Цифра дня. Про порядок

Сотрудники российских компаний рассказали о состоянии рабочего места: как часто они наводят порядок и конфликтуют ли с руководством из-за хаоса на рабочем столе.

56% опрошенных россиян стараются поддерживать идеальный порядок на рабочем месте. К ним относятся 75% работников индустрии красоты, 69% сотрудников финансовой отрасли и 68% представителей торговли.

Почти треть респондентов (31%) признались, что обычно на их рабочем месте царит творческий беспорядок. 13% пока не определились.

При этом 39% участников исследования наводят порядок на своем рабочем месте каждый день, 30% занимаются этим раз в неделю, а 14% — раз в месяц.

По 5% респондентов убираются раз в три месяца и раз в полгода. 4% опрошенных оставляют эту задачу на клининг.

Причем сторонники творческого беспорядка в 22% случаев редко, но конфликтуют с коллегами или руководителем из-за хаоса на рабочем столе. 1% сталкиваются с такими спорами часто, а 77% — никогда (результаты исследования, проведенного сервисами Работа.ру и «Ремонт со СберУслугами», есть в распоряжении редакции «Клерка»).

А вы часто убираетесь на рабочем столе?