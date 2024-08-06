Обязательная продажа валютной выручки — 2024

Что значит обязательная продажа валютной выручки

С двадцать восьмого февраля 2022 года введен в действие указ № 79, который установил обязанность продавать выручку по внешнеторговым контрактам на поставку товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности.

С 10 июня 2022 года правительственная комиссия отменила обязательную реализацию валютной выручки. Исключения действуют только для некоторых экспортеров по отдельному нормативному акту.

Требование об обязательной продаже валютной выручки

Указ Президента от 11.10.2023 № 771 установил для отдельных субъектов ВЭД обязательную репатриацию валютной выручки. Документ не опубликован и скрыт под грифом «для служебного пользования». В нем представлен перечень экспортеров без названия организаций. Среди них 43 группы компаний ТЭК, черной и цветной металлургии, химической промышленности.

Порядок выполнения указа закреплен постановлением Правительства от 12.10.2023 № 1681.

Требования о репатриации валюты продлены до 30 апреля 2025 года.

Если Минэкономразвития вносит в список новых экспортеров, оно уведомляет об этом резидента в трехдневный срок. Порядок исполнения в указе и постановлении правительства не закреплен. Главное — своевременно сообщить экспортеру актуальную информацию.

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Порядок обязательной продажи валютной выручки

С двадцать первого июля 2024 года правительство смягчило требование об обязательной репатриации валютной выручки для крупнейших российских экспортеров. Теперь зачислять на счета в российских банках нужно не 60%, а 40% валютных поступлений. Двадцатого июня 2024 года уже было снижение размера с 80% до 60%.

Продажа валютной выручки означает, что 40% поступлений нужно перевести в рубли, а остальные 60% могут остаться в валюте.

Деньги сначала поступают на транзитный счет российской компании. Банк сообщает об этом получателю средств. Затем кредитная организация запрашивает документы, на основании которых проводит валютный контроль.

Получатель выручки отправляет платежное поручение на продажу валюты. В документе указывают:

сумму валюты, которую переводят в рубли;

рублевый банковский счет, куда будет зачислена выручка в российской валюте;

валютный счет для зачисления остатка поступлений.

В назначении платежа нужно указать код вида операций из перечня валютных и иных операций. Для обязательной продажи валюты его значение 01 020. Операцию проводят по рыночному курсу.

Важно помнить, что определение суммы и срока продажи валюты — это ответственность получателя данных поступлений.

Экспортеры и их дочерние компании вправе обратиться в правительственную комиссию за разрешением не продавать выручку или продлить срок ее зачисления на счет. Для этого нужно подать заявление с обоснованием и приложить к нему копии учредительных и регистрационных документов и внешнеторговых контрактов.

От обязательной продажи освобождают выручку:

в сумме иностранной валюты, которую экспортеры направляют на удовлетворение валютных требований;

полученную по внешнеторговому контракту и зачисленную на основании указа № 771. При этом 50% оплата по договору должна быть проведена в рублях.

Срок обязательной продажи валютной выручки

Экспортеры из перечня обязаны зачислять на свои счета в российских банках выручку в валюте в срок, не превышающий:

60 дней с момента фактического получения иностранной валюты и не позднее срока исполнения обязательств по оплате;

120 дней с момента передачи нерезидентом товаров согласно контракту, который заключен после вступления в силу указа № 771.

От суммы зачисленной на счета валюты компания в течение двух недель должна продать на внутреннем российском рынке не менее 90% выручки.

Экспортеры из перечня обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы–графики приобретения и продажи иностранной валюты на российском рынке. В некоторые компании введут уполномоченных представителей службы, которые будут соблюдать требования нормативных актов.

Ответственность

Санкции за нарушение валютного законодательства установлены ст. 15.25 КоАП. В частности, это ответственность за невыполнение требования по обязательной реализации иностранной выручки на внутреннем рынке, а также нарушение порядка такой процедуры.

Штрафы за совершение таких правонарушений для компаний, ИП и должностных лиц составляет от 20 до 40% от суммы незаконной валютной операции. Для должностных лиц величина санкций не может превышать 30 тыс. рублей.

За повторное нарушение для руководителя или уполномоченного сотрудника предусмотрена дисквалификация от 6 месяцев до 3 лет. Протокол обычно составляет представитель органа валютного контроля, а решение о наложении штрафа будет принимать руководитель данного органа. Наказание в виде дисквалификации назначит суд.

Если в ходе проверки выявят несколько правонарушений, накажут за одно, наиболее строгое из них. При этом предупреждением штрафы за нарушение валютного законодательства не заменяют, поскольку такие деяния считаются общественно опасными и причиняющими вред государству.

Вместе с тем суды считают, что привлекать резидентов к административной ответственности недопустимо, поскольку в общем случае реализацию обязательной части выручки в иностранной валюте правительство отменило еще в июне 2022 года (постановления Пятого ААС от 16.05.2023 № 05АП-2175/23, АС Дальневосточного округа от 21.08.2023 № Ф03-3605/23).