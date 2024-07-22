Как оформить выдачу денег под отчет

Рассказываем, как выдать деньги под отчет и какими документами оформить выдачу денежных средств.

Как правильно выдать деньги под отчет

Чтобы выдача денег под отчет не воспринималась налоговой как выплата зарплаты, а произведенные расходы можно было учесть в расходах, нужно оформлять определенный пакет документов.

Работник, получивший деньги под отчет, должен сдать в бухгалтерию компании авансовый отчет и документы, подтверждающих расходы.

Чтобы выдать деньги под отчет, потребуется получить заявление от сотрудника, в котором будет указана сумма покупки и срок использования денег.

После визы руководителя на заявлении оформляется распоряжение о выдаче о выдаче определенной суммы работнику.

Какие подтверждающие документы приложить

Для авансового отчета предусмотрен типовой бланк. Его форма утверждена постановлением Госкомстата.

Перечень подтверждающих документов законодательно не ограничен. накладные, чеки ККМ, проездные билеты, счета на оплату жилья и т. д.

Чек может быть как на бумажном носителе, так и в форме распечатанного электронного документа.

Все документы должны быть:

читаемыми;

оформленными на подотчетное лицо;

иметь наименование приобретенного товара и цену.

Если подтверждающие документы будут оформлены неправильно, с подотчетных сумм придется платить и НДФЛ, и страховые взносы.

Список подтверждающих документов приводится на оборотной стороне авансового отчета.

Как принять к учету приобретенные ТМЦ

Завершающим этапом выдачи подотчетных денег является корректное принятие к учету приобретенных ТМЦ. Это могут бухгалтерские регистры по разным счетам, от 10 (материалы) до 26 (управленческие).

Недорогие товары, например, канцелярка, списываются в расходах на управленческие нужды, выдаются по заявкам работников. Материалы на производство, например, выдаются по требованиям — накладным.

Если директор расплачивается корпоративной картой, то за покупки тоже нужно оформлять авансовый отчет.