЕФС-1, не совпадают с данными СФР Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, исправьте их и отправьте отчет заново. ВСЗЛ.ОП.1.1 Указали некорректный СНИЛС некорректен, ошибка в последних двух цифрах номера Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, исправьте их и отправьте отчет заново. ВС.Б-ОИС2017.1.2 Вы указали лицевой счет, который уже не существует Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, исправьте их и отправьте отчет заново. ВС.Б-МП.1.1 Подали данные об отменном кадровом мероприятии, по которому фонд не обнаружил исходные сведения Проверить исходный отчет с этим мероприятием. Отмените идентичное мероприятие, остальные поля не меняйте. ВС.Б-МП.1.2 Мероприятие, по которому вы подали сведения, было учтено ранее Подавать отчет заново не нужно. Сведения уже отражены на лицевом счете работника ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.1 Заполнили графу 5 для мероприятия «НАЧАЛО ДОГОВОРА ГПХ» Проверьте данные по работнику на ГПХ, в отношении которого фонд выявил ошибку, исправьте ее и отправьте отчет заново. ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.2 В графе 6 не указали или указали неправильно код договора ГПХ Проверьте данные по работнику на ГПХ, в отношении которого фонд выявил ошибку, исправьте ее и отправьте отчет заново. ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.3 Не заполнили графу 6 при указании в отчет данных по кадровому мероприятию: «ПРИЕМ», «ПЕРЕВОД», «УСТАНОВЛЕНИЕ (ПРИСВОЕНИЕ)», «ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ» или «ВОЗОБНОВЛЕНИЕ» Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, исправьте их и отправьте отчет заново. ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.4 Заполнили графу 7 отчета при подаче сведения о прекращении договора ГПХ Проверьте данные по работнику на ГПХ, в отношении которого фонд выявил ошибку, исправьте ее и отправьте отчет заново. ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.5 Не заполните реквизит «Должность» и/или «Сведения» Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, исправьте их и отправьте отчет заново. ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.6 Не указали основание для увольнения работника или ссылку на ТК Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, исправьте их и отправьте отчет заново. ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.7 Ошиблись с датой: указана «Дата мероприятия» позже текущей даты Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, исправьте их и отправьте отчет заново. ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.8 Ошиблись с датой: указали «Дату мероприятия» позже «Даты заполнения» отчета Проверьте данные по работнику на ГПХ, в отношении которого фонд выявил ошибку, исправьте ее и отправьте отчет заново. ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.9 Не заполнили реквизит «Сведения» для кадрового мероприятии «ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ» Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, исправьте их и отправьте отчет заново. ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.10 Повторяется уникальный идентификатор мероприятия (UUID) Проверьте данные по работнику на ГПХ, в отношении которого фонд выявил ошибку, исправьте ее и отправьте отчет заново. ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.11 Не указали код причины увольнения для кадрового мероприятия «УВОЛЬНЕНИЕ» Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, исправьте их и отправьте отчет заново. ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.12 Сведения о трудовой деятельности должны содержать хотя бы один из блоков «Заявление» или «Трудовая деятельность» Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, внести недостающие данные и отправьте отчет заново. ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.13

Ошиблись с датой. Для документа, который стал основанием кадрового мероприятия указали дату быть позже даты заполнения отчета Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, внести недостающие данные и отправьте отчет заново. ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.17 Некорректно заполнили один или несколько реквизитов: «Наименование», «Номер», «Серия», «Должность», «Причина увольнения», «Нормативный документ», «Статья», «Часть», «Пункт», «Подпункт», «Абзац». Эти данные не могут состоять из одних пробелов Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, внести недостающие данные и отправьте отчет заново. ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.18 Не заполнена графа 6 - код по ОКЗ. Он обязателен для мероприятий «ПРИЕМ» или «ПЕРЕВОД» с датой позднее 1 июля 2021 года Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, внести недостающие данные и отправьте отчет заново.

Расшифровка кода ошибки «50» в форме ЕФС-1

Это критические ошибки, при наличии которых СФР отчет не принимает. Отчет нудно составить заново и отправить с фонд.