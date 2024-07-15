Что такое сдельно-премиальная система оплаты труда

Какие возможно установить премии
Нормативно перечень не определен. Премии могут быть разными, в зависимости от сферы деятельности.
Например,
на производстве можно премировать работников за снижение процента бракованной продукции и выполнение / перевыполнение плана;
в сфере обслуживания – за эффективную организацию труда;
в сфере бытовых услуг, общепите, коммунальном хозяйстве – за периоды без жалоб.
В общем, везде, где есть необходимость дополнительно мотивировать работников улучшать качественные и количественные показатели труда.
Как оформить сдельно-премиальную систему
Условия о сдельно-премиальной системе оплаты труда, в том числе об условиях премирования, устанавливаются локальным нормативным актом или коллективным договором (ст. 129, 135, 144, 191 ТК).
Это может быть положение о сдельно-премиальной системе оплаты. Форму ее ни закон, ни подзаконные акты не устанавливают, т. е. работодатель вправе утвердить ее по своему усмотрению, установив в том числе:
размеры сдельных расценок;
условия, виды, размеры выплаты премий;
иные доплаты и надбавки стимулирующего характера.
С положением следует ознакомить под роспись сотрудников, на которых положение распространяется.
Пример расчета
Формула расчета зарплаты:
Сдельная расценка
за ед. продукцию
х
Количество
изготовленной
продукции
+
Премия
=
Заработная плата
Пример 1
Предположим, что женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, трудится на условиях неполного рабочего дня пекарем-кондитером.
Оплата – 1 500 руб. за единицу продукции (один торт весом 3 кг).
За работу без брака ежемесячно выплачивается премия: 20% от суммы за месячный объем. За апрель сотрудница изготовила 30 единиц продукции, заработав 54 000 руб., где:
45 000 руб. (1 500 руб. x 30 шт) – в счет оплаты произведенной продукции;
9 000 руб. (45 000 руб. x 20%) – премиальные.
Пример 2
Теперь примем за условие, что рабочий получает: 600 руб. сдельно за одну деталь при норме выработки – 100 деталей в месяц.
За перевыполнение нормы предусмотрена премия в размере 50 руб. за каждую единицу продукции.
За месяц сотрудник изготовил 110 деталей и заработал 65 000 руб., где:
60 000 руб. (600 руб. х 100 шт) – в счет оплаты произведенной продукции;
5 000 руб. (50 руб. х 10 шт) – премиальные.
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