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Налоговый учет

Как списать бракованный товар в налоговом учете

Когда реализация и возврат бракованного товара происходят в разных налоговых периодах, то непонятно, как это отразить в отчетности. При этом не всегда нужно восстанавливать НДС за бракованный товар. Рассказываем, как правильно списать бракованный товар в налоговом учете.
Как списать бракованный товар в налоговом учете
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Ситуация: организация на ОСНО приобрела товар для перепродажи. В момент передачи брак не был выявлен, а после перепродажи покупатель вернул товар с указанием на скрытый брак. Поставщик отказал в возврате товара и выплате компенсации. Как списать товар со скрытым браком в налоговом учете и что делать с НДС, который был возмещен в другом налоговом периоде?

Отразить возврат бракованного товара в налоговой отчетности можно несколькими способами:

Если реализация и возврат товара произошли в разных налоговых периодах, то организация в соответствии с абзацем 2, п. 1 ст. 54 НК и абзацем 2, п. 1 ст. 81 НК обязана предоставить уточненную налоговую декларацию за период, в котором была отражена реализация некачественного товара.

При этом произойдет обратная реализация, то есть нужно отразить стоимость товара в составе внереализационных доходов, а ранее признанный доход от его продажи — в составе внереализационных расходов согласно п. 10 ст. 250 и пп. 1 п. 2 ст. 265 НК.

Если и передача товара и возврат по браку произошли в одном налоговом периоде, то организация вправе уменьшить доходы от реализации налогового периода на сумму выручки от реализации такого товара. Сумму расходов при этом можно уменьшить на стоимость возвращаемого товара.

Как быть с НДС

С НДС ситуация двоякая. С одной стороны, при списании бракованного товара, который вернул покупатель, НДС не нужно восстанавливать — это не прописано в п. 3 ст. 170 НК. В письме ФНС от 16.04.2018 № СД-4-3/7167 уточняется, что если случай налогоплательщика не прописан в закрытом перечне вышеуказанной статьи НК, то НДС восстанавливать не нужно.

Судебная практика также свидетельствует о том, что НДС не нужно восстанавливать — например, Решение ВАС от 19.05.2011 № 3943/11, Постановление ФАС Московского округа от 15.07.2014 № Ф05-7043/2014 .

С другой стороны, в некоторых разъяснениях указано, что НДС все же нужно восстановить — письмо Минфина от 21.01.2016 № 03-03-06/1/1997 и письмо Минфина от 19.03.2015 №03-07-11/15015. Минфин разъясняет, что согласно ст. 39 и ст. 146 НК выбытие товаров по причинам, не связанным с реализацией или безвозмездной передачей, не облагается НДС.

В данной ситуации есть риск возникновения споров, но судебная практика по большей части говорит о том, что НДС восстанавливать не нужно.

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Налоговый учет

Как списать бракованный товар в налоговом учете

Когда реализация и возврат бракованного товара происходят в разных налоговых периодах, то непонятно, как это отразить в отчетности. При этом не всегда нужно восстанавливать НДС за бракованный товар. Рассказываем, как правильно списать бракованный товар в налоговом учете.

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