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ЕАЭС

Какую отчетность нужно сдавать ИП на УСН при работе с контрагентом из ЕАЭС

Если ИП начал импортировать товар из любой страны ЕАЭС, то ему придется сдавать особую отчетность. Рассказываем, что должен сдать ИП и какие налоги ему нужно уплатить.
Какую отчетность нужно сдавать ИП на УСН при работе с контрагентом из ЕАЭС
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Ситуация: ИП на УСН начал работать с контрагентом из страны ЕАЭС (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика) по импорту. Какую отчетность ему нужно сдать?

При импорте из стран ЕАЭС предприниматель сдает декларацию по косвенным налогам и уплачивает НДС. Если товар подакцизный, то нужно уплатить акцизы. Помимо декларации нужно подать заявление о ввозе или перечень заявлений в электронном виде.

А еще ИП должен предоставить контрагенту из ЕАЭС копии заявлений. Так контрагент сможет подтвердить нулевую ставку НДС.

Также ИП должен подать статформу в ФТС. Она подается в электронном виде через личный кабинет на сайте ФТС.

Если ИП оплачивает импортный товар, а не платит за перевозку иностранным перевозчикам, то кроме перечисленных документов он ничего не сдает.

С выручки нужно уплатить налог по упрощенке, который зависит от выбранного подвида системы — «Доходы минус расходы» или «Доходы».

Если ИП платит за перевозку иностранным перевозчикам

В этом случае появляются дополнительные обязанности.

Иностранная организация обязана уплачивать налог на прибыль, если получает доходы от источников в РФ (п. 1 статьи 306 НК). Доход иностранного перевозчика, доставляющего товар в Россию, попадает под это правило.

При этом нужно учесть, что со всеми странами ЕАЭС заключены соглашения об избежание двойного налогообложения (СИДН). По ним доходы от международных перевозок облагаются налогом в стране перевозчика, а значит налог на прибыль уплачивать не нужно. Правда, подтвердить такое право придется документами о резидентстве.

Если у иностранной организации нет в РФ представительства или филиала, то ИП становится налоговым агентом по налогу на прибыль. Ему придется сдать налоговый расчет о суммах, выплаченных иностранным организациям доходов, даже при отсутствии обязанность удержать и перечислить в бюджет налог.

А вот НДС ИП, как налоговому агенту, по транспортным услугам платить не придется, т.к. местом реализации таких услуг признается территория страны перевозчика..

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