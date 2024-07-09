В материале разберем, что такое себестоимость производства продукции. Рассмотрим, из чего она состоит и каких бывает видов. Поговорим о том, как происходит ее калькуляция и учет.

Что такое себестоимость продукции

Себестоимость товара состоит из суммы всех издержек предприятия, которые оно несёт для производства, продвижения и реализации одной единицы товаров, работ или услуг. Этот показатель определяют все компании, которые производят продукцию, а не перепродают готовые товары. Он непосредственно говорит об уровне рентабельности организации.

Расчет такой величины позволяет бизнесу через оптимизацию расходов и снижение затрат получать наибольшую прибыль. Этот показатель отражает эффективность производственной деятельности компании.

При определении себестоимости нужен анализ определенных факторов. Придется учитывать затраты на сырьё, цену топлива и энергии, расходы на оплату труда, а также другие издержки, которые нужны для производства и продажи товаров (п. 8 Основных положений, утвержденных Госпланом СССР, Госкомцен СССР, Минфином СССР, ЦСУ СССР 20.07.1970).

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Составляющие себестоимости продукции

Себестоимость продукции складывается из различных издержек, которые напрямую или косвенно сопряжены с производством товаров. Эти расходы можно распределить по нескольким категориям:

издержки на сырье, материалы, из которых изготавливают товары;

расходы, связанные с оплатой энергоносителей: электричества, газа, топлива;

издержки на покупку, аренду, обслуживание оборудования, техники, программного обеспечения;

расходы на выплату заработной платы сотрудникам предприятия;

затраты на оплату обязательных платежей: налогов, социальных выплат сотрудникам;

расходы на рекламу и продвижение продукции, проведение маркетинговых мероприятий;

административные расходы.

Виды себестоимости продукции

Единого варианта классификации себестоимости товаров не существует. Значение имеет сфера деятельности компании, размеры бизнеса, особенности работы фирмы.

Каждое юрлицо само устанавливает порядок определения этого показателя, исходя из технологических аспектов производства товаров, применяемого оборудования и своих управленческих задач.

Себестоимость подразделяют в зависимости от источника сведений для ее определения на следующие ее виды:

плановую (нормативную) . Ее рассчитывают на начало каждого месяца или другого планируемого периода исходя из действующих на предприятии норм расхода материальных и рабочих ресурсов. Это могут быть нормы применения сырья, материалов, полуфабрикатов, актуальных тарифных ставок, норм выработки и заданий по производительности труда;

фактическую . Ее определяют на конец отчетного периода по данным бухучета о реально понесенных издержках на производство. Эта величина может не совпадать с плановым показателем. Плановую и фактическую себестоимость рассчитывают по одинаковой методике и по одним и тем же калькуляционным статьям. Это нужно для сопоставления и анализа обоих показателей между собой;

сметную. Это разновидность плановой (нормативной) себестоимости. Ее определяют в том же порядке, но на разовые работы, которые производят по заказам сторонних компаний. К данному виду относят сметную себестоимость индивидуального заказа мебели.

В зависимости от источника возникновения расходов среди видов себестоимости выделяют:

цеховую, объединяющую производственные затраты конкретного цеха или нескольких цехов, непосредственно участвовавших в изготовлении продукции;

производственную, которую определяют с помощью сложения цеховой величины, а также административно-управленческих, общехозяйственных издержек и издержек вспомогательного производства;

полную, объединяющую производственную себестоимость продукции и расходы на ее реализацию: коммерческие и внепроизводственные затраты.

Полная фактическая себестоимость продукции является экономической базой для определения отпускных цен для готовой продукции.

При применении затратного метода ценообразования цена единицы продукции — это ее полная себестоимость, прибыль производителя от ее реализации и НДС (акциз).

Производственная себестоимость продукции

В производственную себестоимость входят все издержки, связанные с производством товаров. При ее расчете нужно учитывать цеховую себестоимость вместе с суммой административно-управленческих и общехозяйственных затрат. Кроме того, в нее включаются издержки вспомогательного производства.

То есть при расчете этой величины учитывают расходы на покупку необходимого сырья и материалов, на оплату работ и услуг сторонних предприятий, затраты на оборудование и его ремонт. Также включают заработок рабочих и начисленные на него страховые взносы.

Учитывают и другие выплаты или надбавки сотрудникам: за работу в ночное и сверхурочное время, в праздничные дни, выплату премий. В производственную себестоимость входят также и другие издержки, относящиеся к производственному процессу.

Фактическая себестоимость продукции

Фактическую себестоимость составляет сумма всех реально совершенных расходов на производство и реализацию конкретного вида товаров.

Для ее определения на конец отчетного периода устанавливают размер действительно понесенных издержек на производство, используя данные бухгалтерского учета.

Полученный результат обычно сравнивают с плановыми данными, выведенными на начало периода. Затем по окончании отчетного периода запланированная себестоимость корректируется на суммы отклонений, выявленных в ходе производства.

Отклонение фактической себестоимости от плановой может быть положительным. Это значит, что на производство продукции потребовалось больше ресурсов, чем планировалось. В таком случае говорят, что произошел перерасход.

Также этот показатель может быть отрицательным, если ресурсов на производство продукции было затрачено меньше, чем было запланировано. Такая ситуация свидетельствует об экономии предприятия.

Допустимый размер отклонений компания может установить сама и закрепить в своих внутренних документах.

Плановая себестоимость продукции

Плановая себестоимость называется также нормативной. Ее рассчитывают на начало каждого месяца или другого планируемого периода. При этом исходят из установленных на предприятии норм расходования материальных и трудовых ресурсов. Так, учитывают нормы применения сырья, материалов, полуфабрикатов, существующие тарифные ставки, нормы выработки и заданий по производительности труда.

Если в компании нет актуальных норм расхода производственных ресурсов, то нужную величину рассчитывают по отчетным данным за предыдущие периоды. Этот способ применяют для товаров, которые предприятие уже выпускало в прошлом.

Рассчитанные показатели плановой себестоимости по завершении периода сравнивают с фактическими величинами.

Калькулирование себестоимости продукции

Калькулирование себестоимости продукции — это подсчет в денежной форме (обычно в тыс. руб.) затрат на производство единицы товаров или на отдельный вид производства. Его применяют, чтобы определить плановую или фактическую себестоимость товаров.

Калькулирование направлено на решение следующих задач:

получить экономическое обоснование цены товара;

безошибочно и разумно учесть все издержки;

контролировать объем и качество товаров;

контролировать применение материальных и трудовых ресурсов, выполнение утвержденных сумм расходов на обслуживание и административное управление;

уменьшить затраты на производство товаров, увеличить рентабельность их производства и повысить конкурентный потенциал;

контролировать процесс оценки и стимулирования результатов труда в отделах компании;

определить базу, необходимую для доходности производства.

Методы калькулирования себестоимости продукции позволяют:

изучить, как формируется себестоимость отдельных видов продукции;

сравнить реальные издержки с запланированными;

сопоставить свои расходы с издержками конкурентов;

обосновать цены на товары;

принять решение о выпуске более рентабельных видов продукции.

Учет затрат и калькулирование себестоимости товаров можно вести в соответствии с Основными положениями от 20.07.1970 или согласно отраслевым методическим положениям по формированию затрат на производство и реализацию продукции, работ или услуг.

Используют разные методы калькуляции. Они нужны для определения издержек производства, себестоимости готовой продукции, объема незавершенного производства на основании подсчета затрат. Это позволит предприятию получить подробные сведения о затратах и структуре себестоимости, рассчитать фактическую себестоимость единицы изделия.

Исходя из вида продукции, степени ее сложности, особенностей организации производства в компаниях применяются следующие ключевые методы калькулирования (п. 85 Основных положений от 20.07.1970):

Нормативный метод.

Он применяется при массовом и серийном производстве разнообразной и сложной продукции, состоящей из большого количества деталей и узлов.

К нему прибегают на предприятиях обрабатывающих отраслей промышленности: машиностроительной, швейной, обувной, трикотажной, шинной, мебельной (п. 86 Основных положений от 20.07.1970). При этом готовят нормативную калькуляцию на каждый вид товара по нормам расхода материалов, зарплаты и другим, которые действительны на начало отчетного периода. Учет затрат ведется в пределах установленных норм и по отклонениям от них.

Метод позволяет своевременно выявлять отклонения и вести учет изменения норм, устанавливать причины несоответствия им, находить виновников или просчеты в технологическом процессе.

Отклонением от норм считается как экономия, так и дополнительный расход сырья, материалов, зарплаты и других производственных затрат. Метод позволяет рассчитать себестоимость еще до окончания месяца. Все затраты распределяются по центрам ответственности и сопоставляются с фактическими расходами.

Попередельный метод.

Он применяется на предприятиях с однородной по исходному материалу и характеру обработки массовой продукцией. При этом производственный процесс состоит из отдельных самостоятельных стадий производства.

Такой метод используют в химической и металлургической отраслях промышленности, ряде отраслей лесной, легкой и пищевой промышленности. Он применяется также в производствах с комплексным использованием сырья (п. 90 Основных положений от 20.07.1970).

Основные технологические затраты учитываются по переделам, то есть стадиям превращения основных материалов в готовую продукцию. Внутри каждого передела прямые расходы на сырье, основные материалы, зарплату производственных рабочих учитываются по видам полуфабрикатов или готовых изделий либо по группам однородной продукции.

Общепроизводственные расходы учитываются по переделам, а внутри переделов распределяются по группам продукции пропорционально установленной базе. Общехозяйственные расходы учитываются по предприятию в целом с последующим их косвенным распределением.

Позаказный метод.

Он применяется в индивидуальном и мелкосерийном производстве сложных изделий, а также при производстве опытных, экспериментальных, ремонтных и тому подобных работ (п. 93 Основных положений от 20.07.1970).

Главным образом используется в машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности на предприятиях, где расходы на производство учитываются по отдельным заказам на изготовление изделия.

Объектом учета и калькулирования является отдельный производственный заказ. Прямые затраты на материалы, покупные полуфабрикаты, зарплату работников с начислениями относят на каждый заказ по прямому назначению на основе данных первичных документов. А косвенные распределяют пропорционально установленной базе.

Фактическая себестоимость изделий, производимых по заказу, определяется после его выполнения, поэтому не нужно распределять издержки между готовой продукцией и незавершенным производством.

При изготовлении по заказу нескольких изделий фактическая себестоимость каждого из них определяется так: все затраты за вычетом брака и отходов делят на количество выпущенных изделий по данному заказу. Если же заказ состоит из одного изделия, то его себестоимость будет равна общему итогу издержек по данному заказу.

На практике указанные методы калькулирования могут применяться одновременно и в сочетании. Выбранный метод расчета нужно зафиксировать в бухгалтерской учетной политике (п. 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденные приказом Минфина от 06.10.2008 № 106н).

Учет себестоимости продукции

Фактическую себестоимость готовой продукции учитывают на счете 20 по названиям товаров, для которых созданы отдельные субконто в аналитическом учете.

Прямые затраты, которые полностью относятся к продукции одного наименования, сразу относят в дебет соответствующего субконто счета 20. Так учитывают материалы, которые применялись для изготовления товаров, зарплату рабочих, занятых только в этом производстве. Прямые затраты на изготовление полуфабрикатов относят в дебет соответствующего субконто счета 21.

Все остальные производственные затраты — косвенные, их распределяют по субконто на последнее число месяца. Порядок распределения компания устанавливает самостоятельно.

Так, зарплату рабочего, занятого на производстве двух наименований продукции, можно распределить пропорционально материальным затратам на их изготовление или нормативной себестоимости продукции (п. 25 ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденные приказом Минфина от 15.11.2019 № 180н).

Накладные расходы распределяют по подразделениям, затем по видам продукции и, наконец, по отдельным наименованиям. Накладные расходы — издержки, не связанные непосредственно с производственным процессом. Это затраты на вспомогательные подразделения и общепроизводственные расходы — на ремонт и эксплуатацию оборудования, на содержание производственных помещений. Распределять расходы по подразделениям можно пропорционально стоимости их основных средств или зарплате работников.

Общехозяйственные расходы списывают со счета 26 в расходы текущего периода. В себестоимость их обычно не включают (п. 18 ФСБУ 5/2019).