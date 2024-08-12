Цифра дня. Про фриланс

Около половины россиян задумываются о переходе на фриланс, чтобы самостоятельно устанавливать себе рабочий график и больше зарабатывать.

49% участников опроса отметили, что задумывались о переходе на фриланс: 32% — для подработки, а 17% — для постоянной работы. При этом 4% опрошенных отметили, что уже подрабатывают в формате фриланса , а 3% — работают.

Основным фактором, привлекающим людей во фрилансе, является возможность самостоятельно определять график работы — так ответили 73% участников исследования.

На втором месте по популярности стоит удаленная занятость, которая привлекает 63% опрошенных, а на третьем месте возможность зарабатывать больше (54%). Перспектива переезда в другой город или страну заинтересовала 24% респондентов, а 22% опрошенных россиян отметили, что им нравится работать над несколькими проектами одновременно. Еще 9% считают, что на фрилансе работать легче и задач меньше (результаты опроса, проведенного сервисами Работа.ру и «Подработка», есть в распоряжении редакции «Клерка»).