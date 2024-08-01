Как правильно оформить декретный отпуск внешнему совместителю

Как внешнему совместителю оформить декретный отпуск

Правила оформление декретного отпуска для совместителя не отличается от порядка, установленного для основного работника. Но в расчете пособия присутствуют нюансы.

Приказ о предоставлении декретного отпуска оформляется на основании заявления сотрудницы и предъявленного больничного листа.

Право на декретный отпуск имеют все работники, работающие по трудовому договору, в том числе и совместители.

У такой сотрудницы сохраняется право выбора даты предоставления отпуска: в соответствии с указанной в больничном или позднее.

Порядок назначения и выплаты пособия по беременности и родам совместителю

Декретный отпуск предоставляют оба работодателя одновременно.

Но так как у совместителя два работодателя, то порядок выплаты пособия будет иметь особенности.

Несмотря на то, что пособие выплачивает СФР, средний размер заработка рассчитывают работодатели, которые получили электронный больничный лист.

Если на момент оформления больничного сотрудница работала у тех же работодателей, что и 2 предшествующих года, то каждый работодатель учитывает только заработок выплаченный у него.

Если за 2 года до больничного сотрудница работала в других компаниях, то она должны выбрать, кто будет рассчитывать пособие: работодатель по основному месту работы или по совместительству.

Невыбранный работодатель предоставляет справку о неполучении пособия. Первый работодатель на основании справок с предыдущих мест работы определяет средний заработок.

В итоге если в организацию поступил электронный больничный лист, то у работницы надо запросить справку о неполучении пособия по другому месту работы.

Если справки нет, то нужно предоставить такую справку для другого работодателя или производить расчет среднего заработка на основании выплаченной зарплаты за предыдущие 2 года у себя и по сведениям от других работодателей.

Нужно ли подавать заявление на выплату пособия

Отдельное заявление на выплату пособия не требуется.

С 2022 года для выплаты пособия по нетрудоспособности, в том числе в связи с декретом, производится без заявления на основании больничного листа.