Налог на имущество организаций: как рассчитывается и уплачивается

В Налоговом законодательстве действует термин «региональные налоги» (РН). Это обязательный сбор, который ФЛ и предприятия уплачивают в бюджет субъекта РФ: республики, края, области. Налог на имущество организаций – один из трех РН. По факту это налоговый сбор на недвижимое имущество, движимая собственность налогом не облагается.

Налог на имущество юридических лиц (НИЮЛ): плательщики

Согласно ст. 373 НК в главную группу плательщиков НИЮЛ входят отечественные коммерческие, некоммерческие предприятия, в собственности которых есть недвижимые объекты. Обычно они покупались не для перепродажи. Еще РН должны уплачивать зарубежные предприятия, у которых в собственности имеются недвижимые объекты в России.

Действующий закон о налоге на имущество организаций освобождает от уплаты сбора на конкретные объекты компании, которые используют спецрежимы налогообложения: УСН, ЕСХН, патент. Не платят сборы предприятия, у которых на балансе отсутствует недвижимое и числится только движимое имущество.

ИП, которые используют УСН (упрощенку), не уплачивают сбор, если имущество применяется для предпринимательской деятельности. Освобождение действует только в отношении объектов, которые не входят в кадастровый перечень российского субъекта. Каждый регион самостоятельно определяет, какие объекты будут облагаться налогом по кадастровой стоимости согласно ст. 346.11. Пример: компания на упрощенке не оплачивает сбор за помещение, которое не предназначено для проживания, в многоквартирном здании, если его площадь менее 3000 кв. м.

Предприятия на ЕСХН освобождены от сбора на недвижимые объекты, которая применяются для изготовления, переработки, продажи с/х продукции, предоставления услуг. Пример: в собственности компании, которая использует спецрежим ЕСХН, находится здание птицефабрики. Оно не облагается налоговым сбором. Административное объект, кафетерий, в котором сотрудники обедают, облагаются. Эти два объекта не принимают непосредственного участия в производстве продукции.

Объект налога на имущество организаций

Основные средства (ОС) — активы, который относятся к категории материальных. Они необходимы компании для изготовления, переработки, доставки продукции, предоставления услуг. Период полезного использования ОС более 12 месяцев. К активам относятся машины, оборудование, здания, сооружения и т. д.

Недвижимая собственность отражается в учете на двух счетах:

01 «ОС» — здания, сооружения, которые находятся в собственности предприятия;

03 «Доходные вложения…» — объекты, которые организация сдала в аренду или передала в лизинг.

Недвижимое имущество, которое включено в кадастровый перечень субъекта РФ в любом случае облагается НИЮЛ согласно ст. 374. К объектам налогообложения относится имущество, которое предприятие:

включило в совместную деятельность по контракту простого, инвестиционного товарищества. Пример: четыре предприятия приняли решение создать швейную фабрику. Одна из организаций предоставила собственное здание под цех по пошиву постельного белья как вклад в комплекс;

отдало в доверительное управление;

получило по концессионному соглашению, общие положения которого регламентированы № 115-ФЗ. В таком соглашении предприятие выступает в роли концессионера (лица, которая берет на себя обязанности организовать, реконструировать, отремонтировать недвижимость), например, здания гостиницы. Другая сторона — концедент — используют гостиницу для деятельности.

Подлежат обложению налогом по кадастровой стоимости помещения жилого назначения, машиноместа, гаражи, если такие моменты учтены в НПА объекта РФ. Любая движимая собственность предприятия: автомобили, оборудование, разнообразные агрегаты и устройства, не облагается НИЮЛ.

Верховный суд в 2022 году вынес решение, что к движимому имуществу не относятся дорожные покрытия, производственные площадки, электросетевые объекты, волоконно-оптические линии.

Согласно статье 374 к объектам налогообложения не относятся:

участки земли, пруды и другие водоемы, разные природные ресурсы;

культурные, исторические памятники федерального значения;

суды, которые входят в международный реестр судебных органов России.

К объектам налогообложения не относятся:

объекты, которые предприятие берет в аренду. Такие сооружения учитываются на забалансовом счете 001. Но если организация создаст неотделимые улучшения здания (проведет замену вентиляционной системы), будет учитывать его в качестве ОС, то необходимо будет уплачивать сбор;

объекты, которые не готовы к эксплуатации, учтены на счете 08, и не зарегистрированы ЕГРН.

Налоговая база (НБ)

Согласно общему правилу налоговая база по НИЮЛ (ст. 375) соответствует среднегодовой стоимости недвижимого объекта.

Предприятия рассчитывают этот показатель каждый квартал, если НПА объекта РФ предусматривает авансовые платежи по налогу. Если в региональном законе не прописано такое условие, то база рассчитывается раз в год.

Для некоторых недвижимых объектов в качестве налоговой базы используется кадастровая стоимость. Каждый год «кадастровый список» утверждается региональными властями. В перечень могут входить помещения в административных, торговых центрах, нежилые площади для магазинов, точек общественного питания, офисов и т. д.

Уплачивать налог на имущество организаций региональный обязаны все предприятия, которые являются собственниками недвижимости, включая компании на спецрежимах. При этом не имеет значение, как отражен объект в бухучете: ОС, готовая продукция, здание для перепродажи.

Порядок определения НБ

Для расчета среднегодовой стоимости необходимо взять остаточную стоимость (ст-сть) на начало месяца и на 31 декабря, итог требуется разделить на 13 согласно ст. 376. Остаточная ст-сть высчитывается по формуле:

Стоимость = первоначальная стоимость – начисленная амортизация.

Большинство предприятий использует для работы бухгалтерские программы, которые автоматически вычисляют суммы. При определении среднегодовой стоимости в учет не берутся здания, которые облагаются налогом по кадастровой стоимости.

В 2024 году согласно 2 пункту 375 статьи действуют принцип: если на начало 2024 года кадастровая ст-сть объекта выше, чем на 01.01.2023, то НИЮЛ рассчитывается с учетом суммы на начало 2023. В исключения входит недвижимость, чья стоимость выросла по причине изменения характеристик (площади, назначения и т. д.). В этом случае берется стоимость на 01.01.2024.

Если в собственности предприятия помещение в здании, а кадастровая стоимость определена для целого объекта, стоимость рассчитывается пропорционально его площади.

Пример: площадь всего сооружения — 1000 кв.м, помещения — 250 кв.м, доля помещения составляет 250 / 1000 = 0,25 (25% или 1/4). При стоимости объекта 10 млн руб. стоимосить помещения равна 2,5 млн руб.

Если здание входит в перечень субъекта РФ, но у него отсутствует кадастровая стоимость в течение года, то берется среднегодовая стоимость (при выполнении условия — объект учитывается в бухучете как ОС). Если недвижимость не относится к ОС, то налоговый сбор не взимается.

Периоды и ставка налога на имущество организаций

Налоговый период по НИЮЛ — календарный год. Поэтому после истечения года окончательно определяется сумма сбора. В течение 12 месяцев вносятся авансы за отчетный период, если этот момент прописан в законодательстве согласно ст. 379.

Отчетные периоды:

1 квартал, полугодие, девять месяцев при обложении налогом по среднегодовой стоимости;

1, 2, 3 кварталы — по кадастровой стоимости.

Власти регионов имеют право не регламентировать отчетные периоды. Но почти во всех субъектах РФ они действуют.

У многих предпринимателей возникает вопрос: налог на имущество организаций — какой налог? Сбор относится к категории региональных. По этой причине ставки устанавливаются региональными законами.

Ставки в субъектах не должны быть выше 2,2%. Для зданий, которые облагаются по кадастровой ст-сти, макс. ставка равна 2%.

Российские субъекты вправе устанавливать разные тарифы на здания с учетом его вида или по его кадастровой ст-сти. С учетом категории плательщиков налогов, характеристик имущества устанавливать тарифы запрещено.

Льготы

В отношении НИЮЛ действуют федеральные и региональные льготы согласно ст. 381. Федеральное законодательство освобождает от сбора:

общероссийские организации инвалидов, если количество инвалидов, их представителей более 80% от общей численности;

предприятия, которые производят протезную и ортопедическую продукцию;

некоторые изготовители фармацевтических товаров;

гос. научные центры;

консультации юристов, бюро адвокатов, адвокатские коллегии.

В основном льгота действуют относительно зданий и сооружений, которые предприятия-льготники применяют для реализации основной деятельности. На территории областей, других субъектов могут действовать региональный льготы.

Информацию о ставках, льготах по налогам по регионам можно посмотреть на сайте налоговой. При входе на страницу выбирается вид налога, налоговый период и регион.

Источник: https://buhguru.com/nalog-imushchestvo/nalog-na-imushhestvo-organizaczij-kak-rasschityvaetsya-i-uplachivaetsya.html#