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Управление персоналом

Как правильно делегировать: основные правила и принципы. 10 шагов к освобождению от рутины

Сложно быть успешным руководителем, если не умеешь делегировать. Разбираемся, как это делать, что такое эффективное делегирование, что можно делегировать, а что — нельзя. И советуем, как при делегировании не лишаться сна и не терять в качестве выполнения задач.
Как правильно делегировать: основные правила и принципы. 10 шагов к освобождению от рутины
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое делегирование

Делегирование — это процесс передачи задач, а также связанных с ними полномочий и ответственности. Давние, но не потерявшие актуальности исследования подтверждают, что руководители, виртуозно владеющие навыком делегирования и передающие подчиненным часть своих обязанностей, справляются с задачами лучше и зарабатывают больше, чем те, кто «все сам, все сам».

Основное отличие переданных задач от порученных — уровень ответственности.

Когда вы как начальник поручаете сотруднику что-то сделать — речь идет о его должностных обязанностях, его зоне ответственности. Когда вы делегируете, то уже делитесь своими задачами — более сложными, заметными в разрезе работы всего отдела/компании.

Кому можно передать часть нагрузки:

  • непосредственным подчиненным — если вы начальник (важно не пропускать звенья в иерархии);

  • стажерам — если вы специалист;

  • коллегам — если они согласны.

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В чем преимущества делегирования

Руководителю оно позволяет:

  • не тонуть в так называемой операционке — простых обязанностях, с которыми легко справятся толковые подчиненные;

  • высвободить время для развития навыков, самообучения, решения стратегических задач (например, планирования, масштабирования бизнеса, собеседований с ключевыми сотрудниками);

  • оценить потенциал коллектива и вырастить ценных специалистов, способных временно заменить босса;

  • оптимизировать рабочие процессы;

  • подстраховать команду на случай своего отсутствия (отпуск или болезнь);
    получить свежий взгляд на насущные проблемы;

  • не выгорать.

Линейным специалистам делегирование тоже приносит пользу. Выполняя ответственные задачи от начальника, не относящиеся к списку знакомых и привычных, люди в «безопасных» условиях развивают навыки, растут как профессионалы, получают шанс вырваться из рутины, проявить себя и попасть в кадровый резерв.

Почему руководители делегируют неохотно

Миф

Реальность

«Некому поручить»

Люди способны удивлять, особенно когда речь о развитии карьеры. Прежде незаметный и — очевидно — скучающий работник вдруг становится «звездой», когда осознает, что начальник в него поверил

«Самому сделать быстрее»

Так и есть. Но только первые 2-3 раза, а потом делать и вовсе не понадобится — ведь сотрудник начнет справляться без посторонней помощи

«Сам сделаю лучше и без ошибок»

См. предыдущий пункт. Есть и неочевидная сторона: человек, которому вы дадите задание, может взглянуть на него свежим взглядом, найти новые подходы к выполнению, даже сделать лучше вас (что будет только на пользу)

«Пробовал уже, не получилось»

Возможно, в прошлый раз вы совершили одну из ошибок, которые перечислены ниже. Или вам просто не повезло — и новая попытка будет более удачной

«Я не контролирую ситуацию, вроде как и не начальник уже»

Роль руководителя заключается в том, чтобы добиться отличного результата. А какими способами и инструментами — это ваше право и ваш выбор. В конце концов, ответственность по-прежнему лежит на вас

«Люди и так загружены, поберегу их»

И не дадите расти, развиваться, выходить из зоны комфорта. Пока одних это устраивает, другие — самые амбициозные — почувствуют себя в ловушке и начнут искать новое место работы. Кроме того, оберегая кого-то, вы можете не уберечь себя от выгорания

Какие задачи стоит делегировать, а какие — нет

Каждый руководитель сам решает, что он готов или не готов передавать.

Встречаются те, кто делегирует ответы на письма ВИП-партнерам или экспертное выступление на отраслевой конференции. И все же есть «классические» рекомендации, которые применимы в большинстве отраслей и при любой специфике бизнеса.

Что точно стоит делегировать:

  • слишком простые задачи, с которыми легко справится кто-то другой, — это, например, бронирование билетов и гостиниц, регистрация на мероприятия, размещение объявлений о вакансиях;

  • подготовительную/исследовательскую работу;

  • задачи, которым легко обучить, — например, сбор информации, заполнение официальных бланков, составление стандартных документов;

  • непрофильные задачи, для выполнения которых руководителю не хватает навыков, — например, ведение соцсетей, data-анализ, создание сайта на конструкторе, ИИ-промптинг;

  • задачи, которые начальник по объективным причинам выполнить сам не может (бывает, что человек болен или находится в командировке, а в офис неожиданно приезжает клиент или партнер);

  • повторяющиеся задачи с понятным алгоритмом выполнения;

  • работу, которая у руководителя получается идеально, — если есть возможность быстро передать экспертные знания многообещающему сотруднику и затем сравнить результаты с эталонными.

Что точно не стоит делегировать:

  • стратегические вопросы, связанные с приоритетами компании, выбором направлений работы, планированием;

  • управление командой — особенно оценку работы сотрудников;

  • переговоры с новыми и ключевыми заказчиками;

  • срочные проблемы, от скорости и точности решения которых зависит ближайшее будущее компании;

  • сложные задачи и важные проекты;

  • проекты, которые выполняются совместно с другими руководителями;

  • задачи, для выполнения которых требуется использовать личные данные сотрудников;

  • проекты под грифом «конфиденциально»;

  • задачи, связанные с личным брендом руководителя (представительство компании на мероприятиях; ведение личного блога, который приводит клиентов);

  • задачи, в которых руководитель так силен, что за это ему и платят.

Алгоритм эффективного делегирования

Шаг 1. Самостоятельно разберитесь в задаче

Составьте бриф или ТЗ. Подумайте, с какими проблемами может столкнуться ваше доверенное лицо. Решите, как часто вы хотите и готовы оценивать промежуточные результаты.

Шаг 2. Найдите подходящего человека

Этот специалист не просто должен обладать необходимым знаниями и навыками. Важно, чтобы он не был перегружен работой и искренне интересовался тем типом задач, которые вы планируете перепоручить. Отличный выбор — человек, который уже как-то задействован в выполнении подобной работы.

Шаг 3. Объясните задачу максимально подробно

Начните с конечной цели и сразу сформулируйте требования к результату.

Шаг 4. Оговорите все условия, в том числе неочевидные

К условиям относятся:

  • срок выполнения / дедлайн;

  • контрольные точки для сверки промежуточных результатов с вашими ожиданиями;

  • ресурсы, которыми будет располагать человек;

  • примерный алгоритм действий или, наоборот, строгий регламент выполнения;

  • контакты нужных и полезных людей;

  • образцы выполненной работы / стандартные бланки;

  • уровень самостоятельности, запрос на творческий подход.

Шаг 5. Объясните человеку перспективы и заручитесь его согласием

Специалист справится лучше, если будет знать, зачем это нужно лично ему: например, он повысит квалификацию, продвинется по службе или получит неформальное признание. Кроме того, важно убедиться, что он готов взять на себя ответственность.

Шаг 6: Выслушайте идеи

Если вы правильно выбрали человека, то он не встанет по стойке смирно и не побежит «исполнять». Он задаст вопросы и предложит вариант решения — возможно, необычный для вас. Будьте открыты новому и выразите поддержку.

Шаг 7. Дайте сотруднику полномочия

Четко сформулируйте, что, при каких обстоятельствах и на каких условиях человек вправе требовать от окружающих. Плюс назовите риски и последствия провала (напомнив, что вы готовы в нужный момент вмешаться и помочь).

Шаг 8. Обеспечьте поддержку

Отстранитесь от ситуации — не контролируйте, но наблюдайте. Если уровень сложности задачи по каким-то причинам вырастет, вмешайтесь — предложите помощь или совет. Кроме того, не соглашайтесь сразу, если работник попытается вернуть вам задачу под каким-то предлогом («Без вас никак», «Они меня не слушают» и т. п.).

Шаг 9. Дайте обратную связь

Обсудите с сотрудником, что у него получилось хорошо и почему, где можно было сделать иначе. Спросите, было ли ему интересно выполнять задачу.

Шаг 10. Поощрите

Не всегда есть возможность выписать премию или вручить грамоту — и не на каждой задаче это нужно. Если вы ничего не обещали, похвалите сотрудника публично, например на общей планерке.

Распространенные ошибки делегирования

  • Выбран «неподходящий» сотрудник.

  • Человеку предоставлено мало информации и/или полномочий.

  • Неправильно выбрана задача, например она слишком сложная.

  • Передается только один тип задач (например, только неприятные) или только в определенном контексте (например, когда руководитель перегружен).

  • Задачу делегировали не одному человеку, а группе («у семи нянек дитя без глазу»).

  • За попыткой делегирования следует гиперконтроль.

  • Не назначены промежуточные контрольные точки.

  • На заложен запас времени на оценку результата и исправление ошибок.

Как научиться делегировать

Как в случае большинства навыков, быстрее всего можно научиться, если много практиковаться. Но есть и «подготовительные» методы.

  • Читать книги. Лучшие про делегирование — «Эмоциональный интеллект» Д. Гоулмана, «Делегирование полномочий» К. Кинан, «Успех чужими руками. Эффективное делегирование полномочий» М. Урбан, «Делегирование: результат руками сотрудников» А. Фридмана.

  • Время от времени составлять подробное ТЗ для собственных задач.

  • Наблюдать за наставниками, экспертами и руководителями выше по иерархии. Отмечать, запоминать и повторять их приемы.

  • Практиковаться на «безопасной» территории, то есть на задачах и проектах с длинными сроками или не слишком высоким приоритетом.

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