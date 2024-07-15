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Трудовое право

Что такое сдельно-премиальная система оплаты труда

Этого понятия не найти в нормативных актах. На профессиональном языке бухгалтера под сдельно-премиальной системой оплаты труда понимают систему оплаты, когда вдобавок к заработку со сдельными расценками работнику причитаются иные выплаты стимулирующего характера.
Что такое сдельно-премиальная система оплаты труда
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Какие возможно установить премии

Нормативно перечень не определен. Премии могут быть разными, в зависимости от сферы деятельности.

Например,

  • на производстве можно премировать работников за снижение процента бракованной продукции и выполнение / перевыполнение плана;

  • в сфере обслуживания – за эффективную организацию труда;

  • в сфере бытовых услуг, общепите, коммунальном хозяйстве – за периоды без жалоб.

В общем, везде, где есть необходимость дополнительно мотивировать работников улучшать качественные и количественные показатели труда.

Как оформить сдельно-премиальную систему

Условия о сдельно-премиальной системе оплаты труда, в том числе об условиях премирования, устанавливаются локальным нормативным актом или коллективным договором (ст. 129, 135, 144, 191 ТК).

Это может быть положение о сдельно-премиальной системе оплаты. Форму ее ни закон, ни подзаконные акты не устанавливают, т. е. работодатель вправе утвердить ее по своему усмотрению, установив в том числе:

  • размеры сдельных расценок;

  • условия, виды, размеры выплаты премий;

  • иные доплаты и надбавки стимулирующего характера.

С положением следует ознакомить под роспись сотрудников, на которых положение распространяется.

Пример расчета

Формула расчета зарплаты:

Сдельная расценка

за ед. продукцию

х

Количество

изготовленной

продукции

+

Премия

=

Заработная плата

Пример 1

Предположим, что женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, трудится на условиях неполного рабочего дня пекарем-кондитером.

Оплата – 1 500 руб. за единицу продукции (один торт весом 3 кг).

За работу без брака ежемесячно выплачивается премия: 20% от суммы за месячный объем. За апрель сотрудница изготовила 30 единиц продукции, заработав 54 000 руб., где:

  • 45 000 руб. (1 500 руб. x 30 шт) – в счет оплаты произведенной продукции;

  • 9 000 руб. (45 000 руб. x 20%) – премиальные.

Пример 2

Теперь примем за условие, что рабочий получает: 600 руб. сдельно за одну деталь при норме выработки – 100 деталей в месяц.

За перевыполнение нормы предусмотрена премия в размере 50 руб. за каждую единицу продукции.

За месяц сотрудник изготовил 110 деталей и заработал 65 000 руб., где:

  • 60 000 руб. (600 руб. х 100 шт) – в счет оплаты произведенной продукции;

  • 5 000 руб. (50 руб. х 10 шт) – премиальные.

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Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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