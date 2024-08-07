Цитата дня. Про стандартные вычеты

Глава ФНС на встрече с Михаилом Мишустиным сообщил о внедрении новой технологии выплаты стандартного налогового вычета. Он будет начисляться гражданам автоматически без подачи подтверждающих документов.

«Мы готовим такую технологию: если человек не обратился за стандартным вычетом к работодателю, то тогда Налоговая служба сама все подготовит в электронном виде для него. Человеку останется только выбрать счет, на который ему переведут вычет», — заявил Егоров.