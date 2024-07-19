Как оформить перечисление зарплаты другому человеку

Получаем заявление
Не менее чем за 15 календарных дней до выплаты работник сообщает работодателю в письменной форме об изменении реквизитов для перевода заработной платы (ст. 136 ТК).
Заявление может выглядеть так:
Генеральному директору
ООО «Ромашка»
С. С. Иванову
от слесаря I разряда
А.Л. Гусарова
ЗАЯВЛЕНИЕ
на перечисление зарплаты третьему лицу
Прошу с апреля 2023 г. перечислять всю сумму причитающейся мне зарплаты на банковский счет Иванова Сергея Алексеевича по следующим реквизитам:
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
ИНН: 7707083893
счет: 40812310518128111035
БИК: 044525225
к/сч: 30101810400000000225
Дата, подпись
Заключаем допсоглашение
Работодателю и работнику важно закрепить порядок выплаты зарплаты в дополнительном соглашении к трудовому договору.
Одного заявления недостаточно, так как зарплата выплачивается работнику на условиях, определенных в том числе трудовым договором (ст. 136 ТК).
Формулировка допсоглашения может выглядеть следующим образом:
«Изложить пункт 3.5 Трудового договора в следующей редакции:
„3.5. Заработная плата перечисляется на счет в кредитной организации, реквизиты которого указаны в заявлении Работника“».
Дополнительное соглашение составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для работника и работодателя, и, по общему правилу, вступает в силу со дня подписания.
Факт того, что работник получил свой экземпляр, необходимо подтвердить его подписью.
Отметку о том, что «Экземпляр дополнительного соглашения получил (дата, подпись)» можно также включить в текст допсоглашения.
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