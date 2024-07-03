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Кто может работать без кассы в 2024 году

Разбираемся, какие предприниматели в 2024 году вправе работать без кассы.
Кто может работать без кассы в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кто по закону может не применять ККТ

Если вы не принимаете оплат от физических лиц, то вам можно не применять ККТ. Обязательное условие: расчеты с другими ИП и юрлицами только безналичным способом, то есть переводом по реквизитам с одного счета на другой.

Плательщики налога на профессиональный доход не обязаны применять ККТ — функцию формирования чеков выполняет приложение «Мой налог». Если самозанятый зарегистрировался как ИП, то от применения кассовой техники его освобождает налоговый спецрежим.

Некоторые ИП на патенте могут не применять ККТ. Кассовый закон 54-ФЗ освободил от чеков некоторые роды деятельности. Так, если вы занимаетесь фотографией, ремонтом мебели, разработкой программного обеспечения или дизайном, клинингом, организуете частный детский сад или кружок, проводите санитарно-технические или сварочные работы, касса не нужна.

Предприниматели с какими видами торговли и перечнем услуг освобождены от использования ККТ

Законодательством определен перечень услуг и видов торговли, которые не требуют от предпринимателя использования ККТ. Перечислим некоторые из них.

Продажа:

  • периодики, мороженого в киосках,

  • молока, воды и других безалкогольных напитков на розлив,

  • овощей и фруктов в сезон,

  • бахил в розницу,

  • собственноручно изготовленных изделий НХТ,

  • продуктов питания вразнос, на ярмарках, рынках и другое.

Услуги:

  • ремонт обуви и ключей,

  • сдача в аренду квартиры, комнаты, другого жилья в собственности,

  • ФОКи, библиотеки, образовательные учреждения,

  • парковки,

  • общепит в учебных заведениях,

  • уход за детьми, больными, пожилыми людьми и другое.

Кто еще может работать без ККТ

Закон позволяет ИП из отдаленных и труднодоступных мест работать без ККТ. Но есть условие:

  • Местность должна быть признана труднодоступной (отдаленной) и включена в специальный перечень, который на своем сайте публикует орган региональной власти.

Исключение: компании и предприниматели, которые производят расчеты с использованием автоматических устройств для расчетов или продают подакцизные товары.

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Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк
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