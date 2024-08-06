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Система быстрых платежей

Цифра дня. Про переводы

С 6 августа 2024 года можно перевести самому себе за один раз до 30 млн рублей через Систему быстрых платежей.
Цифра дня. Про переводы

Сегодня вступило в силу соответствующее указание Центробанка.

Новые условия будут удобны тем, у кого есть несколько счетов в разных банках. Раньше максимальная сумма одного перевода самому себе составляла 1 млн рублей. Перевести бесплатно можно было и до 30 млн рублей, однако это нужно было делать в несколько операций.

Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

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Комментарии

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    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      от такой радости щаз как кинутся перечислять! Бесплатно же! Чего бы не перечислить! Заставим работать банковских служащих)))))))

      • Наташа

        служащие прям руками это переваливают 🙂 тяжко