Какой налог теперь придется платить гражданам, у которых есть банковские вклады

1. Порог для повышенной налоговой ставки снизился

По ныне действующим правилам граждане должны заплатить НДФЛ с процентов, полученных по банковским вкладам, по ставке 13%. Но если суммарный доход за календарный год (с учетом зарплаты, доходов от продажи имущества, процентов по вкладам) превысит 5 млн рублей, с суммы превышения нужно заплатить налог по ставке 15%.

Не облагается налогом сумма процентов, которая рассчитывается как 1 млн рублей, умноженный на максимальное значение ключевой ставки ЦБ по состоянию на первое число каждого месяца в календарном году.

В предыдущем 2023 году (за который вкладчики будут платить налог в этом году) не облагаются НДФЛ 150 000 рублей процентного дохода.

Со следующего года НДФЛ с процентов, полученных по вкладам, придется платить по ставке 15%, если их сумма за календарный год превышает 2,4 млн рублей (ч. 1.1 ст. 224 НК).

Но для целей налогообложения больше не будут суммировать проценты по вкладам с заработком гражданина: они будут учитываться отдельно, вместе с суммами, вырученными с продажи имущества, полученными в качестве дарения, страховых выплат и т. д. (ч. 6.1 ст. 210 НК).

Поэтому для тех, у кого проценты по вкладам выше величины официального заработка, новые правила окажутся выгоднее (закон от 12 июля 2024 г. № 176-ФЗ).

2. Для долгосрочных вкладов вводится налоговая льгота

На сегодняшний день, с точки зрения налогообложения процентов, граждане, у которых вклады открыты на срок более 1 года с выплатой процентов в конце срока, находятся в невыгодном положении в сравнении с краткосрочными вкладчиками:

НДФЛ им начисляется за тот год, в котором выплачены проценты (т. е. на всю сумму дохода сразу), а то, что вклад до этого находился в банке несколько лет (и каждый год по нему начислялись проценты), не принимается во внимание.

Скоро эта ситуация изменится: для долгосрочных вкладов (сроком на 15 месяцев и более) введут льготные условия налогообложения (в третьем чтении Госдумой принят соответствующий законопроект — № 577665-8):

гражданин сможет применять величину не облагаемой налогом суммы процентов за каждый год, когда действовал его долгосрочный вклад — и снижать за счет этого налог вплоть до нуля.

Например: гражданин открыл вклад в 2023 году на 2 года — он истекает в 2025 году, тогда же будут выплачены проценты.

В 2023 году не облагаются налогом 150 000 рублей процентов, в 2024 году — пока неизвестно, но точно не менее 180 000 рублей (учитывая ключевую ставку ЦБ с 26 июля).

Если в эти два года он не получал проценты по другим вкладам и счетам, то в 2025 году он может применить указанные суммы в качестве налогового вычета к процентам, начисленным по его долгосрочному вкладу в 2023 и 2024 годах (в период действия договора банковского вклада) и выплаченным ему в 2025 году.

Если в 2023 и 2024 годах он получал проценты по другим вкладам и счетам, указанные суммы необлагаемого дохода за каждый год снижаются на сумму этих процентов — и воспользоваться вычетом для процентов по долгосрочному вкладу можно будет на величину оставшейся разницы.

Как видно, законодатели все же не решились полностью освободить от налога проценты по долгосрочным вкладам — но все-таки ввели льготные условия их налогообложения.