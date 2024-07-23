Какие изменения будут приняты для ИП на УСН с 2025 года

Помимо уже принятых изменений в НК с 2025 года готовятся отдельные поправки для ИП, работающих на УСН и ПСН.

Источник: Бухгалтерия.ру.

Основные изменения в НК приняты законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ. Теперь на рассмотрении еще один, новый законопроект № 577665-8, который предусматривает постепенное повышение суммы страховых взносов, уплачиваемых ИП «за себя».

Размер фиксированных взносов ИП с 2025 по 2027 год и срок их уплаты

ИП, начиная с 2023 года уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование в совокупном фиксированном размере, если величина дохода за год не превышает 300 000 рублей.

За 2024 года сумма взносов составила 49 500 рублей. С 2025 года эту сумма увеличивается до 53 658 рублей.

Законопроектом № 577665-8 определен размер фиксированных страховых взносов на три года:

2025 год — 53 658 руб.;

2026 год — 57 390 руб.;

2027 год — 61 154 руб.

Сейчас в 2024 году страховые взносы нужно заплатить не позднее 31 декабря. Но, с 2025 года эта дата переносится на 28 декабря.

Если доход ИП за год превысил 300 000 руб., с суммы превышения уплачиваются дополнительные взносы на ОПС. Их размер не может превышать:

за 2025 год — 300 888 руб.;

за 2026 год —321 818 руб.;

за 2027 год — 342 923 руб.

Новые правила учета страховых взносов ИП на УСН с объектом «доходы минус расходы»

При расчете УСН-налога ИП, работающий с объектом «доходы минус расходы», вправе учесть уплаченные страховые взносы после их фактической оплаты (пп. 3 п. 2 ст. 346.17 НК):

на 31 декабря текущего года — взносы, уплаченные в фиксированном размере с дохода до 300 000 руб.; на 1 июля следующего года — взносы с суммы, превышающей 300 000 руб.

То есть, есть право на уменьшение доходов на сумму страховых взносов, возникает только в тех налоговых периодах, на которые приходятся эти даты.

С 2025 года, согласно законопроекту № 577665-8, учесть страховые взносы при расчете УСН-налога, можно будет в том налоговом периоде, к которому они относятся, независимо от конкретной даты уплаты, включая 1% с доходов свыше 300 000 руб.

При этом, взносы считаются уплаченными за конкретный налоговый период, даже если дата их уплаты переносится с выходного дня 31 декабря, на первый рабочий день следующего года.

Задолженность по страховым взносам за предыдущие периоды, уплаченную после 1 января 2025 года, можно будет учесть при исчислении налога (авансовых платежей) в 2025–2027 годах. Подобный порядок введен с 2023 года для ИП на УСН с объектом «доходы». Теперь он распространен на ИП на УСН с объектом «доходы минус расходы».

Разобраться со всеми особенностями упрощенки сможете на курсе профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Вы разберетесь в особенностях УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО. Сейчас вы можете записаться на курс по выгодной цене за 7 499 рублей вместо 28 600 рублей. Записаться.

Новые лимиты для УСН

С 2025 года согласно изменениям, принятым в Налоговый кодекс законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ, меняются лимиты и условия работы на УСН. Все основные критерии для «упрощенки» повышены.

Лимит по выручке, при котором компания или ИП вправе работать на УСН составит 450 млн руб. Остаточная стоимость основных средств (ОС) повышена до 200 млн руб.

Заявление на освобождение от уплаты взносов должно быть подано в течение трех лет

ИП, временно прекративший деятельность, но не отказавшийся полностью от этого статуса, может получить освобождение от уплаты страховых взносов «за себя».

Заявление на освобождение и документы, подтверждающие приостановку деятельности, то есть отсутствие дохода, нужно подать в ИФНС в течение трех лет.

Если пропустить этот срок, ИП может потерять право на освобождение и ему придется уплатить страховые взносы несмотря на то, что деятельность он не вел, и никаких доходов от нее не получал.