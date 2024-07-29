Резюме бухгалтера в 2024 году: образец, как составить резюме специалисту с опытом работы и без

Основные правила написания резюме
Главная задача резюме — продемонстрировать, что кандидат идеально подходит на вакантную должность.
По сути, именно резюме выступает первичным этапом отбора: на его основании работодатель решает, приглашать соискателя на интервью или отправить отказ.
Каким должно быть резюме бухгалтера? В первую очередь уделяем внимание структуре: здесь важны четкость, последовательность изложения и удобство для восприятия. Ключевая информация о соискателе обязательно находится «на виду», а не прячется среди сплошного полотна текста. Как правило, обязательными считаются следующие разделы:
личная информация;
должность;
опыт работы;
образование;
навыки;
дополнительная информация (или раздел «Обо мне»).
Указывать уровень заработной платы или нет — на усмотрение соискателя. И еще несколько важных правил.
Правило 1. Для каждой вакансии — свое резюме
Составление резюме происходит на основе описания заинтересовавшей вакансии. Даже если бегло изучить вакансии для бухгалтеров, нетрудно заметить, что обязанности и требования к претендентам часто различаются.
Например, кто-то делает акцент на навыках ведения кассовых операций, для кого-то важно умение без лишних вопросов проходить налоговые проверки или рассчитываться с поставщиками и покупателями. В резюме нужно обязательно подчеркнуть, что вы имеете соответствующие навыки и опыт (конечно, при их реальном наличии).
Правило 2. Информация в резюме — исключительно достоверная
Честность — один из ключевых принципов при составлении резюме. Приукрашивая опыт работы или уровень образования, соискатели чаще всего закрывают себе дорогу к желаемой должности. Не забывайте, что работодатель может легко проверить сведения из резюме, а знание программ и навыков придется подтвердить на практике.
Правило 3. Никакой лишней информации
Конкретность — еще одно важное требование к резюме. Если вы имеете опыт работы в далеких от бухгалтерии сферах, в подробностях сообщать об этом работодателю необязательно. Правило распространяется и на дополнительное образование: курсы флористов или обучение парикмахерскому искусству ничего не говорят о вашем профессионализме в качестве бухгалтера.
Правило 4. Фото — только в деловом стиле
Для резюме бухгалтера фото не обязательно, но желательно: у персонализированного отклика больше шансов привлечь внимание. Рекомендуется выбирать реалистичную фотографию на нейтральном фоне. Стиль фото — деловой.
Профессиональные знания и навыки бухгалтера: что указать
Уровень квалификации имеет определяющее значение: в первую очередь работодатель оценивает hard skills — или профессиональные компетенции претендента. При этом для успешной работы на должности бухгалтера не менее важны soft skills — универсальные умения, которые напрямую не связаны с профессиональными знаниями и навыками.
Soft skills
Soft skills часто называют «мягкими» или «гибкими» навыками: именно они отвечают за эффективное взаимодействие с другими людьми, а также за способность управлять своим поведением и эмоциями. Наличие у претендента «мягких» навыков не гарантируют ни опыт работы, ни уровень образования. При этом именно soft skills помогают добиваться успеха. Среди главных soft skills бухгалтера:
внимательность и усидчивость;
способность к обучению и интеллектуальная гибкость;
ответственность;
коммуникативные навыки;
стрессоустойчивость;
эффективное планирование времени.
Soft skills все чаще становятся решающим фактором при приеме на работу. При наличии выбора между кандидатами с аналогичными профессиональными навыками работодатель отдаст предпочтение человеку, который эффективно решает разноплановые задачи, умеет работать в команде и быстро адаптируется к изменениям.
Hard skills
Hard skills — это профессиональные умения и навыки бухгалтера. При указании «жестких навыков» следует ориентироваться на требования и обязанности из описания вакансии, для которой составляется резюме. Например, можно указать следующие навыки бухгалтера по сверке расчетов:
сверка с контрагентами (60, 62, 76);
контроль дебиторской и кредиторской задолженности;
разнесение банковской выписки;
участие в закрытии периода, проведение контрольных процедур;
участие в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности ежеквартально;
загрузка и выгрузка актов сверки в ЭДО;
участие в предоставлении документов на требования контролирующих органов.
Если у вас обширный опыт, следует отметить весь функционал, с которым вы сталкивались в работе. Например, когда-то вы работали ведущим бухгалтером по заработной плате, но сейчас претендуете на должность бухгалтера по расчету НДС (и имеете соответствующий опыт работы). Игнорировать навыки, востребованные на прежнем месте работы, не следует: это может стать дополнительным преимуществом.
Поддерживать высокий уровень квалификации и всегда находиться в курсе нововведений помогает регулярное обучение. Программа курса Профессия бухгалтер с нуля от «Клерка» отлично подойдет как новичкам, так и опытным бухгалтерам, которые хотят освежить свои знания и повысить уровень дохода.
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Релевантный опыт работы
В этом разделе расскажите об опыте работы, непосредственно связанном с задачами и требованиями, которые предъявляются к претенденту. Обязательно укажите названия компаний, а в некоторых случаях и сферы их деятельности (особенно если компания не очень известна на рынке).
Важно: если во время работы в одной компании изменялась ваша должность или участок бухучета, обязательно отразите этот момент в резюме. Не забудьте указать даты, так как это поможет проследить за развитием карьеры.
Обязанности следует расписать подробно, а не ограничиваться одной фразой. Развернутая информация помогает узнать о зоне вашей ответственности и объеме работы. Также постарайтесь сформулировать достижения на предыдущих местах работы (например, «Восстановила бухгалтерский учет на участке Основные средства). Заинтересованный в развитии компании кандидат всегда вызывает больше доверия у рекрутера.
Что написать о себе в резюме
Раздел «О себе» не нужно превращать в сухое перечисление личностных качеств. «Пунктуальность» можно заменить фразой «Всегда соблюдаю установленные сроки выполнения задач», а «Ответственность» — «Добросовестно отношусь к исполнению должностных обязанностей» и подтвердить эти слова реальными фактами.
О наличии дополнительного образования в смежных сферах и достижениях, которые напрямую не связаны с профессиональной деятельностью, но косвенно имеют к ней отношение, также можно рассказать в этом разделе. А вот рассказ об увлечениях не всегда уместен. Особенно это касается экзотических занятий, которые, вероятнее всего, отпугнут потенциального работодателя.
Как правильно оформить резюме
Оформление резюме бухгалтера складывается из трех составляющих — единый стиль, объем и шрифты.
Единый строгий стиль. Выделение цветом, декоративные элементы и другие «украшения» в резюме будут смотреться неуместно. Оформите заголовки с помощью форматирования, используйте списки и придерживайтесь единого стиля как в речевой, так и в визуальной составляющей.
Объем. Рекомендуемый объем — 1–2 страницы формата А4.
Шрифты. Не следует использовать в резюме свыше одного-двух шрифтов и более двух размеров. Лучше отдать предпочтение классическому шрифту — Times New Roman, Arial, Calibri.
Примеры готовых резюме с комментариями
Составление резюме — непростая задача: пару страниц текста должны выделить вас среди десятков конкурентов. Помочь в подготовке поможет образец резюме бухгалтера, составленный с учетом рекомендаций ведущих экспертов. Мы подготовили для вас пример резюме бухгалтера без опыта и с опытом работы.
Резюме бухгалтера без опыта работы
Наталья Петрова
+7 900 090 05 05
Желаемая должность:
Бухгалтер
Опыт работы:
Май 2023 — август 2023
Помощник бухгалтера, ООО «Оранжевый остров», рекламное агентство
Основные обязанности:
Bедeниe учeтa и peгистрация кoрpeспoнденции
Делопроизводcтво, работа с дoговоpaми, аpхивaция документов
Занeceниe пеpвичной дoкументaции, фoрмировaниe peaлизации в 1С нa ocнoве пoлучeнныx дaнныx
Работа в «Банк — клиент»
Выполнение поручений главного бухгалтера
Если у вас есть непродолжительный опыт работы, его все равно нужно отразить в резюме. Подойдет даже практика в процессе обучения. Работодателю важно знать, что у кандидата есть хотя бы минимальный опыт.
Июль 2022
Помощник бухгалтера (стажировка), ООО «Здравница», сеть аптек
Основные обязанности:
Проверка отражения на счетах бухгалтерского учета операций по товародвижению, кассе, эквайрингу, реализации
Сверка с поставщиками
Ведение счетов 41, 50, 57, 90
При отсутствии опыта рекомендуется включать в резюме стажировки. Их прохождение демонстрирует, что соискатель стремится к профессиональному развитию.
Образование:
Омский государственный университет, 2024.
Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Навыки:
Бухгалтерский учет налогообложение.
Первичная документация.
Участок «Банк — клиент».
Обо мне:
Уверенный пользователь ПК, знание офисной техники.
Знание программ: «1С: Предприятие».
Знание законодательной и нормативной базы в области бухгалтерского учета.
Навыки работы с первичной документацией.
Навыки организации мероприятий (в процессе обучения входила в оргкомитет студенческой конференции «Основные тенденции развития финансовой системы», Омск, 2023).
Если вы указываете, что принимали участие в каких-либо мероприятиях, следует указывать подробности.
Будучи начинающим бухгалтером, имею прочные знания основ и принципов бухгалтерского учета и стремление использовать полученные в процессе обучения знания и навыки на практике. Внимание к деталям позволяет гарантировать, что вся документация будет вестись в строгом соответствии с установленными стандартами.
Начинающему специалисту важно заинтересовать работодателя. При отсутствии опыта акцент можно сделать на других преимуществах: желании развиваться в выбранном направлении, хорошей теоретической подготовке, которую претендент готов применять на практике и т.д.
Скачать пример резюме для бухгалтера без опыта работы можно здесь.
Резюме бухгалтера с опытом работы
Иванова Ирина
+7 900 090 03 03
Желаемая должность:
Бухгалтер
Опыт работы:
Июнь 2008 — настоящее время
Бухгалтер, ООО «Аксиома», производство и продажа упаковочной продукции
Основные обязанности:
Разнесение выписки банков в 1С.
Разнесение первичных документов в 1С.
Подписание и отправка документов в ЭДО.
Формирование (заполнение, оформление) первичных учетных документов.
Своевременное принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной деятельности предприятия.
Сверка и подготовка первичной документации.
Архивация первичной бухгалтерской документации.
Контроль качества первичных бухгалтерских документов.
Учет операций с товарно-материальными ценностями (ТМЦ).
Подготовка актов сверки взаиморасчетов с контрагентами.
Контроль документооборота по движению ТМЦ.
Участие в инвентаризации.
Подготовка документов при проверках.
Обязанности на последнем месте работы следует описать наиболее подробно. Но, если продолжительность работы именно на последнем месте составляет менее года, а до этого вы работали в одной компании на протяжении четырех лет, лучше уделить больше внимания более длительному (и при этом недавнему) опыту.
Достижения:
Участвовала в проекте по переходу на программное обеспечение 1С:8.3.
Сентябрь 2007 — май 2008
Бухгалтер, ООО «Вертикаль», оптовая продажа лакокрасочных материалов
Основные обязанности:
Ведение бухгалтерского учета на участках: реализация, основные средства, подотчетные лица.
Оказание помощи главному бухгалтеру.
Участие в подготовке отчетности.
В резюме рекомендуется описывать не более 10-15 лет стажа. Исключение — наличие длительных перерывов в работе или продолжительная работа в одной компании.
Достижения:
На 10% увеличила своевременность возврата денежных средств при помощи мониторинга и анализа дебиторской задолженности.
Прописывайте результаты, которых удалось достичь. Это поможет выделиться среди конкурентов.
Образование:
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2007.
Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Навыки:
Бухгалтерская отчетность.
Налоговая отчетность.
Основные средства реализация товаров и услуг.
Первичная документация.
Участок «ТМЦ».
Участок «Банк — клиент».
Бухгалтерский учет.
Обо мне:
Опыт работы в сфере ведения бухгалтерского и налогового учета более 15 лет.
Развитые аналитические навыки.
Опыт работы в компаниях, специализирующихся на оптовой торговле и собственном производстве продукции.
Для большинства работодателей важно знать, что у претендента есть опыт работы в конкретной сфере.
Способность работать с большим объемом информации.
Уверенное владение 1С: Бухгалтерия, Торговля и склад 7.7, 8.0, 8.2, 8.3.
Скачать пример резюме для бухгалтера с опытом можно здесь.
Примеры сопроводительных писем
Сопроводительное письмо значительно повышает шанс того, что вас пригласят на собеседование. Это отличный способ рассказать о своей ценности для компании, который многие бухгалтеры почему-то игнорируют.
Начало сопроводительного письма — приветствие. После приветственной фразы переходим к следующему абзацу, в котором рассказываем о достижениях и основных навыках. Третий абзац — то, ради чего вы пишете сопроводительное письмо: рассказ о том, почему вы хотите работать в этой компании и чем ваши опыт и знания могут быть полезны работодателю.
Отлично, если у вас есть какой-то интересный факт, связанный с компанией. Также можно поискать информацию о компании в интернете и написать, чем именно вас привлекает предлагаемая работа.
Завершают сопроводительное письмо благодарность за уделенное внимание и подпись. Также можно продублировать контактные данные из резюме.
Здравствуйте!
Меня зовут Ирина Иванова. Прошу рассмотреть мое резюме на позицию бухгалтера. Имею специализированное высшее образование, регулярно прохожу курсы повышения квалификации. Опыт работы — 12 лет, среди моих профессиональных навыков — ведение бухгалтерского и налогового учета, большой опыт прохождения проверок, обработка первичной документации и учет расчетов с поставщиками.
На протяжении 7 лет работала бухгалтером в сфере деятельности вашей компании — производстве строительных материалов, поэтому досконально знакома со спецификой ведения учета и отчетности именно в данном направлении. Имею положительный опыт взаимодействия с компанией в качестве клиента и надеюсь, что мои профессиональные знания и навыки будут полезны для вашего бизнеса.
Буду благодарна за рассмотрение моего резюме и обратную связь.
С уважением, Ирина Иванова
Телефон для связи: +79000903030
Скачать пример сопроводительного письма можно здесь.
Советы профессионалов: на что обратить внимание
Собрали для вас советы экспертов и работодателей, которые помогут составить идеальное резюме бухгалтера.
Исключите грамматические ошибки. Опечатки и ошибки часто становятся причиной отказа, даже если претендент имеет подходящий опыт работы и необходимые навыки. Не забудьте убедиться, что название компании, в которую вы направляете резюме, также написано без ошибок.
Избегайте «излишней креативности». Бухгалтерия — не та сфера, в которой будет уместно нестандартное оформление резюме и онлайн-презентация ваших навыков. Не забывайте, что именно резюме формирует у потенциального работодателя представление о вас как о профессионале и в первую очередь ему интересен ваш профессиональный опыт и уровень квалификации.
Не используйте некачественную фотографию. Лучше обойтись без фото, что прикреплять к резюме некачественный снимок. Скан фото для документов, снимок в неформальной обстановке или фотография с дефектами однозначно станут серьезным минусом даже при условии хорошо составленного резюме.
Не отправляйте «пустое» резюме. Сухое перечисление мест работы без раскрытия обязанностей и достижений — свидетельство поверхностного отношения к составлению резюме. У рекрутера может сложиться впечатление, что также поверхностно претендент будет относиться и к своей работе.
Привлечь внимание потенциального работодателя поможет информация о дополнительном обучении. Если вы получили дополнительное образование в релевантной сфере, обязательно расскажите об этом в резюме. Опишите, какие навыки вы приобрели во время обучения и как вам это помогает в работе.
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