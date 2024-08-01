Авторские права на служебные произведения и изобретения: что нужно знать автору и работодателю

Меня зовут Юрий Горбачев. Я руковожу патентным бюро «Лирейт». В этой статье я разберу, как правильно оформлять правоотношения, чтобы обе стороны остались довольны.

Какие правила действуют в отношении служебных произведений

Есть компании, в которых сотрудник, выполняя служебные обязанности, создает своим творческим трудом объекты авторского права. Это могут быть тексты, дизайн, программный код, фотографии, видеоролики, презентации и другие результаты интеллектуальной деятельности, которые перечислены в ст. 1225 ГК.

Чтобы избежать конфликтов и недоразумений как автор служебного произведения, так и работодатель должны четко знать о своих правах и обязанностях.

Автору за передачу прав использования его работ полагается вознаграждение, а работодатель должен позаботиться, чтобы все документы были оформлены правильно. Иначе он может потерять право использовать объект.

При соблюдении всех требований права на обозначения делятся между сотрудником и работодателем так:

У сотрудника остается право авторства, право на вознаграждение и право на имя , которые неотчуждаемы. Автор может требовать, чтобы его имя упоминалось при использовании разработки. Об этом нужно сразу договориться с работодателем. В случае нарушения автор имеет возможность подать в суд и потребовать возмещения морального вреда. Если компании важно использовать разработку под собственным названием, лучше закрепить это положение в соглашении с автором.

Работодатель получает право использовать разработку, распоряжаться ею, в том числе продавать другим лицам и получать доход иными способами, защищать права на объект, получать патент и обнародовать произведение.

Работодатель может потерять перечисленный комплекс прав в случае, если в течение 3 лет он не принял решение о передаче прав другому лицу, обнародовании или сохранении произведения в тайне.

Тогда автор вновь получает возможность распоряжаться разработкой и использовать ее, несмотря на то, что получил оплату от работодателя ранее.

Часто при неправильном оформлении документов работодатель, используя разработку, рискует получить иск от автора, в котором тот может запросить у него компенсацию до 5 000 000 рублей. Также нередко случаются ситуации, когда сотрудник забирает свои разработки себе, пользуясь правовой некомпетентностью работодателя: разработчики ПО увольняются и создают свои компании на основе разработанных ими решений, дизайнеры перепродают свои работы другим лицам.

Только при правильном оформлении документов на служебное произведение работодатель попадает в сильную позицию. Он может защищать свои права на объект — пресекать незаконные действия автора и третьих лиц, требовать компенсацию.

Работодатель должен обеспечить сотрудника средствами для создания произведения: например, финансами, оборудованием. При этом удаленный формат работы часто этого не предполагает, поэтому возникают трудности при признании объекта служебным произведением. В этом случае опять же стоит уделить особое внимание оформлению документов.

Какие документы нужно оформить

Чтобы произведение считалось служебным, важно наличие трудовых отношений между автором и работодателем, подтвержденных трудовым договором — это основа трудовых отношений. В нем прописаны обязанности работника и работодателя, дана общая информация об особенностях сотрудничества.

В договоре указывают, что в обязанности сотрудника входит создание служебных произведений, кому принадлежат исключительные права на произведения, созданные в рамках исполнения трудовых обязанностей работником.

Например, если для выполнения работ вы привлекли специалиста-фрилансера, с ним нужно заключить договор авторского заказа или другой вид соглашения с условием о передаче исключительных прав. В данном случае автоматического перехода не происходит, поскольку стороны не заключают трудовой договор.

В трудовом договоре, дополнительном соглашении к нему или в должностной инструкции должно быть указано, что в обязанности сотрудника входит создание служебных произведений. Обычно конкретизируют обязанности в должностной инструкции.

Например, если сотрудник занимается созданием ПО, в тексте документа нужно прямо указать «Разработка программ для ЭВМ».

Многие компании дополнительно создают положение о служебном произведении. В этом документе максимально подробно расписаны права и обязанности сторон. С ним каждый сотрудник, занимающийся созданием объектов авторского и патентного права, знакомится под роспись. В правилах расписан весь процесс от момента получения задания работником до передачи готового результата работодателю. Это помогает настроить работу и избежать недопониманий в процессе.

Служебное задание нужно, когда работодатель поручает сотруднику создание служебного произведения. В нем указывают основные требования к результату интеллектуальной деятельности работника.

Служебное задание составляется для отдельной задачи и для каждого сотрудника индивидуально. Практика показывает, что лучше составить служебное задание, чем пренебречь им. Иногда служебное задание становится частью приказа о создании произведения.

Акт-приема передачи служебного произведения и исключительного права на него подписывают при принятии работы сотрудника. Его можно составить в произвольной форме, но с обязательным указанием имени автора, даты создания и передачи произведения работодателю.

Дополнительно можно оформить эти документы:

Служебная записка . Она нужна для фиксации времени, затраченного сотрудником на выполнение работы.

Отчет о выполнении служебного задания. Он помогает зафиксировать окончание процесса работа над произведением.

Задача документов — подтвердить дату создания и передачи произведения, а также факт перехода исключительных прав от работника к работодателю.

Практика показывает, что основные документы, которыми руководствуется суд при разрешении споров о служебных произведениях — это трудовой договор и акт приема-передачи.

В связи с этим стоит помнить, что если работодатель даст сотруднику задание создать произведение не в рамках установленных обязанностей, то исключительные права на объект останутся у автора. Для их перехода придется заключить отдельное соглашение, например, договор отчуждения.

Допустим, менеджер компании, увлекающийся it, по просьбе работодателя разработал приложение, которое помогает клиентам компании быстро делать заказы и расчет стоимости самостоятельно. В должностной инструкции менеджера и трудовом договоре не указана разработка ПО, но он давно этим занимается в свободное от работы время. Приложение создано, чтобы упростить процессы. Работодателю оно понравилось, однако он — не правообладатель. Правами на приложение обладает сотрудник, поскольку задание не входило в рамки установленных должностных обязанностей.

Стороны могут предусмотреть переход прав к работодателю в рамках неисключительной лицензии, которая предполагает выплату вознаграждения автору и его свободу при распоряжении объектом. В этом случае он может передать произведение не только работодателю, но и любому другому лицу. Если такие условия устраивают стороны, они обязательно должны быть зафиксированы в соглашении.

Должен ли работодатель заплатить автору служебного произведения

За создание служебного произведения работодатель должен заплатить сотруднику, помимо заработной платы, вознаграждение. Это установлено ГК. Отсутствие этой выплаты может потом обернуться против работодателя. Работник подаст в суд и таким образом взыщет выплату, размер которой определит суд самостоятельно. При этом требовать возврата исключительных прав сотрудник в этом случае не может.

Не рекомендую выплачивать вознаграждение в составе заработной платы, поскольку сотрудник может потом заявить в суде, что выплачивалась только з/п, а авторское вознаграждение — нет. Доказать обратное будет практически невозможно.

Желательно в качестве назначения платежа прямо указывать «вознаграждение за служебное произведение», чтобы в будущем не возникло вопросов.

Размер выплаты определяется сторонами самостоятельно и прописывается в трудовом договоре или отдельном соглашении. Если речь идет об изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, при отсутствии соглашения между сторонами можно применять положения постановления Правительства от 16 ноября 2020 г. № 1848.

Согласно этому документу, за создание служебного изобретения работодатель выплачивает работнику вознаграждение в размере 30% его средней з/п, а за создание служебной полезной модели или промышленного образца — 20%.

Если сотрудник регулярно создает РИД, можно предусмотреть в дополнительном соглашении периодическую выплату сразу за все объекты, например, раз в квартал. Это удобно, поскольку не нужно постоянно оплачивать каждое произведение отдельно.

В чем особенность служебного изобретения, полезной модели и промышленного образца

Служебное изобретение, полезная модель, промышленный образец — отдельные категории, которые имеют свои правовые особенности. Они охраняются не авторским, а патентным правом.

В отношении таких разработок действует правило: если работодатель в течение 6 месяцев с момента создания произведения не подал заявку на патент, не передал права на объект другому лицу и не решил оставить разработку в тайне, то исключительные права возвращаются к автору.

Получается, работодателю дается меньший срок на принятие решения, чем в отношении произведений, защищенных авторским правом. В остальном нужно действовать также: оформлять документы, выплачивать вознаграждение.

Еще одна особенность — после получения патента, принимая решение о его досрочном прекращении, работодатель обязан уведомить автора об этом и передать патент ему по требованию.

Как быть, если сотрудник создал объект с помощью нейросетей

Принадлежность исключительных прав на произведения, созданные с помощью нейросетей, определяется пользовательскими соглашениями платформ, которые использовались в работе.

Только в том случае, если создатели нейросети предусмотрели переход исключительных прав на сгенерированный контент к пользователю, можно говорить о том, что сотрудник или компания становится правообладателем.

Можно ли считать, что созданный объект — служебное произведение? Вопрос открытый. Пока на него нельзя дать однозначный ответ. Нужно учитывать обстоятельства создания объекта, степень участия в процессе нейросети и вклад работника.

Пока не рекомендуем использовать сгенерированный контент в коммерческой деятельности, поскольку есть риски возникновения споров с площадками, авторами объектов, случайно попавших в результат работы нейросети, другими пользователями. Без четкой правовой позиции, которой в российском законодательстве нет, неизвестно, как сложится практика.

Запомнить

Произведение считается служебным, исключительные права принадлежат работодателю, когда сотрудник создал его:

с использованием материальных и технических средств работодателя;

по зафиксированному заданию работодателя;

в рамках своих должностных обязанностей.

Произведение не считается служебным, исключительные права принадлежат автору, когда сотрудник создал его:

с использованием собственного оборудования, материальных средств;

по собственной инициативе, без письменного задания;

вне своих должностных обязанностей.

Необходимо наличие всех признаков, чтобы однозначно классифицировать объект.

Например, если сотрудник создал объект с использованием собственных материальных и технических средств, но по заданию работодателя в рамках своих должностных обязанностей — ситуация спорная. Нужен анализ других обстоятельств дела.

Могут учитываться такие критерии:

насколько деятельность работодателя сопоставима со сферой применения конкретной разработки;

место, в котором происходило создание объекта;

наличие или отсутствие контроля над процессом со стороны работодателя.

За создание служебного произведения всегда предусматривается отдельная плата, которая не должна входить в з/п.