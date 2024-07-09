Финансовые инструменты для малых инвесторов: как зарабатывать на рынке с ограниченным бюджетом

В статье расскажу, какие финансовые инструменты могут использовать инвесторы с небольшим капиталом, например, в 100 тысяч рублей.

Слово «инвестиции» часто ассоциируется с миллионными бюджетами. Для некоторых активов это справедливо: вложения в недвижимость, например, требуют начального капитала как минимум в 2–3 млн рублей. Однако на рынке инвестирования есть и намного более доступные инструменты. Начать инвестировать можно даже с небольшой суммы денег — от 10 тысяч рублей.

Консервативные инструменты

1. Банковские депозиты в рублях

Вклад в банке — это самый доступный, а благодаря высокой ключевой ставке — еще и один из самых доходных инструментов на сегодняшнем рынке. При этом вклады до 1,4 миллиона рублей застрахованы, соответственно, риски минимальны.

По данным на 26 июня 2024 года, доходность по депозитам достигает 17–18% годовых. Таким образом, за год капитал в 100 тысяч рублей, размещенный на вкладе, может принести 17–18 тысяч.

2. Акции на фондовом рынке

Чтобы покупать и продавать акции на бирже, достаточно оформить брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Это можно сделать через брокеров, которые сегодня есть во многих крупных российских банках: Сбере, ВТБ, Т-Банке. Суммы в 100 тысяч рублей будет достаточно для формирования сбалансированного портфеля.

В него можно включить голубые фишки — акции самых устойчивых публичных компаний с самой большой капитализацией. Например, это «Лукойл», «Роснефть», «Ростелеком», «Яндекс», «Магнит». Полный список можно найти на сайте Московской биржи.

В целом я советую вкладывать деньги только в тот бизнес, в котором вы более-менее разбираетесь и где вам понятна модель генерации денег и возможные риски. То есть если вы ничего не понимаете в медицине, не стоит вкладываться в компанию, которая обещает изобрести лекарство от рака.

Выберите стратегию и критерии, по которым вы собираетесь покупать акции. Затем определитесь, какой результат вам интересен: кратный рост стоимости компании или стабильная дивидендная доходность.

Разберитесь, по каким параметрам оценивать бизнес. Выделите некоторое время, чтобы понаблюдать за фондовым рынком и поведением акций тех компаний, которые вам интересны. Возможно, за этот период вам подвернется хорошая возможность по цене.

В некоторых случаях лучше копить средства и в это время следить за рядом активов, чтобы в итоге выбрать несколько приоритетных направлений и суммой, которую вы готовы вложить в каждое из них.

3. Облигации федерального займа и облигации крупных компаний

Облигации — это ценные бумаги, которые эмитент продает, чтобы привлечь финансирование. В случае с ОФЗ таким эмитентом выступает государство. Купить облигации, как и акции, можно при наличии брокерского счета или ИИС.

Доходность по облигациям состоит из двух частей:

купонные выплаты — это деньги, которые инвестор получает в течение срока обращения облигации;

номинальная стоимость — это по сути тело долга (например, 1000 рублей), которые возвращаются инвестору после окончания срока обращения.

ОФЗ считаются консервативным финансовым инструментом, доходность по ним сейчас — 15–16%. Доходность по облигациям частных компаний может достигать 20–30%.

При выборе корпоративных облигаций также стоит выбирать компании из понятных вам отраслей. Также важно смотреть на номинал, текущую доходность и доходность к погашению, дату погашения, величину купона и период выплат.

4. Валюта

Торги долларом и евро на Московской бирже прекращены, но наличную валюту все еще можно купить в отделениях банков. Сегодня курс валюты устанавливает Центробанк.

Курс доллара на 26 июня — 87,27 рубля; евро — 93,73 рубля. Ожидается, что к концу 2024 года они могут вырасти до 100-105 рублей соответственно, что даст около 20% годовой доходности.

Альтернативные инвестиции

1. Краудлендинговые платформы

Сегодня в России активно развивается рынок цифровых инвестиционных платформ, пользователи которых вкладывают деньги в бизнес-проекты, ищущие частного финансирования. За 2023-й и I квартал 2024 года предприятия смогли таким образом привлечь 44,5 миллиарда инвесторских средств.

Доходность на краудлендинговых платформах достигает 30% годовых. При этом заходить на платформы можно с минимальными суммами (на некоторых — от 1000 рублей).

Еще одно преимущество этого инвестиционного инструмента — широкие возможности для диверсификации портфеля. На платформах инвесторам предлагаются очень разные компании из разных ниш. А вложить в каждый проект можно совсем небольшие суммы (иногда даже от 1 рубля). Поэтому на 100 тысяч рублей можно составить диверсифицированный портфель и снизить риски.

Тем не менее, важно понимать, что такие инвестиции более рискованны, чем традиционные.

2. Драгоценные металлы и обезличенные металлические счета

Драгметаллы, в первую очередь золото, традиционно являются защитным активом. Спрос на него растет в периоды экономической нестабильности.

Весной 2024 года цена на золото также выросла и достигла максимальных исторических значений (около 2 450 долларов за тройскую унцию). В начале лета произошла небольшая коррекция (данные на 26 июня: 2 318 долларов за тройскую унцию), но, по прогнозам экспертов, в ближайшее время восходящий тренд вернется и золото продолжит дорожать.

Сегодня доступны разные способы инвестировать в золото:

купить в банке золотой слиток , весом 1 грамма составит около 8 тысяч рублей;

купить инвестиционные золотые монеты , стоимость — от 26 тысяч рублей;

открыть обезличенный металлический счет, который будет привязан к курсу золота.

3. Сдача в аренду твердого актива

Имея капитал в 100 тысяч рублей, можно купить твердый актив, который пользуется спросом на рынке, и сдавать его в аренду. Например, это может быть:

SUP-доска или другое туристическое снаряжение;

грузовой контейнер;

строительная бытовка.

Такие инвестиции могут принести доходность от 20% годовых.

4. Инвестиции в себя или свое дело

Еще один разумный способ инвестировать 100 тысяч рублей — это вложить их в свое развитие или в свое дело.

Здесь я не имею в виду открытие собственного бизнеса. Это скорее вложения в то, чем человек уже занимается. Например, парикмахер может пройти обучение новой технике, стать более востребованным специалистом и повысить свой средний чек. А фотограф может снять студию или купить новое оборудование, улучшить качество своего продукта и тоже начать больше зарабатывать.

Как инвестору выбрать финансовые инструменты

При выборе финансовых активов для инвестирования стоит опираться на следующие факторы.

Собственная инвестиционная стратегия. Это личный план инвестора, в соответствии с которым он отбирает активы для своего портфеля и которым руководствуется при принятии инвестиционных решений. Результаты в инвестировании на 93% зависят от соотношения активов (например, облигаций, акций и валюты) и лишь на 2–4% — от конкретного выбора внутри каждого актива или времени покупки.

Готовность инвестора к рискам. Чаще всего наиболее доходные инвестиционные активы являются наиболее рискованными. Чем выше ожидаемая доходность, тем больше риск потерять часть капитала или всю вложенную сумму.

При этом есть порог фиксированной доходности (я оцениваю его в 50% годовых), когда потеря денег становится практически гарантированной. Такую высокую доходность предлагают только финансовые пирамиды.

Следовательно, каждый инвестор лично для себя определяет: насколько он готов рисковать в ожидании высокой доходности и какую сумму денег готов потерять в случае форс-мажора.

Цель инвестирования и время, в течение которого инвестор рассчитывает получить результат. В инвестициях существуют краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели. В зависимости от того, когда инвестор планирует получить доходность и реализовать свои цели, он может выбирать инструменты, которые принесут доход в течение нужного времени. Например, для достижения краткосрочных целей (до 1 года) можно использовать банковские депозиты. Для долгосрочных (5–10 лет) подойдет недвижимость, фондовый рынок, драгметаллы.

Что еще важно учитывать

Капитал в 100 тысяч рублей, скорее всего, не позволит инвестору создать себе полностью пассивный доход . Чтобы зарабатывать, потребуется вовлеченность (особенно если мы говорим о покупке и сдаче в аренду твердого актива).

Начинающему инвестору стоит выбирать инструменты и сферы бизнеса, в которых он сам разбирается . Кроме того, важно, чтобы инвестор верил в свой актив — в противном случае вкладывать в него деньги будет психологически сложно.

Обязательным правилом при формировании инвестиционного портфеля является диверсификация . Нужно не только выбирать разные активы (например, инвестировать в бизнес и в драгметаллы), но и диверсифицироваться внутри каждого актива (допустим, вкладывать деньги в компании из разных секторов экономики).

При выборе активов важно понимать, что любые инвестиции связаны с риском. Все инвестиционные решения должны приниматься осознанно, после самостоятельного анализа или консультации независимого специалиста.

*Не является инвестиционной рекомендацией. Помните: инвестиции – это высокий риск. Получите консультацию независимого специалиста или проведите собственное исследование и анализ перед любыми вложениями.