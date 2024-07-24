Как исправить счет-фактуру

Счет-фактура — важный документ, на основании которого покупатель принимает предъявленные продавцом товары, работы или услуги, а также имущественные права. В этой статье рассмотрим, что делать, если в счете-фактуре допущена ошибка.

Источник: Бухгалтерия.ру.

Как составляется счет-фактура

Ст. 169 НК определено, что счет-фактуру можно составить и выставить как на бумажном носителе, так и в электронной форме. При желании или необходимости обе эти формы можно совмещать.

Электронную форму следует использовать по взаимному согласию сторон сделки и при наличии у указанных сторон совместимых технических средств и возможностей для приема и обработки этих счетов-фактур.

Если счет-фактура составлен в электронной форме, он должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации либо иных уполномоченных на это лиц. Кроме того, электронный счет выставляется, когда речь идет о прослеживаемых товарах.

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Основания для изменения счета-фактуры

Внесение исправлений в счет-фактуру может потребоваться в нескольких случаях:

1. если при его составлении допущена техническая или арифметическая ошибка. Например:

неверно указано наименование и другие реквизиты одной из сторон сделки (или обеих);

неверно указаны грузоотправитель и (или) грузополучатель;

неверно указана дата документа;

неверно указано наименование товара или услуги, а также их стоимость;

неверно указана валюта, в которой совершается сделка.

Такие ошибки могут повлиять на возможность получения налогового вычета. В этом случае составляется так называемый «исправленный счет-фактура».

Но если вычет возможен и без исправлений, то допустимо оставить все как есть.

2. по каким-либо причинам данные, отраженные в исходном счете-фактуре не соответствуют действительности. Например:

при изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав в сторону уменьшения;

при изменении в сторону уменьшения цены (тарифа);

при изменении в сторону уменьшения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав.

В перечисленных случаях составляется корректировочный счет-фактура.

Виды изменяющих документов

Выше мы уже упомянули исправленный и корректировочный счета-фактуры.

Ст. 169 НК установлено понятие корректировочного счета-фактуры. Этот документ нужно составлять во всех случаях, когда данные, отраженные в исходном счете, не соответствуют действительности, но речь не идет о технической или арифметической ошибке.

Понятия «исправленный счет-фактура» НК не содержит, однако в форме для основного и корректировочного счетов присутствует графа для внесения исправлений. Следовательно, исправленный счет-фактура тоже имеет право на существование.

Исправленный счет-фактура

Такой счет нужно регистрировать в книге продаж за тот квартал, в котором был зарегистрирован счет с ошибками.

Для регистрации нужно:

зарегистрировать первоначальный счет (если это не было сделано ранее);

запись по первоначальному счету переписать с отрицательными значениями;

внести исправленный счет.

Если исправления вносились после подачи налоговой декларации, в связи с его составлением налогоплательщику придется подавать уточненную декларацию.

Корректировочный счет-фактура

Такой счет фиксирует все произведенные изменения. Если они касаются разных партий товара, оформленных несколькими счетами, можно составить как общий корректировочный счет, так и сделать отдельный счет к каждому изменяемому первоначальному счету.

Корректировочный счет сам по себе является основанием для получения налогового вычета и регистрируется в квартале получения, поэтому после его оформления не требуется уточнять декларацию.

Если определяющие показатели (стоимость, цена, объем) после составления корректировочного счета-фактуры снова изменились, нужно оформить новый корректировочный счет.