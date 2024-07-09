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Обзоры для бухгалтера

Как оспорить сделки банкрота, обжаловать списание с ЕНС, уберечь данные от утечки. Дайджест разборов

Подготовили для вас еженедельный дайджест разборов.
Как оспорить сделки банкрота, обжаловать списание с ЕНС, уберечь данные от утечки. Дайджест разборов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

На текущей неделе разбирали:

  • как заполнить уведомление по НДФЛ в 2024 году и не допустить ошибок;

  • что делать, если бюджет за ваш счет пополнили дважды;

  • ​​​​​​​какие рычаги воздействия имеют кредиторы на недобросовестного должника и как их применять.

Что такое резерв на ЕНС и как он работает

Как зарезервировать средства на счете ЕНС, что такое зарезервированная сумма и какие платежи резервируются на ЕНС, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

Как в 2024 году заполнить уведомление по НДФЛ

Предлагаем вам инструкцию, как заполнить уведомление по НДФЛ в 2024 году и не допустить ошибок.

Как уберечь персональные данные от утечки

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как организовать защиту персональных данных и не получить штрафные санкции за утечку.

ЕНС: налоговики списали старый долг со счета ИП, что делать

У ИП как у физлица один ИНН и один ЕНС. Поэтому налоговики без сомнений списывают налоговые долги физического лица с его ЕНС, провоцируя недостаток средств для внесения текущих платежей ИП. Что делать, если бюджет за ваш счет пополнили дважды?

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в июне 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений июня по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Как оспорить сделки банкрота

Разберем, какие рычаги воздействия имеют кредиторы на недобросовестного должника и как их применять.

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