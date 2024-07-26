Цифра дня. Про ключевую ставку

Банк России впервые с конца прошлого года решил повысить ключевую ставку — сразу на два процентных пункта.

Совет директоров Банка России по итогам заседания 26 июля повысил ключевую ставку на 2 п.п., с 16 до 18%. До этого регулятор четыре раза подряд оставлял ставку неизменной. В последний раз ставка повышалась в декабре 2023 года.

ЦБ отметил, что инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза. 7 августа регулятор опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу.

Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 13 сентября 2024 года.