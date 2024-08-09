Все о патенте для ИП, инструкции по применению ФСБУ 6/2020 и 26/2020, как отстоять свои права перед ФНС. Дайджест разборов

За прошедшую неделю наши эксперты подготовили для вас полезные разборы. Забирайте в закладки.

Разбирали темы:

сложности патентной системы для ИП;

жалобы на налоговиков в 2024 году;

как применять ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;

как применять ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Разобрали особенности применения ПСН, совмещения с другими режимами, нюансы применения патента на примере розничной торговли. Затронули грядущие изменения 2025 года, чтобы узнать, каким образом подготовиться и начать работу с клиентами.

Летний Обзор от ФНС, доведенный до сведения заинтересованных лиц письмом от 21.06.2024 № КЧ-4-9/7026, содержит анализ интересных кейсов по обжалованию решений налоговиков. Рассказали о самых значительных делах, и, если вы попали в такую же ситуацию, то они вам помогут!

Что относится к капитальным вложениям, кто обязан применять стандарт, как признать и оценить капитальные вложения в учете. Подробная инструкция.

Не все предпенсионеры знают о своих правах на выплату пенсионных накоплений. СФР просит работодателей провести разъяснительную работу.

Разобрали основы: кто применяет ФСБУ 6/2020, что относить к основным средствам, как правильно вести учет и амортизировать ОС в организации.

Больше полезных экспертных разборов вы найдете в подписке Клерк.Плюс.

Каждый день в подписке выходит новый материал: экспертная статья, мини-курс с короткими видео или развернутые конспекты вебинаров с видео и тестами для самопроверки.

Подписчик может заказать собственный разбор-статью главному редактору «Клерка» вот на этой cтранице. Просто нажмите кнопку Заказать «Разбор» и оставьте заявку).

Также в подписку входит отключение рекламы на «Клерке».

Подключить подписку на месяц

Подписка на месяц стоит всего 299 рублей. Вы получите доступ к базе из более чем 1 000 готовых разборов и всех новых, которые будут выходить в период подписки. А если вы хотите подписаться на целый год сразу, то стоимость подписки в пересчете на месяц будет еще ниже — 255 рублей.

Подписаться на год.