Одностороннее прекращение трудового договора: в каких случаях возможно и как не нарушить процедуру увольнения

Работник может расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке когда угодно, заблаговременно предупредив об этом. Работодатель -- лишь в строго определенных случаях, прямо упомянутых в ТК и федеральных законах. Увольнение в одностороннем порядке по желанию работодателя недопустимо.

Когда работодатель вправе уволить в одностороннем порядке

Основной перечень ситуаций, когда увольнение в одностороннем порядке по инициативе работодателя возможно, содержит ст. 81 ТК:

ликвидация юридического лица, прекращение деятельности в качестве ИП;

сокращение численности, штата;

несоответствие выполняемой работы, занимаемой должности из-за недостаточной квалификации (по результатам и на основании аттестации);

смена собственника имущества юридического лица – по этому основанию может быть уволен руководитель, его зам и главбух;

неоднократное неисполнение трудовой функции сотрудником, по отношению к которому уже было применено дисциплинарное взыскание;

однократное грубое нарушение трудовых обязанностей: прогул; появление в состоянии опьянения любого характера; разглашение охраняемой законом тайны; совершение по месту работы хищения, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения имущества, установленного вердиктом суда; нарушение требований охраны труда, которое установлено комиссией по охране труда (уполномоченным лицом), повлекло за собой тяжкие последствия или создало реальную угрозу наступления таковых;

совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим ТМЦ, при утрате доверия работодателя;

непринятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, непредставление, неполное представление, представление неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и прочие тому подобные действия, в случаях, когда это было обязательно и при условии, что доверие к работнику утрачено;

совершение лицом, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка;

принятие необоснованного решения руководителем, его замами, главбухом, которое повлекло за собой имущественный ущерб организации;

однократное грубое нарушение вышеуказанными лицами (исключая главбуха) трудовых обязанностей;

представление при заключении трудового договора подложных документов,

а также невыхода на работу по истечении 3 месяцев после окончания прохождения им военной службы по мобилизации или по контракту.

Дополнительные основания

Случаи, когда возможно расторжение трудового договора в одностороннем порядке, могут быть предусмотрены:

трудовым договором с руководителем и членами коллегиального исполнительного органа организации;

ТК и иными федеральными законами.

Например, ст. 74 ТК допускает увольнение по инициативе администрации, когда:

испытание при приеме на работу показало профнепригодность сотрудника (ст. 71 ТК), при этом сам испытательный срок установлен законно (например, несовершеннолетнего нельзя уволить по этому основанию, поскольку испытательный срок детям не устанавливают);

работодатель переезжает в другую местность, а работник отказался от перевода (ст. 72.1 ТК);

у работодателя отсутствует подходящая по результатам медицинского заключения работа для перевода сотрудника, или он отказался от всех, предложенных ему (ст. 73 ТК);

меняются условия трудового соглашения и работник не согласен трудиться на таких условиях (ст. 74 ТК);

на место, которое занимает совместитель, выходит человек, для которого оно станет бессрочным и основным местом работы (ст. 288 ТК).

Кого нельзя уволить в одностороннем порядке

Нужно помнить, что есть определенные категории трудящихся, которые не могут быть уволены по желанию работодателя (исключая случаи ликвидации, закрытия ИП) – беременные, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, отсутствующего по болезни или в отпуске, а также несовершеннолетние – без получения согласий на увольнение от ГИТ и комиссии по делам несовершеннолетних (ст. 269 ТК).

К чему приводит нарушение процедуры увольнения

Также надо понимать, что даже если есть основания для увольнения по инициативе работодателя, нарушение процедуры может сделать его незаконным.

Например, суд встанет на сторону сокращенного работника и восстановит его, если будет установлено, что:

При увольнении за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей работодатели нередко забывают о том, что в суде придется представить доказательства не только наличия оснований для увольнения, но и того, что:

учтены тяжесть проступка;

обстоятельства его совершения;

предшествующее поведение и отношение к труду работника (п. 5 Обзора, утв. Президиумом ВС РФ 09.12.2020),

а также соблюдения применения дисциплинарного взыскания (ст. 193 ТК), неоднократности неисполнения трудовых обязанностей (п. 9 вышеуказанного Обзора).