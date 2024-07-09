Цифра дня. Про навык работы с ИИ

94% опрошенных работодателей считают, что применение ИИ положительно сказывается на развитии бизнеса. Кроме того, 91% уверены, что развитие ИИ может повлиять на конкурентоспособность компании на рынке.
Важную роль навыки работы с ИИ играют и при подборе персонала. Больше половины работодателей (51%) обращают на них внимание при поиске новых сотрудников: 12% делают это всегда и 39% — для некоторых позиций (результаты опроса, проведенного Русской Школой Управления есть в распоряжении редакции «Клерка»).
По мнению работодателей, применение ИИ играет ключевую роль для специалистов в следующих областях:
маркетинг, реклама, PR — 66%;
ИТ — 60%;
дизайн — 58%;
клиентский сервис — 51%;
финансы, экономика, бухгалтерия — 34%.
А вы уже освоили ИИ? Поделитесь в комментариях.
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