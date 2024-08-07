Как рассчитать отпускные работнице после декрета с учетом индексации

Ситуация: сотрудница выходит из отпуска по уходу за ребенком и хочет использовать накопленные дни отпуска. Предприятие ежегодно проводит повышение окладов на 1 января. Для расчета среднедневного заработка используется информация за 12 месяцев, которые предшествовали отпуску по уходу за ребенком. Как правильно рассчитать отпускные?
В такой ситуации происходит две индексации: одна в пределах расчетного периода, а вторая после его окончания. Разъяснений органов власти по поводу применения коэффициентов в такой ситуации нет. Исходя из буквального толкования документа, нужен расчет двух коэффициентов.
В соответствии с Постановлением Правительства № 922 от 24.12.2007, утвердившим порядок расчета средней заработной платы, в случае повышения тарифных ставок и окладов, индексация проходит в следующем порядке:
Если повышение произошло в расчетный период, то выплаты, которые были начислены в расчетном периоде за прошедший период времени (до повышения), учитываются при определении среднего заработка. Они повышаются на коэффициенты, которые рассчитываются с помощью деления оклада, установленного в месяце последнего повышения окладов, на оклады, которые были установлены в каждом из месяцев расчетного периода. После этого полученная сумма индексируется еще раз.
Если повышение произошло после расчетного периода, но до наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка, то повышается средний заработок, который был исчислен за расчетный период. А значит, при расчете компенсации за неиспользованный отпуск, индексируется сумма среднего заработка, которая была начислена за расчетный период, предшествующий отпуску по беременности и родам. Коэффициент индексации определяется так: должностной оклад после окончания расчетного периода делится на оклад, который был установлен в расчетном периоде.
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