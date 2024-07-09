Как оспорить сделки банкрота, обжаловать списание с ЕНС, уберечь данные от утечки. Дайджест разборов

На текущей неделе разбирали:

как заполнить уведомление по НДФЛ в 2024 году и не допустить ошибок;

что делать, если бюджет за ваш счет пополнили дважды;

​​​​​​​какие рычаги воздействия имеют кредиторы на недобросовестного должника и как их применять.

Как зарезервировать средства на счете ЕНС, что такое зарезервированная сумма и какие платежи резервируются на ЕНС, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

Предлагаем вам инструкцию, как заполнить уведомление по НДФЛ в 2024 году и не допустить ошибок.

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как организовать защиту персональных данных и не получить штрафные санкции за утечку.

У ИП как у физлица один ИНН и один ЕНС. Поэтому налоговики без сомнений списывают налоговые долги физического лица с его ЕНС, провоцируя недостаток средств для внесения текущих платежей ИП. Что делать, если бюджет за ваш счет пополнили дважды?

Подготовили для вас обзор разъяснений июня по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Разберем, какие рычаги воздействия имеют кредиторы на недобросовестного должника и как их применять.

Что еще есть в подписке

Вы не просто открываете доступ к новым материалам, которые выходят каждый день! Вы также получаете:

Доступ к каталогу уже имеющихся разборов

В базе «Клерка» их больше 1 000! Темы самые нужные: ЕНП, заполнение платежек по налогам по новым правилам, налоговая оптимизация, защита при налоговых проверках, все виды отчетности. Мы пишем про все нужные бухгалтерам и кадровикам темы.

Разбор на выбранную ВАМИ ЛИЧНО тему

Вы получаете уникальную возможность заказать свою тему разбора у главного редактора «Клерка».

Подключить подписку на месяц

Подключайтесь!