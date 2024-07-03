Какие НКО вправе платить взносы по пониженному тарифу + НДФЛ и взносы с доходов волонтеров

Общая ставка страховых взносов в 2024 году составляет 30% с выплат в пределах МРОТ. Но в соответствии с НК некоторые организации вправе применять пониженную ставку. Рассказываем, какие НКО могут воспользоваться этой возможностью.

Кто может рассчитывать на пониженную ставку

В ст. 427 НК определяются плательщики, которые могут платить страховые взносы по пониженной ставке. Пункт 7 той же статьи уточняет, что такое право имеют некоммерческие организации на упрощенке.

При этом важно учитывать вид деятельности НКО — компания должна оказывать услуги в области социального обслуживания граждан, научных исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры и искусства (деятельность театров, библиотек, музеев и архивов) и массового спорта.

Также пониженную ставку вправе применять благотворительные организации, использующие упрощенную систему налогообложения.

В соответствии с п. 2.2 ст. 427 НК пониженный тариф страховых взносов составляет 7,6%. При этом ставка применяется до достижения предельной базы. В 2024 она составляет 2 млн 225 тыс рублей (установлена Постановлением Правительства №1883 от 10.11.2023). Свыше предельной базы применяется ставка 0%.

Налогообложение волонтеров

НДФЛ

Доходы волонтеров, которые были получены в соответствии с гражданско-правовым договором на безвозмездное оказание услуг, не облагаются НДФЛ. Правовой статус добровольцев установлен ст. 17.1 ФЗ от 11.08.1995 № 135-ФЗ, а также другими нормативно-правовыми актами.

В качестве доходов, не подлежащих налогообложению, в соответствии с п. 3, пп. 1, ст. 217 НК выделяются:

возмещение расходов на приобретение спецодежды, средств индивидуальной защиты, оборудования, на проезд к месту осуществления деятельности, предоставление помещения во временное пользование, на питание (за исключением расходов, которые превышают размеры суточных в сумме 700 рублей), на уплату страховых взносов на добровольное медицинское страхование либо на страхование жизни или здоровья, а также на случаи, которые связаны с рисками для жизни или здоровья добровольцев при осуществлении ими своей деятельности;

доходы, которые были получены в натуральной форме в соответствии с гражданско-правовым договором.

Страховые взносы

Согласно п. 6 ст. 420 НК выплаты добровольцам не облагаются страховыми взносами за исключением расходов на питание, которые превышают размер суточных в сумме 700 рублей. При этом все издержки волонтеров должны быть документально подтверждены.