Как исправить счет-фактуру

Источник: Бухгалтерия.ру.
Как составляется счет-фактура
Ст. 169 НК определено, что счет-фактуру можно составить и выставить как на бумажном носителе, так и в электронной форме. При желании или необходимости обе эти формы можно совмещать.
Электронную форму следует использовать по взаимному согласию сторон сделки и при наличии у указанных сторон совместимых технических средств и возможностей для приема и обработки этих счетов-фактур.
Если счет-фактура составлен в электронной форме, он должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации либо иных уполномоченных на это лиц. Кроме того, электронный счет выставляется, когда речь идет о прослеживаемых товарах.
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Основания для изменения счета-фактуры
Внесение исправлений в счет-фактуру может потребоваться в нескольких случаях:
1. если при его составлении допущена техническая или арифметическая ошибка. Например:
неверно указано наименование и другие реквизиты одной из сторон сделки (или обеих);
неверно указаны грузоотправитель и (или) грузополучатель;
неверно указана дата документа;
неверно указано наименование товара или услуги, а также их стоимость;
неверно указана валюта, в которой совершается сделка.
Такие ошибки могут повлиять на возможность получения налогового вычета. В этом случае составляется так называемый «исправленный счет-фактура».
Но если вычет возможен и без исправлений, то допустимо оставить все как есть.
2. по каким-либо причинам данные, отраженные в исходном счете-фактуре не соответствуют действительности. Например:
при изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав в сторону уменьшения;
при изменении в сторону уменьшения цены (тарифа);
при изменении в сторону уменьшения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав.
В перечисленных случаях составляется корректировочный счет-фактура.
Виды изменяющих документов
Выше мы уже упомянули исправленный и корректировочный счета-фактуры.
Ст. 169 НК установлено понятие корректировочного счета-фактуры. Этот документ нужно составлять во всех случаях, когда данные, отраженные в исходном счете, не соответствуют действительности, но речь не идет о технической или арифметической ошибке.
Понятия «исправленный счет-фактура» НК не содержит, однако в форме для основного и корректировочного счетов присутствует графа для внесения исправлений. Следовательно, исправленный счет-фактура тоже имеет право на существование.
Исправленный счет-фактура
Такой счет нужно регистрировать в книге продаж за тот квартал, в котором был зарегистрирован счет с ошибками.
Для регистрации нужно:
зарегистрировать первоначальный счет (если это не было сделано ранее);
запись по первоначальному счету переписать с отрицательными значениями;
внести исправленный счет.
Если исправления вносились после подачи налоговой декларации, в связи с его составлением налогоплательщику придется подавать уточненную декларацию.
Корректировочный счет-фактура
Такой счет фиксирует все произведенные изменения. Если они касаются разных партий товара, оформленных несколькими счетами, можно составить как общий корректировочный счет, так и сделать отдельный счет к каждому изменяемому первоначальному счету.
Корректировочный счет сам по себе является основанием для получения налогового вычета и регистрируется в квартале получения, поэтому после его оформления не требуется уточнять декларацию.
Если определяющие показатели (стоимость, цена, объем) после составления корректировочного счета-фактуры снова изменились, нужно оформить новый корректировочный счет.
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