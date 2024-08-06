Цифра дня. Про переводы

Сегодня вступило в силу соответствующее указание Центробанка.
Новые условия будут удобны тем, у кого есть несколько счетов в разных банках. Раньше максимальная сумма одного перевода самому себе составляла 1 млн рублей. Перевести бесплатно можно было и до 30 млн рублей, однако это нужно было делать в несколько операций.
Комментарии3
Миллионеры, признавайтесь, рады да))
от такой радости щаз как кинутся перечислять! Бесплатно же! Чего бы не перечислить! Заставим работать банковских служащих)))))))
служащие прям руками это переваливают 🙂 тяжко