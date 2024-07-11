Счет 90: субсчета, проводки, закрытие

Счет 90 — это активно-пассивный счет.

Планом счетов к счету 90 предусмотрены субсчета:

90-9 «Прибыль / убыток от продаж» — в конце каждого месяца на этом субсчете подводят итоги: рассчитывают финансовый результат от реализации за месяц, по дебету отражают прибыль, по кредиту — убыток;

90-4 «Акцизы» — по дебету отражают суммы начислений акцизов, которые были включены в цену продукции. Этот субсчет используют компании, которые продают подакцизные товары;

90-3 «Налог на добавленную стоимость» — по дебету субсчета отражают начисленный с продажи НДС;

90-1 «Выручка» — по кредиту субсчета отражают выручку от продажи товаров, продукции;

При необходимости можно открыть дополнительные субсчета.

Например, в многих бухгалтерских программах встроены субсчета:

90-8 «Управленческие расходы» — в дебете субсчета отражают затраты на управление компанией.

90-7 «Коммерческие расходы» — в дебете субсчета отражают затраты, возникшие при продаже.

Операции, не связанные с основной деятельностью, через счет 90 не проходят.

Например: производственная компания проводит через счет 90 продажу своей продукции. А если она решила продать ненужный станок, то эта операция пройдет через счет 91.

Вот так можно представить счет 90 в виде таблички:

Счет 90 Субсчета Дебет Кредит 90-1 Выручка 90-2 Себестоимость 90-3 НДС 90-9 Прибыль <> Убыток