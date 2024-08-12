Сделать машиночитаемую доверенность или МЧД можно двумя способами: через сервис ФНС или с помощью сторонних специализированных сервисов.

Чтобы сделать машиночитаемую доверенность на портале ФНС, нужно:

1. Перейти на сайт.

2. В левом меню выбрать вкладку «МЧД».

3. Нажать на блок «Создать доверенность».

В этом блоке нужно выбрать одну из пяти форм доверенностей:

МЧД 003;

Передоверие МЧД 003;

МЧД 002 (сделки с контрагентами);

Передоверие МЧД 002;

Электронная доверенность для налоговых органов (формат 5.01).

Для большинства сервисов и сделок подходит МЧД 003, но если у вас возникают сомнения по поводу формы, обратитесь за консультацией в налоговый орган по месту регистрации.

4. Заполните сведения о доверенности:

«Уникальный номер GUID доверенности» генерируется автоматически. Для выбора нового номера нажмите на круговые стрелки.

«Внутренний номер доверенности»: сюда нужно ввести номер, который будет использоваться внутри организации.

Выберите дату выдачи и дату окончания. Если выбрать «Без срока действия», то МЧД будет действовать год.

5. Нажмите на кнопку «Следующий раздел» и выберите вид доверителя: ИП или юридическое лицо. После этого нужно внести сведения о лице, который оформляет доверенность:

ОГРН;

ИНН;

КПП.

Из-за ввода этих данных, поля с адресом, наименованием и регионом заполняются автоматически. Также нужно добавить ЕИО — выбрать лицо из списка или вписать его вручную.

Для ИП список сведений отличается. Внести нужно эти данные:

ИНН;

ФИО;

Дата рождения;

СНИЛС;

Пол;

ОГРНИП.

6. После ввода данных нужно нажать кнопку «Далее». Затем выбрать вид представителя — физическое лицо, ИП или юридическое лицо и заполнить сведения о нем:

ФИО;

ИНН;

СНИЛС;

Пол;

Дата рождения;

Данные паспорта.

Это сведения для оформления доверенности на физлицо, для ИП помимо них укажите ОГРНИП, а для юрлица — ИНН, КПП, ОГРН.

7. Нажмите на кнопку «Далее». В разделе «Сведения о передаваемых полномочиях» в поле «Состав полномочий» выберите один из вариантов:

«Выбрать из классификатора полномочий». Откроется выпадающий список. Выбрать все полномочия одновременно нельзя, ориентируйтесь на самые ключевые.

«Указать вручную». Впишите, какие полномочия передаете в доверенности. Эта опция часто используется для документооборота с контрагентами.

8. В поле «Оформление передоверия» укажите, возможно ли его оформление. Можно отказаться от этой возможности или выбрать вариант для многократного/однократного передоверия.

9. Нажмите на кнопку «Просмотр результата». Проверьте данные в открывшейся странице.

10. Если сведения верны, нажмите на кнопку «сформировать XML».

После подтверждения на компьютер загрузится файл с доверенностью в формате XML. Однако это не означает, что доверенностью можно сразу пользоваться. После этого ее нужно подписать отсоединенной подписью руководителя – только в таком случае МЧД будет юридически значима.

А после подписания МЧД необходимо разместить в системе хранения.

Более просто и быстро заполнить и подписать МЧД можно в сервисе МИГ24. Вы сможете работать с МЧД в одном окне, а руководитель будет подписывать их в один клик. В сервисе можно проверить статус доверенности (например, когда ее вам прислал контрагент). Удобные и понятные инструкции помогут сформировать доверенность на любой случай: для ФНС, СФР, ЕГАИС, Финмониторинга, Честного ЗНАКА, ЕИС Закупки и в других ситуациях.

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