Цитата дня. Про стандартные вычеты

Глава ФНС на встрече с Михаилом Мишустиным сообщил о внедрении новой технологии выплаты стандартного налогового вычета. Он будет начисляться гражданам автоматически без подачи подтверждающих документов.
«Мы готовим такую технологию: если человек не обратился за стандартным вычетом к работодателю, то тогда Налоговая служба сама все подготовит в электронном виде для него. Человеку останется только выбрать счет, на который ему переведут вычет», — заявил Егоров.
Комментарии1
фраза: "готовим такую технологию" меня смущает. Под это новшество все будут работать, сдавая отчеты, предоставляя справки и пр. В общем, передавать сведения. А если добавить и социальные вычеты (так сказать в "одном флаконе"), то технология распухнет до неимоверных размеров