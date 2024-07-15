Что такое сдельно-премиальная система оплаты труда

Формула расчета зарплаты:

Пример 1

Предположим, что женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, трудится на условиях неполного рабочего дня пекарем-кондитером.

Оплата – 1 500 руб. за единицу продукции (один торт весом 3 кг).

За работу без брака ежемесячно выплачивается премия: 20% от суммы за месячный объем. За апрель сотрудница изготовила 30 единиц продукции, заработав 54 000 руб., где:

45 000 руб. (1 500 руб. x 30 шт) – в счет оплаты произведенной продукции;

9 000 руб. (45 000 руб. x 20%) – премиальные.

Пример 2

Теперь примем за условие, что рабочий получает: 600 руб. сдельно за одну деталь при норме выработки – 100 деталей в месяц.

За перевыполнение нормы предусмотрена премия в размере 50 руб. за каждую единицу продукции.

За месяц сотрудник изготовил 110 деталей и заработал 65 000 руб., где: