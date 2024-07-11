Счет 90: субсчета, проводки, закрытие

Счет 90: для чего предназначен
В плане счетов (приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н) он называется счет 90 «Продажи».
На этом счете обобщается информации о доходах и расходах, которые связаны с обычными видами деятельности организации, а также для определения финансового результата по ним.
Счет 90 — это активно-пассивный счет.
Планом счетов к счету 90 предусмотрены субсчета:
90-1 «Выручка» — по кредиту субсчета отражают выручку от продажи товаров, продукции;
90-2 «Себестоимость продаж» — в дебет субсчета вносят себестоимость проданной продукции;
90-3 «Налог на добавленную стоимость» — по дебету субсчета отражают начисленный с продажи НДС;
90-4 «Акцизы» — по дебету отражают суммы начислений акцизов, которые были включены в цену продукции. Этот субсчет используют компании, которые продают подакцизные товары;
90-9 «Прибыль / убыток от продаж» — в конце каждого месяца на этом субсчете подводят итоги: рассчитывают финансовый результат от реализации за месяц, по дебету отражают прибыль, по кредиту — убыток;
При необходимости можно открыть дополнительные субсчета.
Например, в многих бухгалтерских программах встроены субсчета:
90-7 «Коммерческие расходы» — в дебете субсчета отражают затраты, возникшие при продаже.
90-8 «Управленческие расходы» — в дебете субсчета отражают затраты на управление компанией.
Операции, не связанные с основной деятельностью, через счет 90 не проходят.
Например: производственная компания проводит через счет 90 продажу своей продукции. А если она решила продать ненужный станок, то эта операция пройдет через счет 91.
Вот так можно представить счет 90 в виде таблички:
Счет 90
Субсчета
Дебет
Кредит
90-1
Выручка
90-2
Себестоимость
90-3
НДС
90-9
Прибыль
<> Убыток
С какими счетами корреспондирует счет 90
Учет на счете 90
В течение месяца на субсчетах счета 90 отражают операции реализации и признания расходов.
В конце месяца сравнивают суммарный оборот по дебету и кредиту счета 90.
Если дебет счета 90 меньше кредита, то прибыль от продаж учитывается так:
Дт 90-9 Кт 99 — отражен финансовый результат от продажи (прибыль).
Если дебет счета 90 больше кредита, то убыток от продаж учитывается так:
Дт 99 Кт 90-9 — отражен финансовый результат от продажи (убыток).
Поэтому 90 счет не имеет остатков на начало или конец периода. При этом его субсчета не закрыты. Записи на них накапливаются весь год, а субсчета закрываются только в конце года при реформации баланса.
Например, вот так выглядят прибыльная деятельность:
Счет 90
Субсчета
Дебет
Кредит
Начальное сальдо
0
0
90-1
150 000
Выручка
90-2
80 000
Себестоимость
90-3
25 000
НДС
Обороты по счету
105 000
150 000
90-9
45 000
Прибыль
(Дт 90-9 Кт 99)
Конечное сальдо
0
0
Как на счете 90 отражают реализацию
Проводки по реализации продукции могут выглядеть так:
Дебет
Кредит
Сумма, тыс. руб.
Операция
62
90-1
125 000
Отражена выручка от продаж
90-3
68
25 000
Начислен НДС
90-2
43
94 000
Списана себестоимость продукции
90-7
26
8 000
Списаны управленческие расходы
99
90-9
2 000
Отражен убыток от продаж
Закрытие года
Обычно операцию по закрытию года бухгалтер выполняет в учетной программе.
При закрытии вручную последовательность операций будет такая:
Д 90-1 К 90-9 — закрытие субсчета 90-1.
Д 90-9 К 90-2 (90-3, 90-4 и т.д.) — закрытие остальных субсчета.
Д 90-9 К 99 или Д 99 К 90-9 — признание прибыли/убытка.
Счет 99 в конце года тоже нужно обнулить заключительной проводкой (реформация баланса).
Д 99 К 84 — если на конец года образовалась прибыль.
Д 84 К 99 — если год закончился с убытком.
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