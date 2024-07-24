Кто и как должен применять ПБУ 18/02

Разбираемся, кто и зачем должен применять ПБУ 18/02.

На решение каких проблем ориентирован ПБУ 18/02

ПБУ 18/02 содержит правила, как поступать с разницами в налоговом и бухгалтерском учете. Так как предприятие должно рассчитывать сумму налога на прибыль с точки зрения бухгалтерского учета, и с точки зрения налогового учета.

Суммы будут разные из-за того, что некоторые активы, обязательства, доходы и расходы по-разному признаются в бухгалтерском и налоговом учете. Классический пример — начисление амортизации.

Не всегда затраты отражаются одинаково в обоих учетах. Так, в бухучете некоторые затраты отражаются полностью, а в налоговом — в пределах лимита (например, представительские расходы). Также есть затраты, которые отражаются только в бухгалтерском учете, а в налоговом учете отсутствуют (например, премии к празднику).

Кто обязан применять ПБУ 18/02

ИП освобождены от работы с данным документом, а вот юрлица применяют ПБУ 18/02 при соблюдении набора из следующих условий:

Является плательщиком налога на прибыль.

Не относится к бюджетным учреждениям.

Не является кредитной организацией.

Не применяет спецрежим, например УСН.

Среди юрлиц есть также исключения: государственные и муниципальные учреждения, кредитные организации.

Обязательно ли применять ПБУ 18/02 при ведении упрощенного бухучета

Предприятия, которым предоставлено право ведения упрощенного учета, могут применять ПБУ 18/02 или отказаться от его применения. К числу таких предприятий относятся:

субъекты малого предпринимательства;

некоммерческие организации;

резиденты Сколково.

Решение об отказе от применения ПБУ 18/02 необходимо закрепить в учетной политике.