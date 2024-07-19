Как оформить перечисление зарплаты другому человеку

Путевка в санаторий, оплаченная работодателем, не облагается НДФЛ. Но только один раз в год

Сотрудник и члены его семьи могут отдохнуть в санатории за чет работодателя и не платить за это НДФЛ. Но есть ряд условий, одно из которых – не будет компенсации за многократный отдых в течение года.