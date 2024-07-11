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Бухгалтерский учет

Счет 90: субсчета, проводки, закрытие

Разберем, как отражают операции на счете 90 и как его закрывают в конце года.
Счет 90: субсчета, проводки, закрытие
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Счет 90: для чего предназначен

В плане счетов (приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н) он называется счет 90 «Продажи».

На этом счете обобщается информации о доходах и расходах, которые  связаны с обычными видами деятельности организации, а также для определения финансового результата по ним. 

Счет 90 — это активно-пассивный счет

Планом счетов к счету 90 предусмотрены субсчета:

  • 90-1 «Выручка» — по кредиту субсчета отражают выручку от продажи товаров, продукции;

  • 90-2 «Себестоимость продаж» — в дебет субсчета вносят себестоимость проданной продукции;

  • 90-3 «Налог на добавленную стоимость» — по дебету субсчета отражают начисленный с продажи НДС;

  • 90-4 «Акцизы» — по дебету отражают суммы начислений акцизов, которые были включены в цену продукции. Этот субсчет используют компании, которые продают подакцизные товары;

  • 90-9  «Прибыль / убыток от продаж» — в конце каждого месяца на этом субсчете подводят итоги: рассчитывают финансовый результат от реализации за месяц, по дебету отражают прибыль, по кредиту — убыток;

При необходимости можно открыть дополнительные субсчета. 

Например, в многих бухгалтерских программах встроены субсчета: 

  • 90-7 «Коммерческие расходы» — в дебете субсчета отражают затраты, возникшие при продаже.

  • 90-8 «Управленческие расходы» — в дебете субсчета отражают затраты на управление компанией.

Операции, не связанные с основной деятельностью, через счет 90 не проходят. 

Например: производственная компания проводит через счет 90 продажу своей продукции. А если она решила продать ненужный станок, то эта операция пройдет через счет 91.

Вот так можно представить счет 90 в виде таблички:

Счет 90

Субсчета

Дебет

Кредит

90-1

Выручка

90-2

Себестоимость

90-3

НДС

90-9

Прибыль

<> Убыток

С какими счетами корреспондирует счет 90

Учет на счете 90

В течение месяца на субсчетах счета 90 отражают операции реализации и признания расходов

В конце месяца сравнивают суммарный оборот по дебету и кредиту счета 90.

Если дебет счета 90 меньше кредита, то прибыль от продаж учитывается так:

  • Дт 90-9 Кт 99 — отражен финансовый результат от продажи (прибыль).

Если дебет счета 90 больше кредита, то убыток от продаж учитывается так:

  • Дт 99 Кт 90-9отражен финансовый результат от продажи (убыток).

Поэтому 90 счет не имеет остатков на начало или конец периода. При этом его субсчета не закрыты. Записи на них накапливаются весь год, а субсчета закрываются только в конце года при реформации баланса.

Например, вот так выглядят прибыльная деятельность:

Счет 90

Субсчета

Дебет

Кредит

Начальное сальдо

0

0

90-1

150 000

Выручка

90-2

80 000

Себестоимость

90-3

25 000

НДС

Обороты по счету

105 000

150 000

90-9

45 000

Прибыль 

(Дт 90-9 Кт 99)

Конечное сальдо

0

0

Как на счете 90 отражают реализацию

Проводки по реализации продукции могут выглядеть так:

Дебет

Кредит

Сумма, тыс. руб.

Операция

62

90-1

125 000

Отражена выручка от продаж

90-3

68

25 000

Начислен НДС

90-2

43

94 000

Списана себестоимость продукции

90-7

26

8 000

Списаны управленческие расходы

99

90-9

2 000

Отражен убыток от продаж

Закрытие года

Обычно операцию по закрытию года бухгалтер выполняет в учетной программе.

При закрытии вручную последовательность операций будет такая:

  • Д 90-1 К 90-9 — закрытие субсчета 90-1.

  • Д 90-9 К 90-2 (90-3, 90-4 и т.д.) — закрытие остальных субсчета.

  • Д 90-9 К 99 или Д 99 К 90-9 — признание прибыли/убытка.

Счет 99 в конце года тоже нужно обнулить заключительной проводкой (реформация баланса).

  • Д 99 К 84 — если на конец года образовалась прибыль.

  • Д 84 К 99 — если год закончился с убытком.

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