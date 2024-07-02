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Отчетность в СФР

Коды ошибок ЕФС-1 с расшифровкой

Большинство ошибок в сданной ЕФС-1 выявляются фондом в процессе автоматической проверки отчета при приеме формы. По отчетам с ошибками СФР направляет протоколы, где указан код (индекс) ошибки, которую нужно исправить.
Коды ошибок ЕФС-1 с расшифровкой
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Источник: Бухгалтерия.ру.

Код ошибки, допущенной в форме ЕФС-1, указывается в протоколе в графе «код результата». Перечень всех кодов можно найти в приказе СФР от 23 ноября 2023 года № 2315.

Какие ошибки самые опасные

Все ошибки можно разделить на некритические и грубые.

Некритические означают, что ЕФС-1 принят с погрешностями. Грубые — отчет не принят.

В любом случае ошибки нужно исправить путем подачи в фонд отчета заново с верными данными. Это не касается только незначительных ошибок с кодом «20». На исправление сведений и подачу новых данных у бухгалтера есть 5 рабочих дней.

Код ошибки, допущенной в ЕФС-1

Что значит?

Код 20

Не критическая ошибка. СФР принял сведения, но с предупреждением. Исправлять или уточнять отчет не нужно.

Код 30

Опасная, но некритическая ошибка. СФР отчет по форме ЕФС-1 принял с ошибками, которые нужно исправить в течение 5 рабочих дней.

Код 50

Грубая ошибка. Фонд не принял ЕФС-1, отчет нужно сдать заново.

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Индексы кодов ошибок «20» в форме ЕФС-1

Код «20» означаете, что отчет принят, но в нем есть ошибки. Такие отчеты пересдавать заново не нужно.

Ошибки в ЕФС-1 с кодом «20»

Что означает?

Как исправлять

ВС.Б-СТРАХОВАТЕЛЬ.1.3

Указанный КПП не соответствует КПП, указанному в вашей карточке в СФР

Повторно отправлять отчет не нужно. Проверьте КПП по свидетельству о присвоение компании ИНН. В этом документе должен быть указан ваш КПП. При подаче формы в следующий раз укажите правильный КПП. Если в свидетельстве КПП не указан, проставьте в поле девять нулей

ВС.Б-МП.1.4

Мероприятие, указанное в ЕФС-1 с такими же видом, датой и отметкой о совместительстве уже было учтено ранее

Исправлять отчет не нужно. Просто проверьте данные по работнику, в отношении которого фонд выявил ошибку и в следующий раз не ошибайтесь.

Расшифровка кода ошибки «30» в форме ЕФС-1

Критическая ошибка, она означает, что Фонд отчет принял отчет с погрешностями, их нужно исправить в течение 5 рабочих дней.

Код ошибки «30» в ЕФС-1

Что означает?

Как исправлять

ВС.Б-ЗЛ.1.1

СНИЛС, ФИО, указанные в ЕФС-1, не совпадают с данными СФР

Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, исправьте их и отправьте отчет заново.

ВСЗЛ.ОП.1.1

Указали некорректный СНИЛС некорректен, ошибка в последних двух цифрах номера

Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, исправьте их и отправьте отчет заново.

ВС.Б-ОИС2017.1.2

Вы указали лицевой счет, который уже не существует

Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, исправьте их и отправьте отчет заново.

ВС.Б-МП.1.1

Подали данные об отменном кадровом мероприятии, по которому фонд не обнаружил исходные сведения

Проверить исходный отчет с этим мероприятием. Отмените идентичное мероприятие, остальные поля не меняйте.

ВС.Б-МП.1.2

Мероприятие, по которому вы подали сведения, было учтено ранее

Подавать отчет заново не нужно. Сведения уже отражены на лицевом счете работника

ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.1

Заполнили графу 5 для мероприятия «НАЧАЛО ДОГОВОРА ГПХ»

Проверьте данные по работнику на ГПХ, в отношении которого фонд выявил ошибку, исправьте ее и отправьте отчет заново.

ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.2

В графе 6 не указали или указали неправильно код договора ГПХ

Проверьте данные по работнику на ГПХ, в отношении которого фонд выявил ошибку, исправьте ее и отправьте отчет заново.

ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.3

Не заполнили графу 6 при указании в отчет данных по кадровому мероприятию: «ПРИЕМ», «ПЕРЕВОД», «УСТАНОВЛЕНИЕ (ПРИСВОЕНИЕ)», «ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ» или «ВОЗОБНОВЛЕНИЕ»

Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, исправьте их и отправьте отчет заново.

ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.4

Заполнили графу 7 отчета при подаче сведения о прекращении договора ГПХ

Проверьте данные по работнику на ГПХ, в отношении которого фонд выявил ошибку, исправьте ее и отправьте отчет заново.

ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.5

Не заполните реквизит «Должность» и/или «Сведения»

Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, исправьте их и отправьте отчет заново.

ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.6

Не указали основание для увольнения работника или ссылку на ТК

Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, исправьте их и отправьте отчет заново.

ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.7

Ошиблись с датой: указана «Дата мероприятия» позже текущей даты

Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, исправьте их и отправьте отчет заново.

ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.8

Ошиблись с датой: указали «Дату мероприятия» позже «Даты заполнения» отчета

Проверьте данные по работнику на ГПХ, в отношении которого фонд выявил ошибку, исправьте ее и отправьте отчет заново.

ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.9

Не заполнили реквизит «Сведения» для кадрового мероприятии «ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ»

Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, исправьте их и отправьте отчет заново.

ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.10

Повторяется уникальный идентификатор мероприятия (UUID)

Проверьте данные по работнику на ГПХ, в отношении которого фонд выявил ошибку, исправьте ее и отправьте отчет заново.

ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.11

Не указали код причины увольнения для кадрового мероприятия «УВОЛЬНЕНИЕ»

Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, исправьте их и отправьте отчет заново.

ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.12

Сведения о трудовой деятельности должны содержать хотя бы один из блоков «Заявление» или «Трудовая деятельность»

Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, внести недостающие данные и отправьте отчет заново.

ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.13

Ошиблись с датой. Для документа, который стал основанием кадрового мероприятия указали дату быть позже даты заполнения отчета

Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, внести недостающие данные и отправьте отчет заново.

ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.17

Некорректно заполнили один или несколько реквизитов: «Наименование», «Номер», «Серия», «Должность», «Причина увольнения», «Нормативный документ», «Статья», «Часть», «Пункт», «Подпункт», «Абзац». Эти данные не могут состоять из одних пробелов

Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, внести недостающие данные и отправьте отчет заново.

ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.18

Не заполнена графа 6 - код по ОКЗ. Он обязателен для мероприятий «ПРИЕМ» или «ПЕРЕВОД» с датой позднее 1 июля 2021 года

Проверьте данные по работникам, в отношении которых фонд выявил ошибки, внести недостающие данные и отправьте отчет заново.

Расшифровка кода ошибки «50» в форме ЕФС-1

Это критические ошибки, при наличии которых СФР отчет не принимает. Отчет нудно составить заново и отправить с фонд.

Код ошибки в ЕФС-1

Что означает?

Как исправлять

АФ.КСФ.1.1

Некорректный файл XTL

Заново выгрузите из своей программы файл с отчетом, по возможности проверьте его через сайт СФР. Отправьте отчет заново.

АФ.СХ.1.1

Неверная структура документа в файле

АФ.ЭП.1.1

Форма ЕФС-1 подписана недействительной (некорректной) УКЭП уполномоченного представителя.

Проверьте срок действия УКЭП, при необходимо продлите или получите новую подпись. Отправьте отчет заново.

ВС.Б-СТРАХОВАТЕЛЬ.1.1

В отчете указали неправильный регистрационный номер компании

Проверьте ваш регистрационный номер, исправьте, сформируйте отчет заново и отправьте в СФР.

ВС.Б-СТРАХОВАТЕЛЬ.1.2

Указанный в форме ИНН не совпадает с ИНН по выписке ЕГРЮЛ/ЕРГИП

Проверьте ИНН по свидетельству о регистрации и, или выписке ЕГРЮЛ/ЕГРИП, исправьте, сформируйте отчет заново и отправьте в СФР.

ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.14

Неправильно указан ИНН: проставлены нули

ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.15

В реквизите СНИЛС указаны нули

Проверьте номер, исправьте ошибку, сформируйте отчет заново и отправьте в СФР.

ВС.ЕФС-1.1.4

Указали «Дата заполнения» позже текущей даты или ошибочно проставили дату ранее 2023 года

Проверьте дату, исправьте ошибку, сформируйте отчет заново и отправьте в СФР.

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Коды ошибок ЕФС-1 с расшифровкой

Большинство ошибок в сданной ЕФС-1 выявляются фондом в процессе автоматической проверки отчета при приеме формы. По отчетам с ошибками СФР направляет протоколы, где указан код (индекс) ошибки, которую нужно исправить.

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