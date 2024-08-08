Разбираемся, что делать заказчику, если самозанятый не выдал или аннулировал чек.

Как проверить чек самозанятого на актуальность

Самозанятый мог аннулировать чек по ошибке, а может и для уменьшения суммы дохода. Тогда он не только не возвращает деньги заказчику, но и уклоняется от уплаты налога.

Перед тем, как принимать к учету расходы товары, услуги или работы самозанятого, необходимо проверить чек на актуальность.

Для этого нужно отсканировать QR-код на чеке, если он действующий, то приведет на сайт ФНС, где откроется оригинал чека. В противном случае чек не действительный и аннулирован.

С этого момента заказчику нужно принимать срочные меры.

Какие меры нужно принимать, если самозанятый аннулировал или не выдал чек

Если вы еще не успели учесть расходы на выплату вознаграждения самозанятому, то для начала нужно обратиться к самому самозанятому. Написать письмо и попросить прислать чек.

Если самозанятый игнорирует просьбу или отказывается выдавать чек, то на него можно подать жалобу на сайте ФНС или в отделении налоговой инспекции.

В жалобе указываются данные организации, ФИО руководителя, причина обращения и прикладываются документы, свидетельствующие о факте сотрудничества: договор с самозанятым, акт о выполненных работах, аннулированный чек и переписку с исполнителем.

Налоговикам остается провести проверку, выписать нарушителю штраф за занижение налоговой базы и обязать отправить заказчику чек.

Что делать, если во время принятия расходов к учету, чек не был проверен

Если во время принятия расходов к учету у вас нет практики проверять чеки от самозанятых, то об аннулированном чеке вы узнаете только в ходе выездной или камеральной проверки.

Вам придется сложнее, ведь нужно доказывать, что работы выполнены, деньги переведены исполнителю и не возвращены обратно.

Для этого придется предоставить все имеющиеся первичные документы, подтверждающие факт сотрудничества и оплаты исполненного заказа: договор, акт выполненных работ, счет, платежное поручение, банковскую выписку.

Чека нет, но есть подтверждающие документы, тогда вы сможете отстоять понесенные расходы и законно уменьшить свои налоги (письмо ФНС от 28 октября 2021 г. № ПА-4-20/15213@).