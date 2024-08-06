Клиенты банков могут переводить сами себе до 30 млн рублей

С 6 августа 2024 года вступило в силу указание Центробанка, по которому клиенты смогут перевести самому себе за один раз до 30 млн рублей через Систему быстрых платежей (СБП). Новые условия будут удобны тем, у кого есть несколько счетов в разных банках.

Раньше максимальная сумма одного денежного перевода самому себе не могла превышать 1 млн рублей. Перевести бесплатно можно было и до 30 млн рублей, однако это нужно было делать в несколько операций.

Новые правила не распространяются на денежные переводы, которые клиент совершает в отделениях банка, поскольку для персонала это затратная операция. Также исключение — перевод по номеру карты. В этом случае банк не сможет однозначно определить получателя средств.