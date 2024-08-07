Как рассчитать отпускные работнице после декрета с учетом индексации

Ситуация: сотрудница выходит из отпуска по уходу за ребенком и хочет использовать накопленные дни отпуска. Предприятие ежегодно проводит повышение окладов на 1 января. Для расчета среднедневного заработка используется информация за 12 месяцев, которые предшествовали отпуску по уходу за ребенком. Как правильно рассчитать отпускные?

В такой ситуации происходит две индексации: одна в пределах расчетного периода, а вторая после его окончания. Разъяснений органов власти по поводу применения коэффициентов в такой ситуации нет. Исходя из буквального толкования документа, нужен расчет двух коэффициентов.

В соответствии с Постановлением Правительства № 922 от 24.12.2007, утвердившим порядок расчета средней заработной платы, в случае повышения тарифных ставок и окладов, индексация проходит в следующем порядке: