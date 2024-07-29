Резюме бухгалтера в 2024 году: образец, как составить резюме специалисту с опытом работы и без

Главная задача резюме — продемонстрировать, что кандидат идеально подходит на вакантную должность.

По сути, именно резюме выступает первичным этапом отбора: на его основании работодатель решает, приглашать соискателя на интервью или отправить отказ.

Каким должно быть резюме бухгалтера? В первую очередь уделяем внимание структуре: здесь важны четкость, последовательность изложения и удобство для восприятия. Ключевая информация о соискателе обязательно находится «на виду», а не прячется среди сплошного полотна текста. Как правило, обязательными считаются следующие разделы:

личная информация;

должность;

опыт работы;

образование;

навыки;

дополнительная информация (или раздел «Обо мне»).

Указывать уровень заработной платы или нет — на усмотрение соискателя. И еще несколько важных правил.

Правило 1. Для каждой вакансии — свое резюме

Составление резюме происходит на основе описания заинтересовавшей вакансии. Даже если бегло изучить вакансии для бухгалтеров, нетрудно заметить, что обязанности и требования к претендентам часто различаются.

Например, кто-то делает акцент на навыках ведения кассовых операций, для кого-то важно умение без лишних вопросов проходить налоговые проверки или рассчитываться с поставщиками и покупателями. В резюме нужно обязательно подчеркнуть, что вы имеете соответствующие навыки и опыт (конечно, при их реальном наличии).

Правило 2. Информация в резюме — исключительно достоверная

Честность — один из ключевых принципов при составлении резюме. Приукрашивая опыт работы или уровень образования, соискатели чаще всего закрывают себе дорогу к желаемой должности. Не забывайте, что работодатель может легко проверить сведения из резюме, а знание программ и навыков придется подтвердить на практике.

Правило 3. Никакой лишней информации

Конкретность — еще одно важное требование к резюме. Если вы имеете опыт работы в далеких от бухгалтерии сферах, в подробностях сообщать об этом работодателю необязательно. Правило распространяется и на дополнительное образование: курсы флористов или обучение парикмахерскому искусству ничего не говорят о вашем профессионализме в качестве бухгалтера.

Правило 4. Фото — только в деловом стиле

Для резюме бухгалтера фото не обязательно, но желательно: у персонализированного отклика больше шансов привлечь внимание. Рекомендуется выбирать реалистичную фотографию на нейтральном фоне. Стиль фото — деловой.

Профессиональные знания и навыки бухгалтера: что указать

Уровень квалификации имеет определяющее значение: в первую очередь работодатель оценивает hard skills — или профессиональные компетенции претендента. При этом для успешной работы на должности бухгалтера не менее важны soft skills — универсальные умения, которые напрямую не связаны с профессиональными знаниями и навыками.

Soft skills

Soft skills часто называют «мягкими» или «гибкими» навыками: именно они отвечают за эффективное взаимодействие с другими людьми, а также за способность управлять своим поведением и эмоциями. Наличие у претендента «мягких» навыков не гарантируют ни опыт работы, ни уровень образования. При этом именно soft skills помогают добиваться успеха. Среди главных soft skills бухгалтера:

внимательность и усидчивость;

способность к обучению и интеллектуальная гибкость;

ответственность;

коммуникативные навыки;

стрессоустойчивость;

эффективное планирование времени.

Soft skills все чаще становятся решающим фактором при приеме на работу. При наличии выбора между кандидатами с аналогичными профессиональными навыками работодатель отдаст предпочтение человеку, который эффективно решает разноплановые задачи, умеет работать в команде и быстро адаптируется к изменениям.

Hard skills

Hard skills — это профессиональные умения и навыки бухгалтера. При указании «жестких навыков» следует ориентироваться на требования и обязанности из описания вакансии, для которой составляется резюме. Например, можно указать следующие навыки бухгалтера по сверке расчетов:

сверка с контрагентами (60, 62, 76);

контроль дебиторской и кредиторской задолженности;

разнесение банковской выписки;

участие в закрытии периода, проведение контрольных процедур;

участие в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности ежеквартально;

загрузка и выгрузка актов сверки в ЭДО;

участие в предоставлении документов на требования контролирующих органов.

Если у вас обширный опыт, следует отметить весь функционал, с которым вы сталкивались в работе. Например, когда-то вы работали ведущим бухгалтером по заработной плате, но сейчас претендуете на должность бухгалтера по расчету НДС (и имеете соответствующий опыт работы). Игнорировать навыки, востребованные на прежнем месте работы, не следует: это может стать дополнительным преимуществом.

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