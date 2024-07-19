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Зарплата

Как оформить перечисление зарплаты другому человеку

Запрета на эту операцию нет: на чужую карту можно платить как всю зарплату, так и часть (например, в счет алиментов по нотариально удостоверенному соглашению). Причем не имеет значения, на какого человека оформлена карта. Необходимо лишь получить заявление от сотрудника и оформить допсоглашение к трудовому договору.
Как оформить перечисление зарплаты другому человеку
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Получаем заявление

Не менее чем за 15 календарных дней до выплаты работник сообщает работодателю в письменной форме об изменении реквизитов для перевода заработной платы (ст. 136 ТК).

Заявление может выглядеть так:

Генеральному директору

ООО «Ромашка»

С. С. Иванову

от слесаря I разряда

А.Л. Гусарова

ЗАЯВЛЕНИЕ

на перечисление зарплаты третьему лицу

Прошу с апреля 2023 г. перечислять всю сумму причитающейся мне зарплаты на банковский счет Иванова Сергея Алексеевича по следующим реквизитам:

ПАО СБЕРБАНК г. Москва

ИНН: 7707083893

счет: 40812310518128111035

БИК: 044525225

к/сч: 30101810400000000225

Дата, подпись

Заключаем допсоглашение

Работодателю и работнику важно закрепить порядок выплаты зарплаты в дополнительном соглашении к трудовому договору.

Одного заявления недостаточно, так как зарплата выплачивается работнику на условиях, определенных в том числе трудовым договором (ст. 136 ТК).

Формулировка допсоглашения может выглядеть следующим образом:

«Изложить пункт 3.5 Трудового договора в следующей редакции:

„3.5. Заработная плата перечисляется на счет в кредитной организации, реквизиты которого указаны в заявлении Работника“».

Дополнительное соглашение составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для работника и работодателя, и, по общему правилу, вступает в силу со дня подписания.

Факт того, что работник получил свой экземпляр, необходимо подтвердить его подписью.

Отметку о том, что «Экземпляр дополнительного соглашения получил (дата, подпись)» можно также включить в текст допсоглашения.

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Как оформить перечисление зарплаты другому человеку

Запрета на эту операцию нет: на чужую карту можно платить как всю зарплату, так и часть (например, в счет алиментов по нотариально удостоверенному соглашению). Причем не имеет значения, на какого человека оформлена карта. Необходимо лишь получить заявление от сотрудника и оформить допсоглашение к трудовому договору.

Как оформить перечисление зарплаты другому человеку
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